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Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой

Замглавы МИД РФ Рябков: вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет ошибкой с далеко идущими последствиями
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится. Такое решение — очередная ошибка с далеко идущими последствиями. Об этом 16 мая заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах», — сказал высокопоставленный дипломат в беседе с журналистами.

Он напомнил, что в случае вступления этих стран в НАТО возрастает общий уровень военной напряженности, а предсказуемости станет меньше.

Как он подчеркнул, каким образом Россия обеспечит безопасность в случае вступления этих стран в НАТО, зависит от ситуации.

«Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно», — предупредил он.

15 мая финский президент Саули Ниинистё назвал сдержанной реакцию России на намерение Финляндии вступить в НАТО. Он провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых уведомил о намерении Хельсинки подать заявку на членство в альянсе.

Путин подчеркнул, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях. По словам Ниинистё, он не видит со стороны России подготовки к ответным действиям военного характера.

В тот же день правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

15 мая в правящей партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО принято официально. 14 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержали 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса в Берлине сообщил, что организация намерена нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления в альянс Финляндии и Швеции, которая также приняла решение о вступлении в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Известиями» заявил, что финны и шведы должны понимать, что после вступления в альянс на их территориях появятся объекты НАТО, которые в российском Генеральном штабе будут обведены красным кружком.

12 мая в МИДе России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

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