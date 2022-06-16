Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на полях ПМЭФ рассказал «Известиям» о том, как санкции повлияли на сближение двух стран, какие конкретные шаги уже сделаны для экономической интеграции и почему либеральная модель потеряла свою привлекательность.

— Западные санкции против Москвы, против Минска часто действуют совсем не так, как задумывали их авторы. Можем ли мы говорить о том, что давление помогло подстегнуть интеграцию России и Беларуси?

— Сегодня то давление, которое испытывают Российская Федерация и Республика Беларусь, беспрецедентное, абсолютно неправовое. Оно ведь ломает практику международных отношений, которые выстраивались десятилетиями после Второй мировой войны.

Запад, понимая, а скорее не понимая этого, представил миру шестой пакет санкций в отношении России, тем самым сломав всю систему приоритетов, которые казались для многих развивающихся стран особыми, уникальными, тем рубежом, к которому нужно стремиться, к защите закона, который охраняет твои активы, охраняет твою систему отношений с партнерами, охраняет частную собственность. Сегодня мы видим, что это попрано Западом и, по сути дела, опрокинуто. Опрокинуто еще и потому, что он тем самым смел со стола сегодня всю привлекательность либеральной модели. Этот эффект, на который, я думаю, он не очень рассчитывал, вылился в потерю для него самого.

Что касается отношений России и Беларуси с Западом … Во-первых, это по-хамски, грубо, цинично, неправедно и недопустимо — ну, мы справляемся, мы переживем. Но считать, что именно это давление сегодня — важнейший фактор нашего сближения, наверное, некорректно по отношению к нам самим.

— Понятно, что сближение шло бы и в обычных условиях. Давление было оказано, чтобы разобщить, а получается наоборот — оно сплачивает наши страны.

— Давайте чуть-чуть с другой точки зрения посмотрим. В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко обменялись сертификационными грамотами, которые ввели в действие огромный по потенциалу, масштабу, проработанности договор о создании Союзного государства. Договор, которому чуть более 20 лет. Но разве этот договор, который определял магистральное движение Белоруссии навстречу России, а России навстречу Белоруссии, был следствием санкционного давления Запада? Нет. Это был наш сознательный выбор.

И сегодня говорить, что вот это давление последних месяцев есть фактор углубления экономической интеграции, также неверно. Потому что в декабре 2018 года по поручению национальных лидеров были созданы равноправные части единой рабочей группы по углублению экономической интеграции. И с декабря 2018 года до 4 ноября года ушедшего главам государств были представлены 28 союзных программ: комплексные, масштабные документы, определяющие принципиально иной уровень интеграции, которого в постсоветский период между Россией и Белоруссией никогда не было.

Работа, которую ведут правительства, министерства, ведомства, — она сегодня успешная, последовательная, результативная, и мы можем говорить о том, что решения глав государств, решения Высшего госсовета исполнятся в полном объеме к январю 2025 года.

— Если говорить о будущем, 1 января 2024 года в Союзном государстве должна появиться единая законодательная база. Что это даст гражданам России и Белоруссии?

— Сближение национальных законодательств касается работы в поддержку экономической интеграции. Здесь те решения, о которых мы сейчас сказали, — 28 союзных программ как комплексный план развития интеграции определяют сближение позиций законодателя, в том числе более чем по 300 нормативным актам, которые должно принять правительство.

Один из очень четких и близких примеров: в этом году уже начинает работать де-факто таможенный орган Союзного государства. Мы сегодня говорим о сближении подходов и выходе на единый инструментарий в валютном регулировании — это тоже очень важно, особенно когда те же самые доллары и евро, по сути, перестали быть резервной валютой для многих партнеров, для десятков стран. Это тоже результат западных интервенций и западного давления.

Мы сегодня видим, что налоговые службы выходят на использование единого фундамента по прослеживаемости товаров — уникальный результат, который во многом востребован . В значительной степени учтен опыт Федеральной налоговой службы России. Это первые результативные шаги, которые чувствуют тысячи коллективов, миллионы граждан наших стран ради достатка в домах, ради выхода на прибыль, ради расширения поставок белорусских товаров в Россию, ради производственных цепочек и ради учета тех достижений, которые созданы в рамках инженерных, научных, исследовательских школ, с тем чтобы программы с импортозамещением были реализованы в самые ближайшие месяцы, в ближайший горизонт планирования самым результативным и важным для предприятия способом, чтобы не останавливать конвейеры.