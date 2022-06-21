Переменный курс: Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты в ЕАЭС

Переход ЕАЭС на собственные финансовые механизмы следует ускорить, заявил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске премьер-министр России Михаил Мишустин. Использование нацвалют, по его мнению, снизит зависимость от зарубежных партнеров. Это, в свою очередь, поможет выполнить актуальные задачи объединения — минимизировать влияние санкций на граждан и укрепить экономическую стабильность.

Свои нюансы

После 24 февраля против Москвы и Минска ввели множество санкций. Однако уход заграничных брендов из Белоруссии был не таким массовым. В стране, например, продолжают работать магазины группы Inditex и «Макдоналдс». Тем не менее ограничения почти одинаково сказались на уровне инфляции в Белоруссии и России. По данным национального статистического комитета «Белстат» и Росстата, годовой показатель разогнался примерно до 17%.

Экономически Москва и Минск тесно связаны. Как сообщили «Известиям» в Минэке, Россия — главный торгово-экономический партнер Белоруссии. Ее доля в товарообороте республики со всеми странами мира в I квартале 2022 года составила 53,4%. Объем взаимных инвестиций с января по март по сравнению с прошлым годом увеличился: России в Белоруссию — на 8,6% ($1023,6 млн), Белоруссии в Россию — на 24,3% ($1277,9 млн).

Переменный курс Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Несмотря на ограничения, сейчас в Белоруссии отдыхает достаточно много туристов из азиатских стран, прежде всего из Центральной Азии. Европейцам же сюда попасть нелегко. После принудительной посадки в Минске самолета с блогером Романом Протасевичем и его спутницей — россиянкой Софьей Сапегой — ЕС прекратил авиасообщение с республикой. Сейчас прямые авиаперевозки прекращены и между Европой и Россией.

Что касается пандемии — складывается ощущение, что Белоруссию она беспокоит мало. В Минске нигде не заставляют носить средства индивидуальной защиты. Это можно объяснить и тем, что президент Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом уже два раза, с самого начала отвергал возможную опасность вируса и советовал заразившимся «не париться».

Снятие барьеров

Главной целью встречи в Минске правительственных делегаций ЕАЭС — России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Армении — традиционно было объявлено углубление сотрудничества объединения. Сейчас, как заявил Михаил Мишустин, санкционное давление на отдельные страны «пятерки» усиливается, но это влияет на всех участников союза. Экономики государств — членов объединения сильно связаны, поэтому эффективно противостоять ограничениям можно только сообща.

Прежде всего для ответа на новые вызовы необходимо активнее использовать нацвалюты в рамках союза. Это снизит зависимость от зарубежных партнеров и позволит запустить собственные производства по выпуску конкурентоспособной продукции.

Переменный курс Заседание глав делегаций стран ЕАЭС — участников Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Основная задача — минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить экономическую стабильность, — сказал на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС Михаил Мишустин.

Кроме того, для борьбы с ограничениями потребуется оперативно развивать новые транспортные инфраструктуры, предупредил он. Это позволит восстановить нарушенную логистику. В приоритете увеличение коридоров по направлениям Восток – Запад и Север – Юг. Работа над этим должна проходить параллельно с реализацией инициативы Китая «Один пояс — один путь».

— Это необходимо для обеспечения связанности Европы и Азии по кратчайшему расстоянию и, конечно, для построения Большого Евразийского партнерства, с идеей которого выступил президент России Владимир Путин, — обратил внимание премьер РФ.

Подводя итоги работы ЕАЭС, Михаил Мишустин подчеркнул, что за относительно короткий период существования объединение доказало свою эффективность и востребованность, а также подтвердило способность своевременно реагировать на различные вызовы и риски.

— Самое главное, что пользу от интеграционной работы в повседневной жизни ощущают граждане наших стран, — отметил глава кабмина.

На фоне мирового продовольственного кризиса на повестке отдельной встречи вице-премьеров «пятерки» было снижение ставок ввозных таможенных пошлин и применение тарифных льгот на сельхозоборудование и некоторые сельхозтовары. Одним из самых важных вопросов для стран ЕАЭС остается устойчивое обеспечение союзных рынков сахаром, сказал журналистам вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.

— Детально рассмотрим обращение наших киргизских и казахстанских коллег по увеличению квоты беспошлинного ввоза извне, — заявил он.

Переменный курс Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

На проблемы с сахаром пожаловался вице-премьер Казахстана Бахыт Султанов. В стране из-за проблем с поставками остановилась старейшая кондитерская фабрика «Рахат».

— Поэтому мы и говорим, дай бог, чтобы был хороший урожай. Потому что российский сахар всегда был удобен в плане цены, — подчеркнул зампред правительства Казахстана. — В любом случае наши заводы будут покупать этот сахар, если он будет.

Помимо экономики, на встрече уделили внимание истории. Мероприятие проходило накануне Дня памяти и скорби, напомнил глава кабмина РФ.

— Восемьдесят один год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. <…> Долг нашего и будущего поколений — сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы, — заключил Михаил Мишустин.