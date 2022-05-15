Прямой эфир

Премьер Швеции объяснила решение о вступлении страны в НАТО

Премьер Швеции Андерссон назвала вступление в НАТО лучшим решением для безопасности страны
0
Фото: REUTERS/TT News Agency/Fredrik Persson
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вступление в НАТО положительно скажется на безопасности Швеции и ее граждан. Такое заявление сделала в воскресенье, 15 мая, премьер-министр страны Магдалена Андерссон на пресс-конференции по итогам заседания правящей Социал-демократической партии по вопросу о членстве в альянсе.

Финн ушами: что значит решение Хельсинки вступить в НАТО
И какой ответ на это анонсировала Москва

«Мы считаем, что лучшее для Швеции и безопасности шведского народа — это вступление в НАТО», — сказала она.

Ранее в этот день в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержали 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Известиями» заявил, что финны и шведы должны понимать, что после вступления в альянс на их территориях появятся объекты НАТО, которые в российском Генеральном штабе будут обведены красным кружком.

В субботу, 14 мая, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление обеих стран в Североатлантический альянс не останется без политической реакции Москвы.

В ответ член парламента Финляндии и министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не боится угроз и уже разработала комплекс мер на случай возможных действий, которые могут последовать от Москвы.

13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022