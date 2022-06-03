Чувство номера: шесть банков готовы запустить переводы в Белоруссию через СБП

Шесть банков планируют запустить переводы в Белоруссию по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП), когда этот функционал будет готов . Об этом «Известиям» сообщили представители кредитных организаций. По ожиданиям ЦБ, услуга станет доступной до конца 2022 года . Такой способ переводов особенно востребован на фоне заблокированных из-за санкций карточных перечислений за рубеж, подчеркнули эксперты. Сервис будет пользоваться популярностью среди мигрантов и россиян, родственники которых уехали за границу .

Через СБП

Российские банки заинтересованы в переводах по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП) за границу. Шесть организаций — ВТБ, ДОМ.РФ, ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и МТС Банк — планируют запустить перечисления в Белоруссию, после того как ЦБ протестирует функционал , заявили «Известиям» их представители. В ВТБ подчеркнули: там уже участвуют в пилотировании сервиса. В МТС Банке уточнили, что намерены реализовать услугу до конца 2022 года, в «Ренессанс Кредите» — в 2023-м.

Чувство номера2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе

Прорабатывают возможность запуска трансграничных переводов еще четыре финорганизации — «Хоум Кредит», Газпромбанк, Росбанк, Почта Банк . Абсолют Банк и «Синара» сообщили, что готовы подключить услугу, если зафиксируют интерес к ней, в том числе — со стороны зарубежных партнеров. У клиентов значительно сократились привычные способы перечислений за рубеж, поэтому в ВТБ ждут повышенного интереса к новому сервису, особенно при расширении географии этих операций на страны ЕАЭС и СНГ, заявили в банке.

В ДОМ.РФ подтвердили, что после ухода международных платежных систем с рынка РФ клиенты потеряли возможность быстрого перевода денег за границу, а потребность отправки средств близким и родственникам осталась . Рублевые перечисления по СБП за рубеж полностью закроют эту потребность, полагают в кредитной организации. В УБРиР ожидают, что наибольшим спросом будут пользоваться трансграничные переводы в государства с самыми крепкими экономическими связями с Россией: в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и другие страны СНГ.

— Учитывая, насколько популярны среди клиентов межбанковские переводы через СБП внутри страны, ожидается, что спрос на трансграничные переводы по СБП также будет высоким за счет удобства и скорости , — считает руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.

Чувство номера1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦБ планирует запустить переводы в Белоруссию по номеру телефона через СБП до конца 2022 года, заявляла в мае директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Она подчеркнула, что функционал будет необязательным для кредитных организаций. Вместе с тем, по словам Аллы Бакиной, многие банки уже работают над внедрением сервиса трансграничных переводов. В ЦБ и НСПК, которая выступает клиринговым центром системы быстрых платежей, не ответили на запрос «Известий» о числе игроков, которые могут подключиться к сервису в первой волне.

По данным ЦБ, на 1 мая 2022 года к СБП подключились 212 банков-участников. За всё время ее работы в системе совершили 1,6 млрд операций на 9,2 трлн рублей.

Трудности перевода

После начала спецоперации на Украине и введения санкций против российского финансового сектора возможности россиян по переводу денежных средств за границу сократились. Клиенты больше не могут делать перечисления через банки, которые были отключены от SWIFT (в том числе ВТБ, «Альфа», ПСБ, «Открытие»). Также ряд зарубежных систем денежных переводов, такие как Western Union, MoneyGram, PayPal, отказались от работы с Россией . Кроме того, из страны ушли Visa и Mastercard, поэтому отправить деньги с карты на карту этих платежных систем за рубеж невозможно .

Чувство номера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Теперь клиентам нужно искать банк, который по-прежнему делает переводы через SWIFT и проводит их без сбоев, пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Кроме того, он добавил, что перестал действовать такой простой способ использования денег за границей, как пополнение карты российского эмитента в РФ и применение «пластика» за рубежом.

Из-за ограничений клиентский путь для проведения платежей значительно усложнился , констатировал руководитель направления исследований центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он добавил: другой вариант — переводы по карте «Мир», страны приема и спектр подключенных банков у которой ограничены.

— Альтернативные инструменты перечислений — например, системы денежных переводов — стали менее популярными в последние годы из-за развития финтех-сервисов от банков. Возврат к ним тоже вызывает у клиентов ощущение депривации от привычных инструментов платежей . Сервис переводов по номеру телефона через СБП может быть актуальным не только для мигрантов, но и для тех россиян, которые временно переехали в другие страны, — полагает Егор Кривошея.

Чувство номера3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, в мае ЦБ увеличил порог трансграничных переводов денег из российских банков до $50 тыс. в месяц (или в эквиваленте в другой валюте), напомнили эксперты. При этом лимит перечислений без открытия счета сохранился на прежнем уровне — $5 тыс.