Сообразить на шестерых: в Закавказье предлагают запустить новый формат

В Баку сообщили, что следующее заседание региональной платформы «3+3» с участием Армении, Грузии, Ирана, России и Турции пройдет в ближайшее время в Турции. Первое прошло в декабре прошлого года в Москве. Страны планируют создать региональную безопасность без участия Вашингтона и Брюсселя. Но с такой позицией согласны не все. Подробности — в материале «Известий».

«Решать вопрос, не теряя времени»

« Радует запуск формата сотрудничества „3+3“. Первая встреча уже состоялась, у нее не было повестки дня. Это была просто встреча с целью создания этого формата. У нас есть планы по повестке дня второй встречи, какие вопросы там должны обсуждаться. Считаю, что в ближайшее время должна состояться и вторая встреча. То есть не нужно тратить время », — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Речь идет об участии трех стран Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии — и трех ближайших соседей региона – Ирана, России и Турции в новой региональной платформе.

Алиев отметил, что незадолго до этого состоялся первый за долгие десятилетия телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. « Рабочие группы по делимитации границы, которые сформируют до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны в ближайшее время начать свою работу. На этот процесс мы смотрим с огромными надеждами и не нужно тратить время. Во всяком случае, мы за то, чтобы, не теряя времени, приступить к решению вопроса », — резюмировал азербайджанский лидер.

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Первое заседание в рамках формата «3+3» состоялось в декабре прошлого года в России, второе — планируют в Турции. Провести этот форум Анкара предложила сразу после карабахской войны осенью 2020 года. По ее задумке, шесть стран должны участвовать в создании региональной системы безопасности. В частности, без участия Брюсселя и Вашингтона.

В Москве инициативу поддержали. « Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях (стран-участниц — ред.), урегулированию имеющихся отношений, раскрытию транспортного потенциала региона », — заявили в российском МИД. Отметив, что такой формат «может и должен привнести решение как старых проблем, так и предложить решение новых вызовов».

Против выступал Тбилиси, призывая создать платформу без участия России. Например, Грузия — Армения — Азербайджан или «6+1»: Грузия, Болгария, Молдавия, Румыния, Турция, Украина и США. « Есть некоторый негативный настрой со стороны Грузии, но если все эти страны продемонстрируют позитивный подход, то эта платформа будет создана, и регион превратится в площадку мира », — настаивает президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, создание такого форума поможет «позитивному развитию отношений» между Анкарой и Ереваном.

Более успешная попытка

Недавно Армения и Турция запустили процесс по нормализации отношений. В Москве, а потом в Вене встречались спецпредставители двух стран, а потом в Анталье провели переговоры главы МИД Арарат Мирзоян и Мевлют Чавушоглу.

Дело сдвинулось с мертвой точки: страны запустили авиасообщение. В начале февраля самолет авиакомпании Fly One Armenia впервые за два года полетел из Еревана в Стамбул. Разрешение на полеты по этому маршруту получила и турецкая авиакомпания Pegasus. Они будут летать трижды в неделю. Сухопутные границы между странами закрыты с 1993 года.

Анкара, встав в 1990-е годы на сторону Азербайджана в карабахском конфликте, в одностороннем порядке разорвала дипломатические отношения с Ереваном. Негативно повлияла на отношения и реакция Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

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Под давлением международного сообщества с 1995-го турки разрешили полеты, но для возобновления дипотношений и открытия сухопутной границы выдвинули армянам неприемлемые предварительные условия. Отказ от международного признания геноцида армян и возвращение Азербайджану семи районов, находившихся под контролем армянских сил. Впрочем после поражения в карабахской войне осенью 2020 года районы и так перешли под контроль Баку.

В 2009 году Анкара и Ереван уже пытались нормализовать отношения. Но вмешался Азербайджан. Недавно Турция предложила начать новые переговоры. В Ереване это решение приветствовали. Москва поддержала перезапуск диалога между Ереваном и Анкарой. « Россия помогала такую договоренность достичь. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог, надеюсь, что это будет успешно », — заявил тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров.

России также выгодна нормализация отношений между Ереваном и Баку. Если «Зангезурский коридор» откроется и будет функционировать под контролем Москвы, то получится, что по территории Армении, а не Грузии будет проходить самый короткий путь, связывающий Турцию и Азербайджан.

Армянский политолог Армине Манукян в беседе с «Известиями» отмечает, что ни лидеры страны, ни народ никогда не были против установления дипломатических связей с Турцией и нормализации отношений. Но Ереван был против предусловий и уступок, которые выдвигала Анкара.

— Президент Турции в августе прошлого года озвучил и другие предварительные условия: Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и Турции, прекратить обвинять Анкару в геноциде армян, открыть «турецкий коридор» Сюника. Можно сказать, что армяно-турецкий процесс идет по турецкому сценарию, у Армении в этом процессе нет красных линий , — пояснила эксперт.

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При этом Манукян приводит результаты опроса общественного мнения, согласно которому подавляющее большинство респондентов считают Турцию (90%) и Азербайджан (77%) основными политическими угрозами Армении. Только 5% опрошенных полагают, что для развития Армении необходимы хорошие отношения с Анкарой.

По мнению политолога, на данном этапе нормализация отношений с Турцией никак не отразится на связях Еревана и Москвы.

— Но внутри страны обсуждают, что диалог с Турцией имеет также смысл и для снижения или устранения внешнеполитической зависимости Армении от России и принятия западного вектора развития, — добавила Манукян.

Иранские и грузинские интересы

У Ирана в создании платформа «3+3» свои интересы. Страна граничит и с Азербайджаном, и с Арменией, и с Нагорным Карабахом. Тегеран традиционно хорошо взаимодействовал как с Баку, так и с Ереваном. В стране проживают около 30 млн этнических азербайджанцев, около 200 тыс. армян интегрированы в иранское общество и занимают важные государственные посты. Через армянские диаспоры иранские власти могут лоббировать контакты с Западом.

При этом Тегеран не одобряет тесную турецко-азербайджанскую дружбу, а также взаимодействие Баку с Вашингтоном и Израилем. В целом у Ирана гораздо меньше рычагов влияния на ситуацию в Закавказье, чем у Москвы и Анкары.

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Что касается Грузии, то она во время карабахского конфликта старательно демонстрировала приверженность нейтралитету. Для страны важно сохранение добрососедских отношений с обоими государствами. На фоне сложностей в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях Тбилиси выполнял роль связующего звена между странами, это положительно сказывается на экономике Грузии и ее стратегическом значении в регионе.

Неудивительно, что страну очень волнует судьба транспортного коридора — планов по строительству дорог в обход нее. Одна трасса должна связать Азербайджан через Армению с Нахичеванью, другая — Россию с Арменией по территории Азербайджана. Государство на фоне сложностей в отношениях Баку и Еревана было главным транзитером, по его территории проходила железная дорога, автомобильная трасса, газо- и нефтепроводы. В будущем это может быть под вопросом.

Серьезные сдвиги в регионе

После второй карабахской войны начался период серьезных тектонических сдвигов на Южном Кавказе, уверена востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян.

— В новых геополитических реалиях Турция старается усилить свои позиции в регионе и стать одним из главных архитекторов нового статуса-кво. Формат регионального сотрудничества «3+3», инициированный Анкарой, нужно рассматривать именно в этом контексте. Цель Турции заключается в расширении своего влияния в регионе за счет позиций России. Следовательно, с реализацией данного проекта, Анкара претендует на получение равного с Москвой права оказывать влияние на региональные процессы , — считает политолог.

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По мнению эксперта, Турция действует сразу по двум направлениям.

— С одной стороны, в рамках диалога с Россией Анкара позиционирует себя независимым региональным игроком без покровительства западных сил. С другой — предоставляет Западу этот формат в качестве инструмента для ограничения позиций и доминирующей роли России в регионе , — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».

На самом деле Турция реализует собственную линию внешней политики, претендуя на превращение в регионального лидера, подчеркивает специалист.

— Конечная цель Анкары заключается в вовлечении Южного Кавказа в орбиту своего влияния, что противоречит национальным интересам России. Таким образом, нет оснований предполагать, что турецкая инициатива станет инструментом укрепления российских позиций в регионе, более того, что сама перспектива такого формата находится под большим вопросом , — полагает Алексанян.

При этом для Москвы этот регион представляет особое значение. Из-за блокирования Западом коммуникационных возможностей с Европой для России важны выходы на рынки ЕЭС и Ближнего Востока.

Ограничить вмешательство других игроков

Россия является одним из ключевых гарантов безопасности на Южном Кавказе, отмечает заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

— Очевидно, что без нее выстроить систему региональной безопасности невозможно. В этой связи, помимо двусторонних форматов, довольно привлекателен многосторонний — с участием всех региональных игроков, а также тех, кто исторически боролся на Кавказе, а сегодня может реально обеспечить безопасность и заинтересован в этой самой безопасности. Речь идет о России, Турции и Иране. Участие внерегиональных игроков в обеспечении безопасности приведет к ухудшению обстановки. Существует много примеров, когда США вмешивались в проблематику безопасности и это приводило к противоположным и очень негативным эффектам , — пояснил тюрколог «Известиям».

Такую же точку зрения разделяет и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

— Региональная безопасность может касаться исключительно тех стран, которые имеют к региону конкретное отношение. То, что заявляет Тбилиси, изначально выглядит абсурдным, смехотворным и нежизнеспособным. Ни Румыния с Болгарией, ни тем более Украина не обладают политическим авторитетом для того, чтобы принимать участие в таких серьезных платформах, коим является формат «3+3». Изначально Анкара и Москва выступали в качестве главных инициаторов создания данной платформы, поскольку она отвечает тем вызовам, с которыми столкнулась мировая политика в целом , — пояснил политолог в беседе с «Известиями».

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Он отмечает, что отношения между Баку и Ереваном выходят на новый уровень, к этому активно проявляет интерес Тегеран.

— Следовательно возникает необходимость в построении архитектуры новой региональной безопасности. Она будет отвечать за оперативную координацию между участниками платформы по самым разным вопросам, прежде всего связанными с аспектами безопасности, экономической кооперации, взаимодействия по гуманитарным проблемам. Этот проект отвечает интересам всех стран участниц, включая ту же Грузию, которая может извлечь для себя достаточно выгод , — уверен специалист.

Ибрагимов полагает, что у Москвы «есть все шансы стать главным драйвером и локомотивом в этом формате».