«Очень много всего сказал, но не успел всего сделать»

Владимир Жириновский говорил то, что думал, чем вызывал симпатии и признательность многих людей. Такую оценку усопшему политику дал патриарх Кирилл на отпевании в храме Христа Спасителя 8 апреля . После прошла гражданская панихида в Доме союзов, где память покойного почтил Владимир Путин, возложив к гробу букет красных роз. Глава государства всегда с большим вниманием выслушивал мнение Жириновского , рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По завершении траурных процедур политика похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Опрошенные «Известиями» россияне запомнят ВВЖ за «сильные слова» и патриотическую позицию . В сердцах людей Владимир Вольфович навсегда останется человеком, с которым « ушла целая эпоха ».

Погасшая звезда

Владимир Вольфович Жириновский, который навсегда останется одним из самых ярких политиков демократической России, скончался 6 апреля после двух месяцев пребывания в больнице . Прощание с ВВЖ, как многие партийцы в переписках называли своего лидера, прошло 8 апреля. Ранним утром гроб с усопшим политиком доставили в храм Христа Спасителя (ХХС). Именно там прошло отпевание, на которое прибыли родственники, ближайшее окружение и коллеги . Несмотря на ранее утро, проститься пришли и обычные люди. В здание храма их не пускали, поскольку там собрались только самые близкие. Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей речи перед собравшимися он назвал основателя ЛДПР выдающимся политическим деятелем современной России.

Очень много всего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

« Хотя он был дипломатом по образованию, на трибуне он не был дипломатом. Он говорил то, что думал, без всяких компромиссов. И именно эта честная позиция и вызывала симпатии и признательность многих людей », — напомнил патриарх собравшимся.

С исключительной теплотой о своем учителе и наставнике вспоминают однопартийцы. Они пообещали, что ЛДПР, которая была делом жизни Жириновского, будет жить и дальше .

— Мы это гарантируем, я это гарантирую. Для меня это исторический шанс быть рядом с человеком такого масштаба. Он беззаветно любил Россию, людей . Он был открытым, только селфи сделал несколько миллионов за последние годы, — пообещал «Известиям» губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, прибывший на церемонию прощания в храм.

DK309162 (1) copy Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в Москве на 76-м году жизни из-за осложнений после коронавируса. Каким страна запомнит самого эксцентричного политика последних десятилетий — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 19901101_gaf_u59_004 Владимир Жириновский выступает на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1990 году Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov 20020129_gaf_rl11_003 На открытии фотовыставки на мосту Багратион комплекса «Москва-Сити» в 2002 году Фото: Global Look Press/Natalya Loginova RIAN_6650266 На всероссийском слёте активистов партии ЛДПР в Москве в сентябре 2021-го Фото: РИА Новости/Максим Блинов DK300563 copy На пленарном заседании Госдумы 11 марта 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев TEM_5921 copy На торжественной церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля в 2017 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко ZURR8944 copy Лидер ЛДПР во время мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» в 2014-м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 20160923_gaf_rk70_003 С российским президентом Владимиром Путиным на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля Фото: Global Look Press/Kremlin Pool _AMA6719 copy На съезде партии ЛДПР в 2017-м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев PV101569 copy Жеребьевка в ЦИК для определения мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму РФ в 2021 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков 20170818_gaf_rk39_072 На фестивале семейной рыбалки в 2017 году Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Скорбят и рядовые граждане России, вышедшие в это утро на улицы. « Ушла целая эпоха. Россия осиротела. Скорбим. Не забудем никогда », — поделилась с «Известиями» своими эмоциями Маргарита. Согласился с ней и Алексей, который тоже пришел проститься с Владимиром Вольфовичем. « Хороший был человек. Очень много всего сказал, но не успел всего сделать. Он запомнился сильными словами. Он всегда был за Россию» , — сказал он в разговоре с «Известиями».

После богослужения прошла гражданская панихида по усопшему. Она состоялась в Колонном зале Дома союзов. Из-за этого с самого утра на Большой Дмитровке было перекрыто движение. Мероприятие началось в 11 утра, однако попасть на него смогли не все желающие . Накануне, к слову, было ограничено и число журналистов, которые хотели лично поприсутствовать на прощании с основателем ЛДПР.

Очень много всего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Похоронное шествие

Гроб с телом покойного от храма в Дом союзов перевезли на ритуальном автомобиле российского производства Aurus Lafet . В Колонном зале Дома союзов всё было уже готово к проводам политика в последний путь — там стояло бесчисленное множество венков от коллег, губернаторов, региональных отделений партии, федеральных ведомств, коммерческих организаций и предприятий.

На церемонию прощания в Колонный зал Дома союзов прибыл и Владимир Путин. Глава государства возложил букет красных роз к гробу покойного, после чего недолго постоял около тела Владимира Вольфовича . Президент, к слову, приехал пораньше. Дмитрий Песков объяснил, что это было сделано для того, чтобы не прерывать поток людей. Пресс-секретарь также сообщил «Известиям», что у Путина с Жириновским «были очень доверительные отношения».

— Они часто встречались, регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского , — высказался Песков.

Память Владимира Жириновского почтили глава кабмина Михаил Мишустин и экс-президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Простились с ним и спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, депутаты, сенаторы, а также многие другие известные лица страны. Гроб был покрыт российским триколором, напоминая всем присутствующим о том, каким патриотом демократической России был Жириновский. Рядом лежали его ордена.

Очень много всего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Посетил церемонию и давний оппонент усопшего — лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что, несмотря на разногласия между партиями, совместная работа политических сил принесла пользу российскому государству. Дань памяти также выразили лидеры справороссов Сергей Миронов и «Новых людей» Алексей Нечаев. Желающих проститься тем временем становилось всё больше — на улице перед Домом союзов выстроилась огромная очередь людей. После траурных процедур политика похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. В церемонии участвовали почетный караул и оркестр. На кладбище были только родные и близкие усопшего. Для всех желающих вход на Новодевичье будет открыт в субботу .

Такого человека, как Жириновский, будет не хватить, полагают эксперты. Обычный избиратель нуждается в харизматичном политике, но фигур, подобных Владимиру Вольфовичу, сейчас нет, отметил политолог Дмитрий Фетисов.

— Система будет вынуждена столкнуться с поиском политика, который будет способен на яркие харизматичные заявления . Но этот человек должен оставаться в рамках системы, то есть не звать на протестные акции, а призывать к выражению недовольства через голосование, как это делал Жириновский, — подчеркнул эксперт.