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В Китае допустили присутствие войск НАТО у Петербурга из-за Финляндии

Полковник КНР Чжоу Бо счел допустимым присутствие войск НАТО у Петербурга при входе в альянс Финляндии
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Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
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При вступлении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться возле Санкт-Петербурга. Об этом 12 мая заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.

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«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга», — говорится в его статье для журнала Economist.

Как он напомнил в материале, Кремль предупреждал о последствиях вхождения новых членов в НАТО. Согласно позиции российской стороны, эта мера отменит безъядерный статус Балтийского моря.

По мнению Чжоу Бо, безопасность в Европе можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией. В связи с этим он призвал альянс не «дразнить» российского президента Владимира Путина.

Ранее в это день Reuters написало, что Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО, и альянс «быстро предоставит им членство».

До этого стало известно, что президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин намерены 12 мая обнародовать свою позицию по возможному присоединению страны к Североатлантическому альянсу.

В тот же день финский премьер-министр в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что власти Финляндии примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недельного срока. Премьер-министр уточнила, что если Финляндия вступит в НАТО, то сделает это для обеспечения безопасности своих граждан.

Ранее, 20 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

24 февраля Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.

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