От кошки — мышке: ученые выдвинули версию появления «стелс-Омикрона»

«Омикрон» и «стелс-Омикрон» могли появиться в результате мутаций в организме мышей . Такую версию выдвинули ученые из Китая. Они провели эксперименты, которые показали, что грызуны могут заразиться новыми штаммами коронавируса, хотя исходный уханьский вариант не представлял для них угрозы. По версии специалистов, «Омикроны» сформировались в результате передачи SARS-CoV-2 по по цепочке человек — кошка — мышь — человек. Опрошенные «Известиями» российские ученые указали, что опасность распространения COVID-19 через мышей необходимо учитывать при выработке мер противодействия пандемии.

Под микроскопом

Группа китайских ученых изучила взаимодействие шипов разных штаммов коронавируса с рецептором АСЕ2 человека, мышей, кошек, свиней, лошадей, овец, собак и крыс . Этот белок считается «входными воротами» для SARS-CoV-2 в клетки инфицированного. Если он взаимодействует с вирусом, инфекция поразит организм, если нет — этого не произойдет. Оказалось, что ACE2 каждого животного одинаково взаимодействует с «Омикроном» (ВА.1), «стелс-Омикроном» (ВА.2) и исходным «уханьским» штаммом. Например, у собак мембранный белок не связывался ни с одним из вариантов коронавируса, а у кошек одинаково хорошо связывался со всеми подтипами SARS-CoV-2. Исключением стали мыши, которые легко заражались с ВА.1 и ВА.2, но их клетки не взаимодействовали с уханьским штаммом . Эта находка и натолкнула ученых на гипотезу, как возникли новые варианты возбудителей COVID-19.

От кошки — мышке Сотрудница научной лаборатории рассматривает клетки ткани легких мышей Фото: ТАСС/Александр Щербак

«Штаммы «Омикрон» и «стелс-Омикрон» эволюционировали независимо от предыдущих доминирующих вариантов коронавируса, а том числе штаммов «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Анализ того, как происходили эти мутации, свидетельствует, что варианты «Омикрона» могли появиться в организме мышей », — написали ученые в статье с результатами их исследования.

Проанализировав особенности взаимодействия коронавируса с различными биологическими видами, специалисты пришли к выводу, что «Омикрон», скорее всего, мутировал из варианта SARS-CoV-2, который сначала был передан от человека к кошке, потом от кошки к мыши, а затем вновь «вернулся» от грызуна к человеку. Мыши могут стать удобным резервуаром для появления новых мутаций, предупредили авторы работы.

Две версии

Известно, что «Омикрон» пришел с Африканского континента. Как заявляла глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, новый штамм мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенного COVID-19 и неполного выздоровления . И эта, и новая версии имеют право на существование , уверен старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

С ним не согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Я бы не много поставил на версию китайских ученых о происхождении штамма «Омикрон», так как они говорят о том, что вирус перекинулся с одного биологического вида на другой, а это крайне редкое явление. Тем более редко, чтобы один возбудитель прошел через три вида , — сказал эксперт.

Он добавил, что на территории ЮАР, где впервые появился «Омикрон», были факторы, при которых гораздо чаще происходят мутации . Это скученность населения и невысокий процент инфицированных людей на момент возникновения штамма, пояснил Сергей Вознесенский. По его мнению, более простые версии выглядят логичнее.

В любом случае, раз вирус хорошо распространяется среди мышей, этот вид надо контролировать с особой тщательностью , предупредил Михаил Болков. Любые межвидовые переходы признанного опасным вируса несут риск появления мутаций, как более, так и менее благоприятных для человеческой популяции, добавил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

К слову, в ЮАР уже зародились новые варианты «Омикрона» ВА.4 или ВА.5. Ученые не исключают, что эти линии могут «уходить» от иммунного ответа переболевших другими штаммами или вакцинированных. Тем не менее специалисты всё равно рекомендуют прививаться от COVID-19: как минимум это защитит от тяжелого течения инфекции.

Как сообщали «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в России не выявлено случаев коронавируса, вызванных новыми вариантами «Омикрона» ВА.4 или ВА.5.