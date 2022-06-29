Море не волнуется: Путин призвал прикаспийские страны к кооперации

Прикаспийским государствам необходимо заняться улучшением транспортно-логистической архитектуры региона. Об этом Владимир Путин заявил 29 июня на VI Каспийском саммите, прошедшем в Туркменистане . При этом он отметил, что речь идет, в первую очередь, о выстраивании международного транспортного коридора «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Какие еще перспективы сотрудничества есть у прикаспийских государств и как Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем — в репортаже «Известий».

Беломраморный Ашхабад

Владимир Путин после солнечного Таджикистана, где он 28 июня встретился с президентом Эмомали Рахмоном, продолжил свое небольшое турне по среднеазиатскому региону. Уже на следующий день он из Душанбе прибыл в Туркменистан — среднеазиатскую республику, которую прославили на весь мир Рухнама, золотая статуя Туркменбаши и многочисленные видео бывшего лидера Гурбангулы Бердымухамедова, который никогда не стеснялся публично демонстрировать свои творческие способности.

Проведение в Ашхабаде международного события такого формата — небывалая редкость для этой страны (хотя в 2002-м именно здесь состоялся первый саммит «каспийской пятерки»). Государство, в котором проживает около 6 млн человек, сразу после распада СССР начало придерживаться довольно жесткой политики изоляционизма, не принимая активного участия в жизни на международной арене.

Туркменистан по праву называют одной из самых закрытых стран, сравнивая ее при этом с такими государствами , как КНДР или Бутан. И если зарубежным путешественникам всегда было сложно попасть в эту постсоветскую республику, то после начала глобальной пандемии коронавируса осложнился выезд за пределы страны и для самих граждан Туркменистана, так как все международные рейсы были отменены. К слову, только несколько недель назад возобновились два направления — в Казань и Дубай.

Море не волнуется Монумент независимости Туркменистана в Ашхабаде Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Отсутствие туристов бросается в глаза особенно в ночное время суток: после 11 часов город словно замирает , на улицах практически нет людей и лишь изредка по дорогам проезжают машины белого цвета. При этом автомобили другой раскраски в Ашхабаде можно увидеть изредка, и то, только золотые или серебряные. На этом фоне заметно выделялся черный Aurus Владимира Путина, как и кортежи остальных делегаций.

— Помню, как одно время все водители начали резко перекрашивать свои автомобили. Все это началось еще несколько лет назад во время президентства Бердымухамедова старшего, — рассказал «Известиям» один из местных жителей, не ставший называть свое имя. — По всей видимости, власти посчитали, что в самом белом городе должны ездить только белые машины (Ашхабад в 2013 году был включен в Книгу рекордов Гиннеса как город с самой высокой концентрацией зданий, облицованных белым мрамором. — «Известия»).

Проведение саммита в очном формате стало для многих неожиданностью еще по одной причине: Туркменистан официально не признал ни одного случая заражения СOVID-19 . Впрочем, меры предосторожности при въезде в страну были настолько серьезные, что лишить республику статуса «нековидной страны» было практически невозможно (первый ПЦР-тест надо было сдать не более, чем за 48 часов до вылета, второй — перед вылетом, еще один ПЦР и, одновременно, экспресс-тест после приземления в Ашхабаде).

При этом маски после прибытия никто надевать не заставлял , хотя еще недавно их нужно было носить даже на улице. Значимость этого послабления оценили, прежде всего, гости из России, для которых сама сорокоградусная жара, царившая в столице в день форума, вызывала определенный дискомфорт.

Каспийские цели

Владимира Путина ожидал в Туркменистане весьма насыщенный график: до участия в саммите он провел две важные встречи. Из аэропорта, который можно считать одним из самых оригинальных в мире (он построен в виде летящей белой птицы), президент отправился на встречу с председателем Верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым , который еще до 19 марта возглавлял страну. Однако спустя 15 лет у власти он объявил о намерении дать дорогу молодым руководителям.

Море мира Президент РФ Владимир Путин и председатель Верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Фото: ТАСС/Дмитрий Азаров

Президентом стал его сын — Сердар. К слову, именно его портреты, на которых он изображен на фоне красного ковра (в стране существует четкий стандарт, как должны выглядеть фотографии первого лица), украшают всю столицу, включая, например, местные отели. С новым лидером Туркменистана Владимир Путин, разумеется, тоже провел краткую беседу .

Обе встречи, однако, скорее стоит считать частью дипломатического этикета, поскольку полноценные российско-туркменские переговоры прошли 10 июня в Москве. Кроме того, Гурбангнулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 65 лет и Владимир Путин, находясь в этот день на родине бывшего президента, вряд ли мог упустить возможность лично поздравить политика , которого он не раз называл своим другом. На юбилей глава РФ подарил экс-президенту скульптурную композицию «Возвращающийся наездник», созданную правнуком известного питерского скульптура Лансере, а также две сабли и шахматы, изготовленные златоустовскими мастерами.

Затем Владимир Путин уже сконцентрировался на каспийской повестке вместе с лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Основным лейтмотивом выступления всех участников был призыв к укреплению многостороннего сотрудничества прибрежных государств . Россия, в частности, заинтересована в наращивании торгово-инвестиционных и промышленных связей со странами региона, а также в высокотехнологичной кооперации, отметил Владимир Путин.

— Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь, речь идет о выстраивании международного транспортного коридора «Север-Юг» , — заметил Владимир Путин. — Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 км — от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.

Большие перспективы у прикаспийских государстве есть и в сфере энергетики, добавил он. Не менее важно и сотрудничество в области экологической безопасности, согласились все лидеры. Между тем Владимир Путин остановился и на важности гуманитарного сотрудничества, предложив коллегам организовать несколько культурных проектов, включая Каспийский кинофорум.

Сейчас основная задача заключается в том, чтобы поддерживать диалог и сотрудничество в пятистороннем формате , особенно в новых геополитических реалиях, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По мнению эксперта, для России в нынешних условиях важно сверить часы по региональной повестке и обговорить возможности кооперации, чтобы она была менее уязвима для шагов со стороны третьих стран.

— Региональные форматы приобретают для Москвы особое значение , — сказал он «Известиям».

Море не волнуется Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Лидеры подтвердили приверженность принципам, которые были зафиксированы в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря . Этот документ, принятый в 2018 году в Актау, поставил точку в спорах по поводу разграничения дна водоема и территориальной принадлежности крупных углеводородных месторождений на морском шельфе. Согласно документу, каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль. К ним прилегает рыболовная зона шириной еще 10 морских миль.

Единственная страна, которая все еще не ратифицировала документ — это Исламская республика Иран, напомнил в беседе с «Известиями» директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. По его словам, в принципе положения этого документа негласно реализуются, но с юридической точки зрения он еще не вступил в полноценную силу. К слову, следующий Каспийский саммит должен пройти как раз в Иране.

Уже после завершения саммита Владимир Путин продолжил рабочий график в Ашхабаде, где успел провести краткие беседы с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Сиси.