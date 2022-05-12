Финляндия 12 мая впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин намерены обнародовать свою позицию по возможному присоединению страны к Североатлантическому альянсу (НАТО). Об это сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию финского главы.

«Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг, в 10:00 (страна находится в одном часовом поясе с РФ — Ред.), совместно объявят свою позицию по НАТО», — говорится в материале.

По информации газеты, совместная позиция президента и премьер-министра, вероятно, будет опубликована в пресс-релизе.

Отмечается, что данное заявление властей станет первым официальным комментарием о возможной подаче Финляндией заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Кроме того, по данным газеты, президент страны вместе с правительственным комитетом по внешней политике и политике безопасности обсудит в воскресенье, 15 мая, предложение подать заявку на членство в НАТО. Затем правительство внесет в парламент предложение о подаче заявки на членство в альянсе. После этого, в понедельник, 16 мая, будет проведен референдум о подаче заявки на членство в НАТО.

И Финляндия, и Швеция стремятся к тому, чтобы подать заявки на вступление в НАТО совместно и как можно быстрее. Скорее всего, это произойдет в начале следующей недели, подчеркивает газета.

11 мая финский премьер-министр в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что власти Финляндии примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недельного срока. Премьер-министр уточнила, что если Финляндия вступит в НАТО, то сделает это для обеспечения безопасности своих граждан.

В Финляндии в последние недели проходит обсуждение предложения о вступлении наряду со Швецией в НАТО. Ранее в этот день сообщалось, что обе страны могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции. По ее мнению, они, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено 16 мая.