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В Кремле прокомментировали решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Фото: REUTERS
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Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена в безусловном порядке. Об этом 16 мая сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для нас это вопрос, который мы отслеживаем самым тщательным образом. Есть повод для глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал он.

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Песков отметил, что у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни с Швецией. Но, по его словам, если бы Украина стала членом НАТО, то у РФ мог бы возникнуть территориальный спор с членом НАТО.

По его словам, российская сторона фиксирует заявления Швеции, что, будучи в Североатлантическом альянсе, она не собирается размещать военные базы на своей территории.

В этот же день замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится. Он назвал такое решение стран очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. По его словам, после их присоединения к НАТО возрастает общий уровень военной напряженности, а предсказуемости станет меньше. При этом он отметил, что Москва не смирится с таким решением стран. Говоря об анализе российской стороной последствий, дипломат уточнил, что для начала Швеция и Финляндия должны пройти все этапы вступления.

Накануне в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к Североатлантическому альянсу поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан. В то же время глава шведской Левой партии Нуши Дадгостар считает, что такое решение, наоборот, может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

Тогда же финский президент Саули Ниинистё назвал сдержанной реакцию России на намерение Финляндии вступить в НАТО. Он провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых уведомил о намерении Хельсинки подать заявку на членство в альянсе.

12 мая в министерстве иностранных дел России критически отреагировали на решение властей Финляндии. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. Также Песков подчеркивал, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержали 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

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