Море не волнуется: Путин призвал прикаспийские страны к кооперации
Прикаспийским государствам необходимо заняться улучшением транспортно-логистической архитектуры региона. Об этом Владимир Путин заявил 29 июня на VI Каспийском саммите, прошедшем в Туркменистане. При этом он отметил, что речь идет, в первую очередь, о выстраивании международного транспортного коридора «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Какие еще перспективы сотрудничества есть у прикаспийских государств и как Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем — в репортаже «Известий».
Беломраморный Ашхабад
Владимир Путин после солнечного Таджикистана, где он 28 июня встретился с президентом Эмомали Рахмоном, продолжил свое небольшое турне по среднеазиатскому региону. Уже на следующий день он из Душанбе прибыл в Туркменистан — среднеазиатскую республику, которую прославили на весь мир Рухнама, золотая статуя Туркменбаши и многочисленные видео бывшего лидера Гурбангулы Бердымухамедова, который никогда не стеснялся публично демонстрировать свои творческие способности.
Проведение в Ашхабаде международного события такого формата — небывалая редкость для этой страны (хотя в 2002-м именно здесь состоялся первый саммит «каспийской пятерки»). Государство, в котором проживает около 6 млн человек, сразу после распада СССР начало придерживаться довольно жесткой политики изоляционизма, не принимая активного участия в жизни на международной арене.
Туркменистан по праву называют одной из самых закрытых стран, сравнивая ее при этом с такими государствами, как КНДР или Бутан. И если зарубежным путешественникам всегда было сложно попасть в эту постсоветскую республику, то после начала глобальной пандемии коронавируса осложнился выезд за пределы страны и для самих граждан Туркменистана, так как все международные рейсы были отменены. К слову, только несколько недель назад возобновились два направления — в Казань и Дубай.
Монумент независимости Туркменистана в Ашхабаде
Отсутствие туристов бросается в глаза особенно в ночное время суток: после 11 часов город словно замирает, на улицах практически нет людей и лишь изредка по дорогам проезжают машины белого цвета. При этом автомобили другой раскраски в Ашхабаде можно увидеть изредка, и то, только золотые или серебряные. На этом фоне заметно выделялся черный Aurus Владимира Путина, как и кортежи остальных делегаций.
— Помню, как одно время все водители начали резко перекрашивать свои автомобили. Все это началось еще несколько лет назад во время президентства Бердымухамедова старшего, — рассказал «Известиям» один из местных жителей, не ставший называть свое имя. — По всей видимости, власти посчитали, что в самом белом городе должны ездить только белые машины (Ашхабад в 2013 году был включен в Книгу рекордов Гиннеса как город с самой высокой концентрацией зданий, облицованных белым мрамором. — «Известия»).
Проведение саммита в очном формате стало для многих неожиданностью еще по одной причине: Туркменистан официально не признал ни одного случая заражения СOVID-19. Впрочем, меры предосторожности при въезде в страну были настолько серьезные, что лишить республику статуса «нековидной страны» было практически невозможно (первый ПЦР-тест надо было сдать не более, чем за 48 часов до вылета, второй — перед вылетом, еще один ПЦР и, одновременно, экспресс-тест после приземления в Ашхабаде).
При этом маски после прибытия никто надевать не заставлял, хотя еще недавно их нужно было носить даже на улице. Значимость этого послабления оценили, прежде всего, гости из России, для которых сама сорокоградусная жара, царившая в столице в день форума, вызывала определенный дискомфорт.
Каспийские цели
Владимира Путина ожидал в Туркменистане весьма насыщенный график: до участия в саммите он провел две важные встречи. Из аэропорта, который можно считать одним из самых оригинальных в мире (он построен в виде летящей белой птицы), президент отправился на встречу с председателем Верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, который еще до 19 марта возглавлял страну. Однако спустя 15 лет у власти он объявил о намерении дать дорогу молодым руководителям.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президентом стал его сын — Сердар. К слову, именно его портреты, на которых он изображен на фоне красного ковра (в стране существует четкий стандарт, как должны выглядеть фотографии первого лица), украшают всю столицу, включая, например, местные отели. С новым лидером Туркменистана Владимир Путин, разумеется, тоже провел краткую беседу.
Обе встречи, однако, скорее стоит считать частью дипломатического этикета, поскольку полноценные российско-туркменские переговоры прошли 10 июня в Москве. Кроме того, Гурбангнулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 65 лет и Владимир Путин, находясь в этот день на родине бывшего президента, вряд ли мог упустить возможность лично поздравить политика, которого он не раз называл своим другом. На юбилей глава РФ подарил экс-президенту скульптурную композицию «Возвращающийся наездник», созданную правнуком известного питерского скульптура Лансере, а также две сабли и шахматы, изготовленные златоустовскими мастерами.
Затем Владимир Путин уже сконцентрировался на каспийской повестке вместе с лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Основным лейтмотивом выступления всех участников был призыв к укреплению многостороннего сотрудничества прибрежных государств. Россия, в частности, заинтересована в наращивании торгово-инвестиционных и промышленных связей со странами региона, а также в высокотехнологичной кооперации, отметил Владимир Путин.
— Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь, речь идет о выстраивании международного транспортного коридора «Север-Юг», — заметил Владимир Путин. — Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 км — от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.
Большие перспективы у прикаспийских государстве есть и в сфере энергетики, добавил он. Не менее важно и сотрудничество в области экологической безопасности, согласились все лидеры. Между тем Владимир Путин остановился и на важности гуманитарного сотрудничества, предложив коллегам организовать несколько культурных проектов, включая Каспийский кинофорум.
Сейчас основная задача заключается в том, чтобы поддерживать диалог и сотрудничество в пятистороннем формате, особенно в новых геополитических реалиях, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По мнению эксперта, для России в нынешних условиях важно сверить часы по региональной повестке и обговорить возможности кооперации, чтобы она была менее уязвима для шагов со стороны третьих стран.
— Региональные форматы приобретают для Москвы особое значение, — сказал он «Известиям».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Лидеры подтвердили приверженность принципам, которые были зафиксированы в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Этот документ, принятый в 2018 году в Актау, поставил точку в спорах по поводу разграничения дна водоема и территориальной принадлежности крупных углеводородных месторождений на морском шельфе. Согласно документу, каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль. К ним прилегает рыболовная зона шириной еще 10 морских миль.
Единственная страна, которая все еще не ратифицировала документ — это Исламская республика Иран, напомнил в беседе с «Известиями» директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. По его словам, в принципе положения этого документа негласно реализуются, но с юридической точки зрения он еще не вступил в полноценную силу. К слову, следующий Каспийский саммит должен пройти как раз в Иране.
Уже после завершения саммита Владимир Путин продолжил рабочий график в Ашхабаде, где успел провести краткие беседы с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Сиси.