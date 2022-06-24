Перелистнуть границы: в чем Лавров увидел прогресс между Баку и Ереваном

Москва видит прогресс в разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией . Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в Баку на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили трехсторонние договоренности Москвы, Баку и Еревана — запуск ж/д сообщения в Нахичевань и обстановку на границе, которая остается напряженной . За три дня до визита Сергея Лаврова минобороны Азербайджана сообщило, что армянская сторона ведет обстрелы сел в Лачинском и Кельбаджарском районах. В Ереване это опровергли.

Взвешенное отношение

Сергей Лавров начал свой визит в Баку со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тот напомнил о своей поездке в Москву в конце февраля — за два дня до начала российской спецоперации на Украине. Тогда Азербайджан и РФ приняли декларацию о союзническом взаимодействии . Баку, не входящий в военный блок ОДКБ, официально стал союзником России. Это, по словам Ильхама Алиева, «отражает наработанный за 30 лет уровень отношений» .

Что союзнический статус будет значить на практике, пока неизвестно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стороны только «приступят к секторальной, практической реализации декларации» . Он также отметил, что в прошлом году у России и Азербайджана зафиксирован рекордный товарооборот — почти $3,5 млрд. Из них большая часть ($2,1 млрд) это импорт из России.

Баку — третий торговый партнер РФ в СНГ после Белоруссии ($5 млрд) и Казахстана ($3,7 млрд). Для Азербайджана Россия также третий по размеру торговый партнер — после Италии и Турции.

Перелистнуть границы Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Тем интереснее, что в конце апреля Ильхам Алиев заявил: Баку поддерживает территориальную целостность Украины и «открыто заявляет об этом, не прячется за дерево». А государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 26 февраля объявила, что обеспечит бесплатным бензином кареты скорой помощи и пожарных на Украине.

Сергей Лавров на пресс-конференции в МИД Азербайджана лаконично уточнил, что «Москва ценит взвешенное, ответственное отношение азербайджанского руководства» к этой теме .

Как пояснил «Известиям» депутат меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, практического наполнения союзнической декларации еще не было, поскольку «с учетом ситуации, России пока не до союзнического взаимодействия — все внимание на Украине».

На встрече с Ильхамом Алиевым глава МИД РФ также затронул взаимные блокировки СМИ в России и Азербайджане . В мае Роскомнадзор заблокировал три азербайджанских СМИ на русском языке — Minval.az, Haqqin.az и Oxu.az. Причины ведомство не указало, но сослалось на Закон о защите информации. В редакциях трех СМИ это связали с освещением событий на Украине. 10 июня Азербайджан заблокировал сайт РИА «Новости» после публикации там интервью с одним из представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Сергей Лавров на пресс-конференции уточнил, что в ближайшее время Москва и Баку проведут серию мероприятий для руководителей СМИ и владельцев соцсетей .

Коридору зеленый свет

На встречах с Сергеем Лавровым и президент страны, и глава МИД продвигали миролюбивую повестку. Ильхам Алиев заявил: главная цель Азербайджана — установление долгосрочного мира в регионе и открытие коммуникаций .

— Уверен, что наши усилия будут положительно восприняты и Арменией и положат конец многолетнему противостоянию. Наше предложение о начале работы над мирным договором пока остается без ответа, но мы все еще надеемся, что это предложение будет воспринято положительно, — отметил азербайджанский лидер.

Он добавил, что также надеется на практические шаги в разблокировке транспортных связей в регионе , «обеспечение беспрепятственной доставки азербайджанских грузов и граждан в Нахичеванскую Автономную Республику».

Этот азербайджанский анклав отделен от основной территории страны армянской Сюникской областью. Прямой транспортный коридор в Нахичевань через Сюник — так называемый Зангезурский коридор — стал бы наикратчайшим путем до автономной республики.

— Но, к сожалению, несмотря на то, что с момента окончания Второй Карабахской войны прошло более полутора лет, этот пункт декларации до сих пор не выполнен, — резюмировал президент Азербайджана.

Перелистнуть границы Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи во время встречи Фото: ТАСС/​Пресс-служба МИД РФ

Российский министр, 9-10 июня побывавший с визитом в Ереване, в какой-то мере выступил парламентером между двумя столицами и заявил: Москва услышала готовность армянской стороны вести переговоры на тему мирного соглашения с Азербайджаном. А Россия готова оказать содействие в этом вопросе .

— Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определенный прогресс . Те вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. И мне кажется, у нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны , — сказал Сергей Лавров.

В начале июня, на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, российский министр заявил, что железнодорожный маршрут уже утвержден, «сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима, который будет установлен».

— Режим будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории , и здесь никаких двусмысленностей быть не может, — подчеркнул глава МИД РФ.

Баку же настаивает на экстерриториальности коридора, который пройдет на армянской территории. Вопрос статуса остается главным камнем преткновения.

В вопросе делимитации границ также есть прогресс, отметил Сергей Лавров . 24 мая на границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана — Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева как глав комиссий по делимитации.

— Коллеги в Ереване подтвердили свою готовность во второй встрече по делимитации, она согласована в Москве, сейчас мы подбираем даты . Не видел откуда бы то ни было сигналов, что стороны не хотят участвовать [в переговорах], — заключил глава российского МИД.

Однако на границе двух стран по-прежнему неспокойно: 21 июня Баку сообщил об обстрелах сел в Лачинском и Кельбаджарском районах, минобороны Армении опровергло свою причастность.

Минская группа за бортом

В основе трехстороннего диалога Москвы, Баку и Еревана лежат три договоренности на высшем уровне — окончившее 44-дневную войну соглашение от 9 ноября 2020 года, и два дополнения к нему от 11 января и 26 ноября 2021-го.

На роль третьего в этом диалоге претендует и Евросоюз. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели уже три встречи в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Москва в последний раз собирала двух лидеров в конце ноября 2021 года. Сергей Лавров считает, что Евросоюз пытается «внедрить усилия ЕС в решение остающихся задач», однако Минская группа посредников, которая много лет считалась главным механизмом урегулирования Карабахского конфликта, «прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников».

Для Баку, по словам Джейхуна Байрамова, «конфликт остался в прошлом» и страна сконцентрирована на восстановлении «возвращенных» территорий. В этом, как заметил глава МИД Азербайджана, участвуют и российские компании: так, КамАЗ создал совместный с Гянджинским автозаводом центр в зоне промпарка Восточный Зангезур. РЖД поставляет свыше 20 тыс. т рельс для железной дороги Горадис-Аккент.

Армянский политолог Грант Микаэлян, однако, не разделяет оптимизма министров. По его словам, разговоры о том, что стороны близки к заключению мирного соглашения «идут не только в последние полтора года, но и все 30 лет» .

Перелистнуть границы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Все равно будет сохраняться проблема с тем, что вроде как конфликт урегулирован на бумаге, а мир не наступил, и мирного договора для этого не будет достаточно. Вся повестка мира Азербайджана никакого отношения к реальному миру не имеет. Это просто очередной переговорный элемент для того, чтобы получить больше территории, больше политических, экономических и прочих уступок, — высказал эксперт «Известиям» свои прогнозы.

По его оценке, единственное решение конфликта — «это когда стороны приходят к общему видению будущего» .

— Но я не вижу таких перспектив на данный момент. Поэтому Россия (как посредник) все-таки предпочтительнее, поскольку она, по крайней мере, может подкрепить свои слова силовой аргументацией. Но, учитывая все геополитические риски вокруг России, и этот путь тоже довольно рискованный, — считает Грант Микаэлян.