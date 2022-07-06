«Москвич» в юанях: что будут производить на столичном автозаводе

Возможный модельный ряд завода «Москвич» засветился на презентации в ходе подписания соглашения между Правительством Москвы и КамАЗом о сотрудничестве по легковому транспорту. Судя по опубликованным ТАСС кадрам, на бывшем заводе Renault планируют собирать несколько кроссоверов и лифтбек на основе китайских моделей, а также электромобиль собственной разработки. Что это за машины, выяснили «Известия».

Самый вероятный претендент

По словам Сергея Собянина, на первом этапе завод «Москвич» займется крупноузловой сборкой машин из дружественных стран. Второй этап — углубление локализации производства.

«Москвич» в юанях Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Камазовская презентация, показанная на церемонии подписания, продемонстрировала примерный модельный ряд завода. На изображениях можно без труда опознать модели китайской JAC и ее суббренда Sehol. Напомним, что ранее эту компанию называли одним из главных претендентов на сборочные мощности «Москвича».

Чем богаты китайцы

Первая модель — кроссовер JS4 длиной 4,4 м, чуть крупнее Kia Seltos и Skoda Karoq. Модель представили в 2020-м, а с разработкой платформы помогал VW. Заявленные в презентации характеристики немного отличаются. Под капотом либо безнаддувный мотор 1,6 (120 л.с., 160 Нм), либо 140-сильный турбоагрегат (140 л.с., 190 Нм). Последний, помимо «механики» доступен с вариатором. Дорожный просвет 210 мм. Интересно, что в представительстве JAC заявляли о планах поставлять эту же модель самостоятельно, хотя и сдвинули премьеру на август.

Модель II — чуть более крупный (4,5м) кроссовер Sehol X5. По сути, это глубокий рестайлинг модели JAC Refine S5, ранее представленной на российском рынке. В Китае у него тоже передний привод, а турбомотор 1,5 (150 л.с.) сочетается с «роботом».

Третья модель — еще один представитель суббренда Sehol, изначально называвшегося Sol, совместного детища VW и JAC. И это снова рестайлинг. Лифтбек Sehol A5 plus— перелицованная версия модели J7, также продававшейся в России. Помимо новой внешности и переработанного интерьера у машин новый турбомотор 1,5 с 7-ступенчатым «роботом». У машины увеличилась не только длина (4780 мм), но и колесная база — 2770 мм. Учитывая ранее озвученные планы по выпуску на «Москвиче» машин для такси и каршеринга, этот лифтбек с большим багажным проемом и внушительным запасом места на заднем ряду вполне могут оценить таксопарки.

Модель IV — среднеразмерный кроссовер S7, недавно покинувший российский рынок. Он также сочетает турбомотор, «робот» с двумя сцеплениями и полный привод. У нас машина не пошла из-за слишком высокой цены. В прошлом году она стоила 1,45-1,75 млн рублей, но в этом ценник вырос почти вдвое. Интересно, что в Китае своеобразный дизайн передка кроссовера называют «Улыбка Маши», в честь героини российского мультфильма «Маша и медведь».

Вряд ли будет дешев и кроссовер JS4, который самостоятельно хочет привести JAC. При этом в Китае он стоит от 121 тыс. юаней, чуть больше 1,1 млн рублей по действующему курсу.

«Большая удача»

Доступная цена — важное условие для автомобилей марки «Москвич». По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, российский бренд воспринимают как народный и недорогой. Он допустил вероятность, что вместо специнвестконтракта (СПИК) с китайским производителем может быть заключено соглашение на более упрощенных, индивидуальных условиях.

«Москвич» в юанях Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

— Было очевидно, что до конца года на бывшем заводе Renault можно освоить только крупноузловую сборку. Насколько я знаю, сейчас китайцы автобусами каждый день приезжают на «Москвич», смотрят, измеряют, фотографируют, делают выводы. Даже крупноузловую сборку надо организовать по точному методу, на каких-то площадях, а если дело потом пойдет к мелкоузловой сборке, то об этом надо думать сейчас, так как время бежит быстро. JAC — технологический партнер КамАЗа, а с китайскими компаниями проще общаться, когда уже есть налаженные контакты, доверие. Для компании это большая удача — освоение российского рынка пусть и не под своей эмблемой. Сегодня это поставки готовых автомобилей, завтра — комплектующих в больших количествах. Все это позволяет упростить, удешевить. Зацепиться за российский рынок , — рассказал Максим Кадаков.

Министерство промышленности и торговли заявило, что поддержит работу правительства Москвы и «КамАЗа» по организации производства автомобилей на заводе «Москвич».

«На локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по специальной программе Фонда развития промышленности, а разработка новой российской универсальной платформы сможет получить поддержку в формате субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)», — сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

И электромобиль

«Параллельно этим процессам, не дожидаясь даже первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием „Москвич“», — цитирует слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

«Москвич» в юанях Мэр Москвы Сергей Собянин общается с рабочими во время посещения автомобильного завода «Москвич» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Мэр считает, что столица должна стать одной из базовых площадок, на которой будут создавать электродвигатели и комплектующие для новой машины. Партнером по разработке электромобиля выступит КамАЗ.

Интересно, что у JAC есть целая линейка электромобилей, один из которых ранее изучали на «КамАЗе». Но, по-видимому, по каким-то причинам ставка сделана на собственные разработки в этой области.

«Исключительно в презентационных целях»

В пресс-службе КамАЗа посоветовали не торопиться с выводами.

— На презентации были показаны примерные модели, с очень приблизительным техническими характеристиками и внешним обликом. И исключительно в презентационных целях. Пока ни о каком конкретном партнере мы не заявляли. Сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями, — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы ПАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

Как русифицировали JAC

У российского автопрома уже был опыт подобного бейдж-инжиниринга. В 2000-х ТагАЗ наладил сборку автомобилей нескольких марок из КНР (JAC, Chery, Great Wall) под собственными брендами Vortex и TagAZ и с минимальными изменениями в дизайне. Позже завод смог создать самобытную модель Aquila, с широким использованием китайских комплектующих и несмотря на сложное финансовое положение смог собрать партию машин.

Да и у JAC это не первый проект с организацией производства на территории СНГ. Помимо ТагАЗа автомобили этой марки собирали на черкесском Derways, а также на Украине и в Казахстане — также для российского рынка. Производство микроавтобусов и фургонов JAC наладил белорусский МАЗ, а российский КамАЗ — среднетоннажник «Компас» опять же на базе китайского аналога.