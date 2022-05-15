Политолог назвал ошеломляющей скорость вступления Финляндии в НАТО

Решение Финляндии вступить в НАТО было ожидаемым, так как страну ее западные партнеры к этому подталкивали уже давно, однако скорость его принятия стала ошеломляющей. Так в воскресенье, 15 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление Хельсинки российский политолог Богдан Безпалько.

Эксперт полагал, что решение будет «растянуто во времени» и официально его объявят только ближе к концу 2022 года, однако быстротечность события стала неожиданной. Боевые корабли Швеции, которая тоже заявила о желании вступить в альянс, на регулярной основе заходят в порты стран Балтии наравне с кораблями НАТО.

Этот факт показывает, что происходящее является закреплением антироссийского курса, который проводится в Финляндии и Швеции наряду с другими странами.

«Больше скажу: специальная военная операция не имеет к этому никакого отношения. И Швеция, и Финляндия двигались ко вступлению в НАТО уже достаточно давно. Их подталкивали с одной стороны более мощные западные страны — представители коллективного Запада, а с другой стороны эти страны, фактически не участвуя официально в составе альянса, тем не менее активно продвигали участие в мероприятиях коллективного Запада», — пояснил Безпалько, добавив, что последствия станут для России неприятными, однако власти примут ответные меры.

Ранее в этот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Накануне глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая.

Тогда же президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора Ниинистё рассказал коллеге о том, насколько «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности Финляндии требования России в конце прошлого года по недопущению вступления стран в НАТО. Также отмечается, что этому поспособствовала начавшаяся российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

В ответ Путин заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Он отметил, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

В тот же день член парламента Финляндии и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил в свою очередь, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.