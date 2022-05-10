Генсек НАТО Йенс Столтенберг заболел коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом 10 мая сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску на своей странице в Twitter.

«У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга тест на COVID-19 оказался положительным», — написала она.

Лунгеску отметила, что глава Североатлантического альянса переносит заболевание в легкой форме и будет продолжать работать в дистанционном режиме.

Она также напомнила, что Столтенберг полностью вакцинирован от коронавируса.

4 мая сообщалось о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Тогда уточнялось, что Блинкен уже несколько дней не контактировал с американским президентом Джо Байденом.

До этого, 26 апреля, COVID-19 заболела вице-президент США Камала Харрис. Ее болезнь протекала бессимптомно. Выявить коронавирусную инфекцию помог ПЦР-тест.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.