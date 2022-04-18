Премьер-министр Италии заразился коронавирусом

Премьер-министр Италии Марио Драги заболел COVID-19. Об этом 18 апреля сообщает ANSA.

Отмечается, что итальянский министр получил положительный результат на коронавирусную инфекцию. Болезнь протекает у него в бессимптомной форме.

Из-за этого премьер не сможет осуществить запланированную рабочую поездку в Анголу и Конго. Вместо него итальянское правительство будут представлять глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани.

15 апреля зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на положительную динамику по заболеваемости COVID-19, угроза распространения коронавируса в России остается.

14 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшилась, однако по-прежнему есть заболевшие. Он добавил, что во многом благодаря самоотверженной работе врачей каждый день из больницы выписываются тысячи человек.

12 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о рисках новой волны коронавируса в РФ. Он заявил, что новый подъем заболеваемости ожидается в конце мая – июне.

Накануне в Австралии зафиксировали первый случай инфицирования вариантом коронавируса XE. До этого, 7 апреля, ВОЗ сообщила о распространении варианта коронавирусной инфекции XE. Согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикроном».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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