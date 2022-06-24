Перелистнуть границы: в чем Лавров увидел прогресс между Баку и Ереваном
Москва видит прогресс в разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в Баку на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили трехсторонние договоренности Москвы, Баку и Еревана — запуск ж/д сообщения в Нахичевань и обстановку на границе, которая остается напряженной. За три дня до визита Сергея Лаврова минобороны Азербайджана сообщило, что армянская сторона ведет обстрелы сел в Лачинском и Кельбаджарском районах. В Ереване это опровергли.
Взвешенное отношение
Сергей Лавров начал свой визит в Баку со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тот напомнил о своей поездке в Москву в конце февраля — за два дня до начала российской спецоперации на Украине. Тогда Азербайджан и РФ приняли декларацию о союзническом взаимодействии. Баку, не входящий в военный блок ОДКБ, официально стал союзником России. Это, по словам Ильхама Алиева, «отражает наработанный за 30 лет уровень отношений».
Что союзнический статус будет значить на практике, пока неизвестно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стороны только «приступят к секторальной, практической реализации декларации». Он также отметил, что в прошлом году у России и Азербайджана зафиксирован рекордный товарооборот — почти $3,5 млрд. Из них большая часть ($2,1 млрд) это импорт из России.
Баку — третий торговый партнер РФ в СНГ после Белоруссии ($5 млрд) и Казахстана ($3,7 млрд). Для Азербайджана Россия также третий по размеру торговый партнер — после Италии и Турции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Тем интереснее, что в конце апреля Ильхам Алиев заявил: Баку поддерживает территориальную целостность Украины и «открыто заявляет об этом, не прячется за дерево». А государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 26 февраля объявила, что обеспечит бесплатным бензином кареты скорой помощи и пожарных на Украине.
Сергей Лавров на пресс-конференции в МИД Азербайджана лаконично уточнил, что «Москва ценит взвешенное, ответственное отношение азербайджанского руководства» к этой теме.
Как пояснил «Известиям» депутат меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, практического наполнения союзнической декларации еще не было, поскольку «с учетом ситуации, России пока не до союзнического взаимодействия — все внимание на Украине».
На встрече с Ильхамом Алиевым глава МИД РФ также затронул взаимные блокировки СМИ в России и Азербайджане. В мае Роскомнадзор заблокировал три азербайджанских СМИ на русском языке — Minval.az, Haqqin.az и Oxu.az. Причины ведомство не указало, но сослалось на Закон о защите информации. В редакциях трех СМИ это связали с освещением событий на Украине. 10 июня Азербайджан заблокировал сайт РИА «Новости» после публикации там интервью с одним из представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Сергей Лавров на пресс-конференции уточнил, что в ближайшее время Москва и Баку проведут серию мероприятий для руководителей СМИ и владельцев соцсетей.
Коридору зеленый свет
На встречах с Сергеем Лавровым и президент страны, и глава МИД продвигали миролюбивую повестку. Ильхам Алиев заявил: главная цель Азербайджана — установление долгосрочного мира в регионе и открытие коммуникаций.
— Уверен, что наши усилия будут положительно восприняты и Арменией и положат конец многолетнему противостоянию. Наше предложение о начале работы над мирным договором пока остается без ответа, но мы все еще надеемся, что это предложение будет воспринято положительно, — отметил азербайджанский лидер.
Он добавил, что также надеется на практические шаги в разблокировке транспортных связей в регионе, «обеспечение беспрепятственной доставки азербайджанских грузов и граждан в Нахичеванскую Автономную Республику».
Этот азербайджанский анклав отделен от основной территории страны армянской Сюникской областью. Прямой транспортный коридор в Нахичевань через Сюник — так называемый Зангезурский коридор — стал бы наикратчайшим путем до автономной республики.
— Но, к сожалению, несмотря на то, что с момента окончания Второй Карабахской войны прошло более полутора лет, этот пункт декларации до сих пор не выполнен, — резюмировал президент Азербайджана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи во время встречи
Российский министр, 9-10 июня побывавший с визитом в Ереване, в какой-то мере выступил парламентером между двумя столицами и заявил: Москва услышала готовность армянской стороны вести переговоры на тему мирного соглашения с Азербайджаном. А Россия готова оказать содействие в этом вопросе.
— Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определенный прогресс. Те вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. И мне кажется, у нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны, — сказал Сергей Лавров.
В начале июня, на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, российский министр заявил, что железнодорожный маршрут уже утвержден, «сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима, который будет установлен».
— Режим будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может, — подчеркнул глава МИД РФ.
Баку же настаивает на экстерриториальности коридора, который пройдет на армянской территории. Вопрос статуса остается главным камнем преткновения.
В вопросе делимитации границ также есть прогресс, отметил Сергей Лавров. 24 мая на границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана — Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева как глав комиссий по делимитации.
— Коллеги в Ереване подтвердили свою готовность во второй встрече по делимитации, она согласована в Москве, сейчас мы подбираем даты. Не видел откуда бы то ни было сигналов, что стороны не хотят участвовать [в переговорах], — заключил глава российского МИД.
Однако на границе двух стран по-прежнему неспокойно: 21 июня Баку сообщил об обстрелах сел в Лачинском и Кельбаджарском районах, минобороны Армении опровергло свою причастность.
Минская группа за бортом
В основе трехстороннего диалога Москвы, Баку и Еревана лежат три договоренности на высшем уровне — окончившее 44-дневную войну соглашение от 9 ноября 2020 года, и два дополнения к нему от 11 января и 26 ноября 2021-го.
На роль третьего в этом диалоге претендует и Евросоюз. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели уже три встречи в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Москва в последний раз собирала двух лидеров в конце ноября 2021 года. Сергей Лавров считает, что Евросоюз пытается «внедрить усилия ЕС в решение остающихся задач», однако Минская группа посредников, которая много лет считалась главным механизмом урегулирования Карабахского конфликта, «прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников».
Для Баку, по словам Джейхуна Байрамова, «конфликт остался в прошлом» и страна сконцентрирована на восстановлении «возвращенных» территорий. В этом, как заметил глава МИД Азербайджана, участвуют и российские компании: так, КамАЗ создал совместный с Гянджинским автозаводом центр в зоне промпарка Восточный Зангезур. РЖД поставляет свыше 20 тыс. т рельс для железной дороги Горадис-Аккент.
Армянский политолог Грант Микаэлян, однако, не разделяет оптимизма министров. По его словам, разговоры о том, что стороны близки к заключению мирного соглашения «идут не только в последние полтора года, но и все 30 лет».
— Все равно будет сохраняться проблема с тем, что вроде как конфликт урегулирован на бумаге, а мир не наступил, и мирного договора для этого не будет достаточно. Вся повестка мира Азербайджана никакого отношения к реальному миру не имеет. Это просто очередной переговорный элемент для того, чтобы получить больше территории, больше политических, экономических и прочих уступок, — высказал эксперт «Известиям» свои прогнозы.
По его оценке, единственное решение конфликта — «это когда стороны приходят к общему видению будущего».
— Но я не вижу таких перспектив на данный момент. Поэтому Россия (как посредник) все-таки предпочтительнее, поскольку она, по крайней мере, может подкрепить свои слова силовой аргументацией. Но, учитывая все геополитические риски вокруг России, и этот путь тоже довольно рискованный, — считает Грант Микаэлян.
Политолог Денис Денисов заявил «Известиям», что разблокировать транспортные коммуникации и заключить мирный договор мешает отношение к этим вопросам армянского общества. В этой стране проект Зангезурского коридора воспринимают как очередное поражение, для них это принципиальный момент. «Пока не изменится отношение населения, на всех уровнях будут заминки», — заключил эксперт.