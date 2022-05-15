Премьер Швеции объяснила решение о вступлении страны в НАТО

Вступление в НАТО положительно скажется на безопасности Швеции и ее граждан. Такое заявление сделала в воскресенье, 15 мая, премьер-министр страны Магдалена Андерссон на пресс-конференции по итогам заседания правящей Социал-демократической партии по вопросу о членстве в альянсе.

«Мы считаем, что лучшее для Швеции и безопасности шведского народа — это вступление в НАТО», — сказала она.

Ранее в этот день в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержали 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Известиями» заявил, что финны и шведы должны понимать, что после вступления в альянс на их территориях появятся объекты НАТО, которые в российском Генеральном штабе будут обведены красным кружком.

В субботу, 14 мая, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление обеих стран в Североатлантический альянс не останется без политической реакции Москвы.

В ответ член парламента Финляндии и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента.