Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели

Власти Финляндии примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недельного срока. Об этом в среду, 11 мая, в интервью японскому телеканалу NHK заявила финский премьер-министр Санна Марин.

«Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели», — сказала она.

Марин отметила, что обстановка безопасности в Европе изменилась.

«Для НАТО важно быстро приступить к процессу утверждения, и это также обсуждается», — добавила она, указав, что координация со странами прогрессирует.

Премьер-министр уточнила, что если Финляндия вступит в НАТО, то сделает это для обеспечения безопасности своих граждан. Ожидается, что 12 мая президент страны Саули Ниинистё объявит о своей позиции относительно вступления государства в НАТО.

В Финляндии в последние недели проходит обсуждение предложения о вступлении наряду со Швецией в НАТО. Ранее в этот день сообщалось, что обе страны могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

Ранее, 9 мая, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни НАТО. Он отметил, что «с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными».

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции. По ее мнению, они, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.