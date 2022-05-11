Прямой эфир

Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели

0
Фото: Global Look Press/Jussi Nukari via www.imago-image
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Финляндии примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недельного срока. Об этом в среду, 11 мая, в интервью японскому телеканалу NHK заявила финский премьер-министр Санна Марин.

Северный фланг: каковы могут быть последствия вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Обе страны рискуют больше потерять, чем выиграть

«Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели», — сказала она.

Марин отметила, что обстановка безопасности в Европе изменилась.

«Для НАТО важно быстро приступить к процессу утверждения, и это также обсуждается», — добавила она, указав, что координация со странами прогрессирует.

Премьер-министр уточнила, что если Финляндия вступит в НАТО, то сделает это для обеспечения безопасности своих граждан. Ожидается, что 12 мая президент страны Саули Ниинистё объявит о своей позиции относительно вступления государства в НАТО.

В Финляндии в последние недели проходит обсуждение предложения о вступлении наряду со Швецией в НАТО. Ранее в этот день сообщалось, что обе страны могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

Ранее, 9 мая, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни НАТО. Он отметил, что «с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными».

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции. По ее мнению, они, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022