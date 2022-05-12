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Reuters узнало о скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Reuters: Финляндия и Швеция могут подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО, и альянс «быстро предоставит им членство», сообщило 11 мая агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

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«Финляндия, как ожидается, объявит в четверг о своем намерении вступить в Североатлантический альянс… союзники по НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция быстро получат членство, прокладывая путь к увеличению присутствия войск в Северном регионе в течение годичного периода ратификации», — следует из статьи Reuters.

Как отмечается в материале, в скандинавском регионе Норвегия, Дания и три страны Балтии уже являются членами НАТО, и добавление Финляндии и Швеции, «вероятно, разозлит Москву», позиция которой в том, что расширение альянса является прямой угрозой ее безопасности.

Ранее стало известно, что президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин намерены 12 мая обнародовать свою позицию по возможному присоединению страны к Североатлантическому альянсу.

По данным газеты, президент страны вместе с правительственным комитетом по внешней политике и политике безопасности обсудит в воскресенье, 15 мая, предложение подать заявку на членство в НАТО. Затем правительство внесет в парламент предложение о подаче заявки на членство в альянсе. После этого, в понедельник, 16 мая, будет проведен референдум о подаче заявки на членство в НАТО.

В тот же день финский премьер-министр в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что власти Финляндии примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недельного срока. Премьер-министр уточнила, что если Финляндия вступит в НАТО, то сделает это для обеспечения безопасности своих граждан.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции. По ее мнению, они, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

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