НАТО нарастит присутствие в Балтийском регионе до вступления Финляндии в альянс

НАТО намерено нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления Финляндии и Швеции в альянс. Об этом 15 мая заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности обеих стран.

Кроме того, генсек заверил, что альянс ускорит переходный период к полноценному членству Финляндии и Швеции в случае подачи ими заявки, а также оперативно найдет компромисс с Турцией по данному вопросу.

«Мы будем изучать возможность предоставления гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе. Конечно, все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией», — сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса в Берлине. Он не смог принять в ней личное участие из-за заражения коронавирусом.

Ранее в этот день правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Накануне глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая.

Днем ранее президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и рассказал коллеге о том, насколько «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности Финляндии требования России в конце прошлого года по недопущению вступления стран в НАТО. Также отмечается, что этому поспособствовала начавшаяся российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

В ответ Путин заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. По мнению Путина, такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

В тот же день член парламента Финляндии и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

Российский политолог Богдан Безпалько, комментируя ситуацию, сказал, что решение Финляндии вступить в НАТО было ожидаемым, так как страну ее западные партнеры к этому подталкивали уже давно, однако скорость его принятия стала ошеломляющей.