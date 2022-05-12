Вообразили на троих: чем завершилась встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении
Россия заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ стал зоной мира и устойчивого развития, она приветствует диалог Баку и Еревана для нормализации отношений двух стран. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с армянским и азербайджанским коллегами. Она прошла в Душанбе на полях Совета министров иностранных дел СНГ по инициативе Москвы. Во вступительных речах все три министра заявили, что привержены миру, делимитации, разблокировке транспортных коммуникаций — словом, прозвучали все те же посылы, что и месяц назад на встрече азербайджанского и армянского лидеров в Брюсселе. Между тем глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что его страна готовится к визиту Владимира Путина в Ереван в октябре-декабре. А уже 16 мая лидеры РФ и Армении встретятся в Москве на саммите ОДКБ.
Три встречи за вечер
До переговоров на троих Сергей Лавров встретился с обоими министрами отдельно: сначала с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а после — с армянским министром Араратом Мирзояном.
Перед совместными переговорами российский министр рассказал о том, что перед поездкой в Душанбе посетил Алжир и Оман. И признался, что два дня спал по три часа. Арарат Мирзоян в ответ отметил, что и сам живет в режиме «с самолета на самолет»: до визита в Таджикистан дипломат побывал в Нидерландах.
Поделился Сергей Лавров с армянским министром и прочитанной новостью о том, что в Польше напечатали марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.
«Чего только не придумают», — сказал российский министр. Арарат Мирзоян с ним согласился.
Кстати, зарубежные марки с изображением российского лидера впервые появились еще в 2000 году — их выпустила КНДР, посвятив визиту Владимира Путина в Пхеньян.
Неизвестно, что бы еще успели обсудить Лавров и Мирзоян, но Джейхун Байрамов появился почти сразу после обмена breaking news. И три министра заняли свои места за длинными столами, выстроенными в треугольник.
Нынешняя трехсторонняя встреча состоялась через месяц после аналогичного диалога на троих — только тот проходил в Брюсселе на уровне глав государств. И третьим был не представитель России, а председатель Евросовета Шарль Мишель.
На брюссельской встрече 6 апреля Ильхам Алиев и Никол Пашинян поручили главам МИД подготовить проект будущего мирного договора, а также созвать Совместную пограничную комиссию.
Однако переговоры в Брюсселе и Душанбе были бы невозможны без декларации 26 ноября 2021-го в Сочи — тогда Алиев и Пашинян вместе с президентом РФ обязались «вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы» между Азербайджаном и Арменией «при консультативном содействии РФ по запросу сторон». Москва также пообещала «делать всё возможное» для нормализации обстановки в Карабахе. Об этом же в Душанбе говорил и Сергей Лавров.
— Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания, — заверил министр, открывая встречу.
Он подчеркнул, что Москва работает над вопросами, «которые связаны с пограничными спорами, разблокированием экономических транспортных связей, решением гуманитарных задач».
— Ну и в целом [над созданием условий] для повышения доверия и созданием условий для полноценной армяно-азербайджанской нормализации, — отметил Сергей Лавров. — Рассчитываем, что диалог будет продуктивным. Мы будем оказывать всяческое содействие.
Лимиты делимитации
Джейхун Байрамов взял слово вторым и напомнил: на уровне вице-премьеров действует комиссия по открытию транспортных коммуникаций.
— К сожалению, пока не удалось достичь ожидаемых результатов. Но мы знаем, что контакты между коллегами продолжаются, есть хорошая перспектива добиться исполнения, — подчеркнул он.
Ранее его армянский коллега анонсировал встречу вице-премьеров в Москве 16–17 мая. В эти же дни в столице РФ будет с визитом премьер Армении Никол Пашинян, он проведет «неформальную встречу» с Владимиром Путиным на саммите ОДКБ.
Сказав про разблокировку коммуникаций, глава МИД Азербайджана перешел к вопросу делимитации и демаркации границы с Арменией. По его словам, «в ближайшее время можно будет как минимум запустить этот процесс».
По мнению политолога Фархада Маммадова, делимитация будет обсуждаться на анонсированной главой МИД Армении встрече вице-премьеров.
— Потому в ближайшие пару дней стоит ожидать указы Алиева и Пашиняна о формировании делегаций. Мы ожидаем решений, самое близкое — по разблокировке коммуникаций. Рабочая группа МИД должна разработать текст мирного договора, мы ожидаем начала этого процесса, — заявил эксперт «Известиям».
Джейхун Байрамов также напомнил, что Баку еще с начала 2021 года предлагал Армении «начать работу над большим мирным соглашением».
— По истечении практически года работы мы сделали следующий шаг с нашей стороны, который заключался в том, что Азербайджан предложил пять базовых принципов как основу для организации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, — пояснил дипломат. — Со своей стороны, мы готовы начать работу над мирным договором.
Арарат Мирзоян начал с того, что подчеркнул: «Армения всегда была и остается приверженной исполнению всех договоренностей, которые заключались лидерами наших трех стран».
— Мы готовы продолжать все работы под действующим форматом и по открытию коммуникаций, экономических инфраструктур в регионе, и по мирному договору — или, правильнее будет назвать, «договор по нормализации отношений, установлению отношений», — уточнил министр.
Не забыл он упомянуть и о «решении всех остающихся проблем: в частности, по освобождению военнопленных». По официальным данным Еревана, в Азербайджане остаются еще как минимум 38 армянских граждан.
Фон для дипломатии
Обстановка на земле не так миролюбива, как в кабинете гостиницы «Хайят», где проходили переговоры трех министров. 12 мая Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении.
Ситуация обострилась 26 марта, когда военные Азербайджана обстреляли подразделения военных непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в районе населенного пункта Парух (азербайджанское — Фарух).
— Встреча дипломатов лучше, нежели горячая фаза конфликта. С учетом напряженности на границе, подобного рода встречи должны направить переговорный процесс в русло нормализации, — заявил «Известиям» директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.
Еще одна деталь для понимания общего фона переговоров в Душанбе — выступление Никола Пашиняна в Нидерландах. 11 мая армянский премьер заявил: «К сожалению, Азербайджан продолжает вести довольно агрессивную политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха».
Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Политик обвинил Баку в том, что «главная задача азербайджанской дипломатии в последние месяцы — в ЕС заявлять, что Армения — прорусская страна, а в России заявлять, что Армения — прозападная страна».
В Баку на слова армянского премьера отреагировали жестко. МИД страны назвал обвинения необоснованными и ставящими «под серьезное сомнение стремление этой страны к миру».
В Ереване с 25 апреля продолжаются протесты. Поводом стали слова Никола Пашиняна о Карабахе. 13 апреля премьер заявил, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» по карабахскому вопросу. После этого оппозиция обвинила Пашиняна в том, что он хочет «сдать Карабах». Хотя сам премьер это отрицал. Демонстранты развернули в центре Еревана палаточный лагерь, периодически перекрывают ключевые трассы страны, такие как Ереван–Севан, а также трассу на Гюмри.
Оппозиция заявляет, что территориальная целостность Армении неприкосновенна, а независимость Арцаха (армянское название НКР) — это красная линия, которую власть не может перейти, пояснил Александр Маркаров. Тем не менее, считает он, на переговорный трек с Баку эти протесты не повлияют и к отставке Пашиняна не приведут: парламентские выборы были совсем недавно и показали уверенное большинство за премьером.