Бес вариантов: миру грозит новая волна COVID из-за новых штаммов «Омикрона»

Три новых геноварианта «Омикрона», на которые из-за повышенной заразности уже обратила внимание ВОЗ, могут стать причиной нового подъема заболеваемости COVID-19 . По словам опрошенных «Известиями» ученых, он может быть сравним с первой волной «Омикрона», которая прошла по миру в начале года. Это связано со способностью новых вариантов уходить от антител, которые выработались на предыдущие штаммы. Как показали исследования, вакцины также хуже работают против этих типов вируса. Однако прививаться всё равно необходимо — это дает защиту от тяжелых форм болезни, подчеркнули эксперты.

Вирусная загрузка

Число стран, в которых выявлены линии коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант), растет , сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там обратили внимание на более высокую заразность этих штаммов .

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— Есть информация о том, что вариант BA.2.12.1 крайне быстро распространяется по территории США и вообще считается наиболее быстро распространяющимся вариантом вируса. На территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут этот вариант уже считается доминирующим, и вряд ли он ограничится только этой территорией, — сказал «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Распространится ли нью-йоркский вариант в других странах, покажет время, добавил он.

Что касается южноафриканских линий BA.4 и BA.5, повышенное внимание к этим линиям связано с предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших , сказали «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это подтверждают и исследования. Как указано в препринте ученых из Чанпинской лаборатории КНР, американский BA.2.12.1 и африканские и BA.4 и BA.5 уклоняются от антител гораздо эффективнее всех других вариантов .

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«По сравнению с BA.2 эти линии демонстрируют более сильный уход из-под плазмы вакцинированных тремя дозами и, что поразительно, вакцинированных и переболевших BA.1», — указано в аннотации к исследованию.

Ученые пришли к выводу, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, так как ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации. А значит, с этих штаммов может начаться новая волна пандемии .

Мутантное разнообразие

Новые южноафриканские и американский штаммы, по предварительным данным, намного опаснее предыдущих вариантов «Омикрона» , сказал «Известиям» ученый-генетик Дмитрий Прусс. Прежние утверждения насчет того, что эта линия — «живая вакцина», — были ошибочны, добавил он.

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— Как мы теперь знаем, «Омикрон» был менее опасен только в сравнении с агрессивной «Дельтой» и неплохо компенсировал эту относительную слабость широтой своего распространения. В результате погибло множество людей, больницы переполнились. Но когда волна схлынула, переболевшие остались при убеждении, что теперь наконец у них железный иммунитет. Однако и это не так, — подчеркнул генетик.

По его словам, BA.4, BA.5 и BA.2.12.1 — биологически схожие друг с другом результаты эволюции вируса против иммунной системы, плюс они эффективно распространяются и потенциально могут привести к новой волне сравнимого масштаба.

На BA.2.12.1 в США приходится около 30% от общего числа новых инфекций, а BA.4 и BA.5 вместе составляют 50% заражений в Южной Африке , отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Тем не менее в мире доминирует штамм BA.2 («стелс-Омикрон»), на который приходится 95% случаев COVID-19 на планете .

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Мутации чаще всего происходят в «шипе» коронавируса (спайк-белке), с помощью которого он проникает в клетки зараженного, отметил Михаил Болков.

— Мутации — это всего-лишь отклонение от стандартного набора аминокислот. За стандарт был условно принят изначальный [уханьский] штамм. «Омикрон» накопил много изменений, однако не перестал быть тем же коронавирусом, а спайк-протеин не превратился в другой протеин, изменились важные детали, — сказал эксперт.

Болезнь одна и та же

Заболевание, вызванное штаммами-«новичками», ничем не отличается от того, как протекает обычный «Омикрон», то есть проходит относительно легко , заявил Михаил Болков. По его словам, все варианты новой инфекции, с точки зрения врача и пациента, почти одинаковы.

— Ученым интересны механизмы распространения вируса, механизмы его эволюции. Это позволяет предсказывать устойчивые и стабильные варианты, создавать подходящие сыворотки из набора антител. Созданные до этого наборы антител для лечения инфекции становятся неэффективными, и естественные антитела к S-протеину, выработанные после перенесенной болезни или вакцинации, тоже защищают меньше, — предупредил ученый.

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Тем не менее перенесенная инфекция оставляет набор клеточных механизмов защиты и широкий спектр антител против всех протеинов вируса, а не только «шипа», как это сделано в коммерческих сыворотках , подчеркнул Михаил Болков.

При этом специалисты продолжают рекомендовать прививаться от COVID-19.

— Вакцина по-прежнему эффективно защищает от тяжелых форм заболевания , — подчеркнул в разговоре с «Известиями» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что интенсивность эпидемического процесса в России постепенно снижается, но в некоторых регионах обстановка с коронавирусом всё еще неблагополучная. А доля «Омикрона» среди всех выявляемых за последнюю неделю случаев коронавируса составила 93,2%.