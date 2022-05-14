В МИД РФ пообещали не оставлять без ответа вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не останется без политической реакции Москвы. Об этом в субботу, 14 мая, заявил журналистам заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — сказал он.

Дипломат добавил, что данное «решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе».

Ранее, 13 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В четверг, 12 мая, стало известно, что Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая.

За день до этого стало известно, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента. В МИД России критически отреагировали на заявление властей Финляндии и указали, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Первым делом ее рассмотрит совет альянса, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.