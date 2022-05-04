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Госсекретарь США Блинкен сдал положительный тест на COVID-19

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Положительный тест на ковид
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID -19. Об этом в сообщил в среду, 4 мая, руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

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«ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена сегодня днем показал положительный результат на COVID-19», — сказал представитель американского ведомства в ходе брифинга, трансляция которого была опубликована в Twitter американского ведомства.

При этом Прайс подчеркнул, что Блинкен уже несколько дней не встречался с президентом США Джо Байденом.

26 апреля COVID-19 заболела вице-президент США Камала Харрис. Ее болезнь протекала бессимптомно. Выявить коронавирусную инфекцию помог ПЦР-тест.

18 апреля также сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги заразился коронавирусом. Из-за этого он не смог осуществить рабочую поездку в Анголу и Конго.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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