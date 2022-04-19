Мир, но: как продвигается переговорный процесс между Баку и Ереваном

Проблем, связанных с Нагорным Карабахом, по-прежнему остается немало. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 18 апреля. В ходе беседы глава правительства закавказской страны положительно высказался о роли российских миротворцев и призвал обсудить возможности повышения эффективности их деятельности в регионе. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, ситуация на Южном Кавказе по-прежнему остается сложной, что порой приводит к вооруженным инцидентам. Тем не менее тот факт, что Ереван и Баку ведут переговорный процесс, вселяет надежду, что этот застарелый конфликт всё же удастся урегулировать.

Стратегический подход

Владимир Путин в последнее время нечасто посещает зарубежные страны (с начала пандемии COVID-19 он побывал в Швейцарии, Индии и Китае), однако иностранные лидеры приезжают в Россию регулярно. На прошлой неделе глава РФ встретился в Ново-Огарево с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на территории космодрома Восточный. 19 апреля в президентской резиденции прошли российско-армянские переговоры.

Премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян прибыл в РФ с двухдневным официальным визитом. В Москву премьер Армении привез весьма представительную делегацию: в ее состав вошли вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совбеза Армен Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и другие должностные лица. Стоит отметить, что помимо встречи с Владимиром Путиным у армянского политика были запланированы, например, контакты с российским коллегой Михаилом Мишустиным и другими представителями российских властей.

Мир, но Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи в Ново-Огарево Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В начале встречи, которая на этот раз прошла не в Кремле, а в подмосковной резиденции Ново-Огарево, Владимир Путин заметил, что визит Николы Пашиняна приурочен к 30-летию установления дипотношений между двумя странами. Одной из главных тем переговоров стало двустороннее сотрудничество в экономической сфере, где, как отметил российский президент, наблюдается положительная тенденция. Это касается в том числе и торговых связей. С этим согласился и Никол Пашинян. Отношения между Москвой и Ереваном действительно находятся на высоком уровне, заявил в открытой части переговоров премьер-министр. По его словам, Москва остается стратегическим партнером для Еревана.

По итогам встречи Владимир Путин и Никол Пашинян приняли совместное заявление из 30 пунктов. В частности, лидеры подтвердили, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности, выразили намерение продолжать борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории, а также отметили глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной безопасности.

Незавершенный кризис

Разумеется, политики не могли обойти стороной и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха — территории, которая остается основным камнем преткновения для нормализации отношений между Баку и Ереваном. Несмотря на принятие трехстороннего заявления лидерами РФ, Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года, а также на размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, в регионе периодически происходит обострение ситуации.

— Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с вами, — заметил Владимир Путин, начиная встречу.

Мир, но Военнослужащий на азербайджанском военном посту в Лачинском коридоре Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Один из последних инцидентов был зафиксирован буквально в конце прошлого месяца: с 24 по 25 марта в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха зашли азербайджанские силы. Согласно сообщению министерства обороны РФ, в районе населенного пункта Фурух беспилотником «Байрактар ТБ-2» было нанесено четыре удара по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха. После переговоров азербайджанская стороны всё же отвела свои подразделения.

— Хотя существуют соглашения 2020 года и в регионе размещены российские миротворцы, время от времени происходит передвижение войск, стрельба, гибнут люди, азербайджанские войска занимают какие-то позиции. Ситуацию сложно назвать совершенно стабильной. Более того, она в последние месяцы ухудшается, — сказал «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

В то же время стоит отметить, что, даже несмотря на подобные инциденты, возобновление полномасштабных боевых действий, сходных с теми, что были осенью 2020-го, пока удается предотвращать. По оценкам Еревана, за время 44-дневной войны, которая началась в конце сентября прошлого года, погибло свыше 3,7 тыс. военнослужащих Армении. Азербайджан за полтора месяца боев потерял более 2,7 тыс. солдат.

По словам Никола Пашиняна, Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности на Южном Кавказе.

Мир, но Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Нужно посмотреть, что можно предпринять, чтобы сделать деятельность миротворцев более эффективной, — сказал он на встрече с Владимиром Путиным.

Порядок и очередность

Так или иначе именно российские миротворцы остаются гарантами мира в Нагорном Карабаха, отметил в беседе с «Известиями» профессор ГУУ, президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков. И этот факт сегодня позволяет вести работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, а также по демаркации границ, организации транспортных коридоров и так далее, добавил он.

В конце марта Баку через посредников Минской группы ОБСЕ направил в Ереван предложение из пяти пунктов для начала переговоров по мирному соглашению. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что в их число входит и тема демаркации границ. Для урегулирования территориального спора, безусловно, важно, чтобы Ереван ответил на предложение соседней страны. В целом руководство Армении неоднократно выражало готовность начать переговоры для заключения окончательного мирного соглашения. Более того, 6 апреля в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Хотя заявлять о том, что переговорный процесс между соседними странами развивается исключительно в положительном ключе, ошибочно. Об этом свидетельствует и внутриполитическая обстановка в самой Армении. Так, недавнее заявление Никола Пашиняна о том, что международные партнеры требуют от страны «снизить планку» по вопросу статуса Нагорного Карабаха, вызвало очередные протесты в республике. Эти слова вызвали бурную реакцию со стороны оппозиции и части общественности, поскольку были восприняты как готовность властей признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

Мир, но Никол Пашинян, Шарль Мишель и Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе, 6 апреля 2022 года Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

По словам эксперта Валдайского клуба, азербайджанского политолога Фархада Мамедова, в настоящий момент на повестке находятся четыре ключевых вопроса: мирный договор, разблокировка коммуникаций, создание комиссии по определению границ и «вывод остатков вооруженных сил Армении из зоны временного пребывания российского миротворческого контингента». При этом он уверен, что логика нормализации отношений сперва подразумевает заключение мирного договора и установление дипломатических отношений. Уже после этого может начаться реализация инфраструктурных проектов, а также, например, решаться вопрос демаркации границы, подытожил он. Александр Искандарян, однако, предупреждает, что столь сложный и застарелый конфликт не может быть решен за несколько месяцев, поскольку речь идет не просто о Нагорном Карабахе, а об армяно-азербайджанских взаимоотношениях в целом.