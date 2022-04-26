Вице-президент США Камала Харрис заболела COVID-19

Вице-президент США Камала Харрис сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Кирстен Аллен во вторник, 26 апреля.

Отмечается, что COVID-19 у Харрис протекает бессимптомно.

«У нее не проявляется никаких симптомов, она уйдет на самоизоляцию и продолжит работать из резиденции вице-президента», — указала в сообщении пресс-секретарь.

Как добавили в Белом доме, ни у президента США Джо Байдена, ни у его супруги за последние дни не было «непосредственного контакта» с Харрис. Вернуться к работе в резиденции главы США в очном формате вице-президент сможет только сдав отрицательный тест на COVID-19.

57-летняя Харрис уже не один раз вакцинировалась от коронавируса. Первую дозу вакцины Moderna она сделала незадолго до вступления на пост вице-президента, а вторую — 20 января 2021 года, в день инаугурации Джо Байдена в качестве президента США. Затем, в конце октября 2021 года, она получила третью дозу вакцины, а четвертую — совсем недавно, 1 апреля.

18 апреля также сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги заразился коронавирусом. Из-за этого он не смог осуществить запланированную рабочую поездку в Анголу и Конго.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.