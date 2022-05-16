Шведская оппозиция выступила против членства страны в НАТО

Вступление Швеции в Североатлантический альянс может поставить под угрозу национальную безопасность. Об этом в понедельник, 16 мая, заявила глава шведской Левой партии Нуши Дадгостар.

«Швеция была независимой от военных блоков на протяжении более чем 200 лет, благодаря чему нашей стране удавалось избегать вооруженных конфликтов. Это то, чем социал-демократы сейчас хотят пожертвовать. <...> Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. <...> Это неправильный путь», — написала политик на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также она отметила, что присоединение к альянсу накладывает на страну жесткие обязательства и предполагает обязательное участие в военных инициативах блока. По словам Дадгостар, никто не может гарантировать отсутствие ядерного оружия на шведской земле и если это случится, риск превратиться в стратегическую цель российской обороны возрастет многократно.

«Самое лучшее для безопасности и свободы Швеции — это сохранение независимости в военных вопросах. В условиях международной нестабильности мы должны иметь возможность самостоятельно принимать решения о том, как действовать в будущих ситуациях», — заключила лидер оппозиции.

Ранее в этот день в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято.

Накануне премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержал 61% населения, правительства обеих стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Известиями» заявил, что финны и шведы должны понимать, что после вступления в альянс на их территориях появятся объекты НАТО, которые в российском Генеральном штабе будут обведены красным кружком.

В субботу, 14 мая, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление обеих стран в Североатлантический альянс не останется без политической реакции Москвы.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента.