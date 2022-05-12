Вообразили на троих: чем завершилась встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

Россия заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ стал зоной мира и устойчивого развития, она приветствует диалог Баку и Еревана для нормализации отношений двух стран . Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с армянским и азербайджанским коллегами. Она прошла в Душанбе на полях Совета министров иностранных дел СНГ по инициативе Москвы. Во вступительных речах все три министра заявили, что привержены миру, делимитации, разблокировке транспортных коммуникаций — словом, прозвучали все те же посылы, что и месяц назад на встрече азербайджанского и армянского лидеров в Брюсселе. Между тем глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что его страна готовится к визиту Владимира Путина в Ереван в октябре-декабре. А уже 16 мая лидеры РФ и Армении встретятся в Москве на саммите ОДКБ.

Три встречи за вечер

До переговоров на троих Сергей Лавров встретился с обоими министрами отдельно : сначала с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а после — с армянским министром Араратом Мирзояном.

Перед совместными переговорами российский министр рассказал о том, что перед поездкой в Душанбе посетил Алжир и Оман. И признался, что два дня спал по три часа. Арарат Мирзоян в ответ отметил, что и сам живет в режиме «с самолета на самолет»: до визита в Таджикистан дипломат побывал в Нидерландах.

Поделился Сергей Лавров с армянским министром и прочитанной новостью о том, что в Польше напечатали марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

«Чего только не придумают», — сказал российский министр. Арарат Мирзоян с ним согласился.

Фото: РИА Новсти/Министерство обороны РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Кстати, зарубежные марки с изображением российского лидера впервые появились еще в 2000 году — их выпустила КНДР, посвятив визиту Владимира Путина в Пхеньян.

Неизвестно, что бы еще успели обсудить Лавров и Мирзоян, но Джейхун Байрамов появился почти сразу после обмена breaking news. И три министра заняли свои места за длинными столами, выстроенными в треугольник.

Нынешняя трехсторонняя встреча состоялась через месяц после аналогичного диалога на троих — только тот проходил в Брюсселе на уровне глав государств. И третьим был не представитель России, а председатель Евросовета Шарль Мишель.

На брюссельской встрече 6 апреля Ильхам Алиев и Никол Пашинян поручили главам МИД подготовить проект будущего мирного договора, а также созвать Совместную пограничную комиссию.

Однако переговоры в Брюсселе и Душанбе были бы невозможны без декларации 26 ноября 2021-го в Сочи — тогда Алиев и Пашинян вместе с президентом РФ обязались «вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы» между Азербайджаном и Арменией «при консультативном содействии РФ по запросу сторон» . Москва также пообещала «делать всё возможное» для нормализации обстановки в Карабахе. Об этом же в Душанбе говорил и Сергей Лавров.

— Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания, — заверил министр, открывая встречу.

Он подчеркнул, что Москва работает над вопросами, «которые связаны с пограничными спорами, разблокированием экономических транспортных связей, решением гуманитарных задач» .

— Ну и в целом [над созданием условий] для повышения доверия и созданием условий для полноценной армяно-азербайджанской нормализации, — отметил Сергей Лавров. — Рассчитываем, что диалог будет продуктивным. Мы будем оказывать всяческое содействие.

Лимиты делимитации

Джейхун Байрамов взял слово вторым и напомнил: на уровне вице-премьеров действует комиссия по открытию транспортных коммуникаций .

— К сожалению, пока не удалось достичь ожидаемых результатов. Но мы знаем, что контакты между коллегами продолжаются, есть хорошая перспектива добиться исполнения, — подчеркнул он.

Ранее его армянский коллега анонсировал встречу вице-премьеров в Москве 16–17 мая. В эти же дни в столице РФ будет с визитом премьер Армении Никол Пашинян, он проведет «неформальную встречу» с Владимиром Путиным на саммите ОДКБ.

Сказав про разблокировку коммуникаций, глава МИД Азербайджана перешел к вопросу делимитации и демаркации границы с Арменией. По его словам, «в ближайшее время можно будет как минимум запустить этот процесс».

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

По мнению политолога Фархада Маммадова, делимитация будет обсуждаться на анонсированной главой МИД Армении встрече вице-премьеров.

— Потому в ближайшие пару дней стоит ожидать указы Алиева и Пашиняна о формировании делегаций . Мы ожидаем решений, самое близкое — по разблокировке коммуникаций. Рабочая группа МИД должна разработать текст мирного договора, мы ожидаем начала этого процесса, — заявил эксперт «Известиям».

Джейхун Байрамов также напомнил, что Баку еще с начала 2021 года предлагал Армении «начать работу над большим мирным соглашением».

— По истечении практически года работы мы сделали следующий шаг с нашей стороны, который заключался в том, что Азербайджан предложил пять базовых принципов как основу для организации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, — пояснил дипломат. — Со своей стороны, мы готовы начать работу над мирным договором.

Справка «Известий» В марте 2022 года Азербайджан представил пять принципов, которые должны лечь в основу межгосударственных отношений Баку и Еревана: — взаимное признание суверенитета и территориальной целостности; — взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; — воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях; — делимитация и демаркация границы, установление дипломатических отношений, которых нет между странами с самого момента провозглашения независимости в 1991 году; — открытие транспортных коммуникаций. В январе 2022-го секретарь Совбеза Армении Армен Григорян делал схожие заявления: он говорил, что Армения направила Азербайджану письменные предложения по началу процесса делимитации границы. «Это касается зеркального отвода войск, размещения пограничных войск вдоль границы, учитывая карты или карту советских времен», — заявил Григорян 20 января. Никол Пашинян в конце марта отметил, что Ереван письменно через Минскую группу ответил на пять пунктов Баку.

Арарат Мирзоян начал с того, что подчеркнул: «Армения всегда была и остается приверженной исполнению всех договоренностей, которые заключались лидерами наших трех стран».

— Мы готовы продолжать все работы под действующим форматом и по открытию коммуникаций, экономических инфраструктур в регионе, и по мирному договору — или, правильнее будет назвать, «договор по нормализации отношений, установлению отношений», — уточнил министр.

Не забыл он упомянуть и о «решении всех остающихся проблем: в частности, по освобождению военнопленных». По официальным данным Еревана, в Азербайджане остаются еще как минимум 38 армянских граждан.

Фон для дипломатии

Обстановка на земле не так миролюбива, как в кабинете гостиницы «Хайят», где проходили переговоры трех министров. 12 мая Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении .

Ситуация обострилась 26 марта, когда военные Азербайджана обстреляли подразделения военных непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в районе населенного пункта Парух (азербайджанское — Фарух).

— Встреча дипломатов лучше, нежели горячая фаза конфликта. С учетом напряженности на границе, подобного рода встречи должны направить переговорный процесс в русло нормализации, — заявил «Известиям» директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

Еще одна деталь для понимания общего фона переговоров в Душанбе — выступление Никола Пашиняна в Нидерландах. 11 мая армянский премьер заявил: « К сожалению, Азербайджан продолжает вести довольно агрессивную политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха ».

Вообразили на троих Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Политик обвинил Баку в том, что « главная задача азербайджанской дипломатии в последние месяцы — в ЕС заявлять, что Армения — прорусская страна, а в России заявлять, что Армения — прозападная страна ».

В Баку на слова армянского премьера отреагировали жестко. МИД страны назвал обвинения необоснованными и ставящими «под серьезное сомнение стремление этой страны к миру».

В Ереване с 25 апреля продолжаются протесты. Поводом стали слова Никола Пашиняна о Карабахе. 13 апреля премьер заявил, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» по карабахскому вопросу. После этого оппозиция обвинила Пашиняна в том, что он хочет «сдать Карабах» . Хотя сам премьер это отрицал. Демонстранты развернули в центре Еревана палаточный лагерь, периодически перекрывают ключевые трассы страны, такие как Ереван–Севан, а также трассу на Гюмри.