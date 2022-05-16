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Путин заявил об отсутствии угрозы для РФ из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tt/Karl Melander
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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [альянса] за счет этих стран для России не создает», — сказал он.

Однако, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции вызовет ответную реакцию Москвы.

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«Какой она будет (реакция Москвы. — «Известия»), мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Вообще-то, проблема создается на голом месте. Будем соответствующим образом на это и реагировать», — пояснил глава государства.

По словам Путина, альянс выходит за рамки своего географического предназначения и старается все активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ. Однако, по его словам, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни с Швецией.

В этот же день замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится. Он назвал такое решение стран очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. По его словам, после их присоединения к НАТО возрастает общий уровень военной напряженности, а предсказуемости станет меньше.

Днем ранее в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к Североатлантическому альянсу якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

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