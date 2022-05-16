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Шведская оппозиция выступила против членства страны в НАТО

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Фото: соцсети
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Вступление Швеции в Североатлантический альянс может поставить под угрозу национальную безопасность. Об этом в понедельник, 16 мая, заявила глава шведской Левой партии Нуши Дадгостар.

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«Швеция была независимой от военных блоков на протяжении более чем 200 лет, благодаря чему нашей стране удавалось избегать вооруженных конфликтов. Это то, чем социал-демократы сейчас хотят пожертвовать. <...> Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. <...> Это неправильный путь», — написала политик на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также она отметила, что присоединение к альянсу накладывает на страну жесткие обязательства и предполагает обязательное участие в военных инициативах блока. По словам Дадгостар, никто не может гарантировать отсутствие ядерного оружия на шведской земле и если это случится, риск превратиться в стратегическую цель российской обороны возрастет многократно.

«Самое лучшее для безопасности и свободы Швеции — это сохранение независимости в военных вопросах. В условиях международной нестабильности мы должны иметь возможность самостоятельно принимать решения о том, как действовать в будущих ситуациях», — заключила лидер оппозиции.

Ранее в этот день в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято.

Накануне премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержал 61% населения, правительства обеих стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Известиями» заявил, что финны и шведы должны понимать, что после вступления в альянс на их территориях появятся объекты НАТО, которые в российском Генеральном штабе будут обведены красным кружком.

В субботу, 14 мая, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление обеих стран в Североатлантический альянс не останется без политической реакции Москвы.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента.

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