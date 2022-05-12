Прямой эфир
Мир
Власти Косово подадут заявку на членство в Совете Европы 12 мая
Мир
Житель Британии выиграл в лотерею более $225 млн
Мир
В Камеруне разбился частный самолет с 11 людьми на борту
Мир
В Госдепе отказались поддерживать независимость Тайваня
Спорт
Боксер Кузьмин поделился ожиданиями от боя Мейвезера и Мура
Экономика
ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2024 года
Мир
В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы
Общество
Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак
Мир
МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым
Мир
Страны — члены НАТО не увидели рисков для своей территории со стороны РФ
Общество
В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян

Финляндия 12 мая впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО

СМИ: власти Финляндии обнародуют свою позицию по вступлению страны в НАТО 12 мая
0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин намерены обнародовать свою позицию по возможному присоединению страны к Североатлантическому альянсу (НАТО). Об это сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию финского главы.

Северный фланг: каковы могут быть последствия вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Обе страны рискуют больше потерять, чем выиграть

«Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг, в 10:00 (страна находится в одном часовом поясе с РФ — Ред.), совместно объявят свою позицию по НАТО», — говорится в материале.

По информации газеты, совместная позиция президента и премьер-министра, вероятно, будет опубликована в пресс-релизе.

Отмечается, что данное заявление властей станет первым официальным комментарием о возможной подаче Финляндией заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Кроме того, по данным газеты, президент страны вместе с правительственным комитетом по внешней политике и политике безопасности обсудит в воскресенье, 15 мая, предложение подать заявку на членство в НАТО. Затем правительство внесет в парламент предложение о подаче заявки на членство в альянсе. После этого, в понедельник, 16 мая, будет проведен референдум о подаче заявки на членство в НАТО.

И Финляндия, и Швеция стремятся к тому, чтобы подать заявки на вступление в НАТО совместно и как можно быстрее. Скорее всего, это произойдет в начале следующей недели, подчеркивает газета.

11 мая финский премьер-министр в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что власти Финляндии примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недельного срока. Премьер-министр уточнила, что если Финляндия вступит в НАТО, то сделает это для обеспечения безопасности своих граждан.

В Финляндии в последние недели проходит обсуждение предложения о вступлении наряду со Швецией в НАТО. Ранее в этот день сообщалось, что обе страны могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции. По ее мнению, они, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено 16 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022