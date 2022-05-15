Президент Финляндии назвал сдержанной реакцию РФ на вступление страны в НАТО

Реакция России на намерение Финляндии вступить в НАТО оказалась весьма сдержанной. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё 15 мая.

Накануне он провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых уведомил о намерении Хельсинки подать заявку на членство в альянсе.

«Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», — заявил он в ходе пресс-конференции.

По словам Ниинистё, теперь отношения двух соседствующих стран изменятся. При этом он указал, что не видит со стороны России подготовки к ответным действиям военного характера.

Также 15 мая было опубликовано интервью Ниинистё CNN. Финский лидер признался, что для него было сюрпризом, что Путин «так спокойно это воспринял», имея в виду вступление Финляндии в НАТО.

Говоря об «агрессии» со стороны России, финский лидер заявил: «Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас».

В ходе телефонных переговоров с Путиным 14 мая Ниинистё указал, насколько «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности Финляндии требования России в конце прошлого года по недопущению вступления стран в НАТО. Также он отметил, что этому поспособствовала спецоперация РФ по защите жителей Донбасса.

В ответ Путин, как сообщили в Кремле, заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Российский лидер подчеркнул, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

15 мая правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Незадолго до этого глава финского МИДа Пекка Хаависто сообщил, что Хельсинки подаст заявку на членство в альянс, вероятно, 18 мая.

Сразу после генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса в Берлине сообщил, что организация намерена нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления в альянс Финляндии и Швеции, которая также приняла решение о вступлении в НАТО.

Российский политолог Богдан Безпалько, комментируя ситуацию, сказал, что решение Финляндии вступить в НАТО было ожидаемым, так как страну ее западные партнеры к этому подталкивали уже давно, однако скорость его принятия стала ошеломляющей.