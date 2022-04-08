 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Авто
Дружественные страны поставят АвтоВАЗу недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры
Экономика
В АКОРТ заявили о снижении цен на бытовую технику и электронику
Мир
МИД РФ объявил о высылке из страны двух болгарских дипломатов
Армия
Минобороны РФ обвинило Киев во вбросе на фоне удара по Краматорску
Экономика
ОАК ожидает первый полет SSJ-100 с российскими двигателями в начале 2023 года
Общество
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Политика
Посол Польши прибыл в МИД России
Мир
Премьер Словакии подтвердил передачу Киеву системы С-300
Спорт
Украинские шахматистки Музычук не подписали петицию по исключению России из FIDE
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с ноября
/

«Очень много всего сказал, но не успел всего сделать»

Каким запомнят основателя ЛДПР его коллеги и простые россияне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
«Очень много всего сказал, но не успел всего сделать»
2022-04-08 14:47:10">
2022-04-08 14:47:10
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Жириновский говорил то, что думал, чем вызывал симпатии и признательность многих людей. Такую оценку усопшему политику дал патриарх Кирилл на отпевании в храме Христа Спасителя 8 апреля. После прошла гражданская панихида в Доме союзов, где память покойного почтил Владимир Путин, возложив к гробу букет красных роз. Глава государства всегда с большим вниманием выслушивал мнение Жириновского, рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По завершении траурных процедур политика похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Опрошенные «Известиями» россияне запомнят ВВЖ за «сильные слова» и патриотическую позицию. В сердцах людей Владимир Вольфович навсегда останется человеком, с которым «ушла целая эпоха».

Погасшая звезда

Владимир Вольфович Жириновский, который навсегда останется одним из самых ярких политиков демократической России, скончался 6 апреля после двух месяцев пребывания в больнице. Прощание с ВВЖ, как многие партийцы в переписках называли своего лидера, прошло 8 апреля. Ранним утром гроб с усопшим политиком доставили в храм Христа Спасителя (ХХС). Именно там прошло отпевание, на которое прибыли родственники, ближайшее окружение и коллеги. Несмотря на ранее утро, проститься пришли и обычные люди. В здание храма их не пускали, поскольку там собрались только самые близкие. Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей речи перед собравшимися он назвал основателя ЛДПР выдающимся политическим деятелем современной России.

Очень много всего
храм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Хотя он был дипломатом по образованию, на трибуне он не был дипломатом. Он говорил то, что думал, без всяких компромиссов. И именно эта честная позиция и вызывала симпатии и признательность многих людей», — напомнил патриарх собравшимся.

С исключительной теплотой о своем учителе и наставнике вспоминают однопартийцы. Они пообещали, что ЛДПР, которая была делом жизни Жириновского, будет жить и дальше.

Мы это гарантируем, я это гарантирую. Для меня это исторический шанс быть рядом с человеком такого масштаба. Он беззаветно любил Россию, людей. Он был открытым, только селфи сделал несколько миллионов за последние годы, — пообещал «Известиям» губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, прибывший на церемонию прощания в храм.

DK309162 (1) copy
Владимир Вольфович Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в Москве на 76-м году жизни из-за осложнений после коронавируса. Каким страна запомнит самого эксцентричного политика последних десятилетий — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
19901101_gaf_u59_004
Владимир Вольфович Жириновский
Владимир Жириновский выступает на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1990 году
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
20020129_gaf_rl11_003
Владимир Вольфович Жириновский
На открытии фотовыставки на мосту Багратион комплекса «Москва-Сити» в 2002 году
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
RIAN_6650266
Владимир Вольфович Жириновский
На всероссийском слёте активистов партии ЛДПР в Москве в сентябре 2021-го
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
DK300563 copy
Владимир Вольфович Жириновский
На пленарном заседании Госдумы 11 марта 2020 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
TEM_5921 copy
Владимир Вольфович Жириновский
На торжественной церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля в 2017 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
ZURR8944 copy
Владимир Вольфович Жириновский
Лидер ЛДПР во время мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» в 2014-м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
20160923_gaf_rk70_003
Владимир Вольфович Жириновский
С российским президентом Владимиром Путиным на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
_AMA6719 copy
Владимир Вольфович Жириновский
На съезде партии ЛДПР в 2017-м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
PV101569 copy
Владимир Вольфович Жириновский
Жеребьевка в ЦИК для определения мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму РФ в 2021 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
20170818_gaf_rk39_072
Владимир Вольфович Жириновский
На фестивале семейной рыбалки в 2017 году
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Скорбят и рядовые граждане России, вышедшие в это утро на улицы. «Ушла целая эпоха. Россия осиротела. Скорбим. Не забудем никогда», — поделилась с «Известиями» своими эмоциями Маргарита. Согласился с ней и Алексей, который тоже пришел проститься с Владимиром Вольфовичем. «Хороший был человек. Очень много всего сказал, но не успел всего сделать. Он запомнился сильными словами. Он всегда был за Россию», — сказал он в разговоре с «Известиями».

После богослужения прошла гражданская панихида по усопшему. Она состоялась в Колонном зале Дома союзов. Из-за этого с самого утра на Большой Дмитровке было перекрыто движение. Мероприятие началось в 11 утра, однако попасть на него смогли не все желающие. Накануне, к слову, было ограничено и число журналистов, которые хотели лично поприсутствовать на прощании с основателем ЛДПР.

Очень много всего
Жириновский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Похоронное шествие

Гроб с телом покойного от храма в Дом союзов перевезли на ритуальном автомобиле российского производства Aurus Lafet. В Колонном зале Дома союзов всё было уже готово к проводам политика в последний путь — там стояло бесчисленное множество венков от коллег, губернаторов, региональных отделений партии, федеральных ведомств, коммерческих организаций и предприятий.

На церемонию прощания в Колонный зал Дома союзов прибыл и Владимир Путин. Глава государства возложил букет красных роз к гробу покойного, после чего недолго постоял около тела Владимира Вольфовича. Президент, к слову, приехал пораньше. Дмитрий Песков объяснил, что это было сделано для того, чтобы не прерывать поток людей. Пресс-секретарь также сообщил «Известиям», что у Путина с Жириновским «были очень доверительные отношения».

Они часто встречались, регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского, — высказался Песков.

Память Владимира Жириновского почтили глава кабмина Михаил Мишустин и экс-президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Простились с ним и спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, депутаты, сенаторы, а также многие другие известные лица страны. Гроб был покрыт российским триколором, напоминая всем присутствующим о том, каким патриотом демократической России был Жириновский. Рядом лежали его ордена.

Очень много всего
прощание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Посетил церемонию и давний оппонент усопшего — лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что, несмотря на разногласия между партиями, совместная работа политических сил принесла пользу российскому государству. Дань памяти также выразили лидеры справороссов Сергей Миронов и «Новых людей» Алексей Нечаев. Желающих проститься тем временем становилось всё больше — на улице перед Домом союзов выстроилась огромная очередь людей. После траурных процедур политика похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. В церемонии участвовали почетный караул и оркестр. На кладбище были только родные и близкие усопшего. Для всех желающих вход на Новодевичье будет открыт в субботу.

Такого человека, как Жириновский, будет не хватить, полагают эксперты. Обычный избиратель нуждается в харизматичном политике, но фигур, подобных Владимиру Вольфовичу, сейчас нет, отметил политолог Дмитрий Фетисов.

Система будет вынуждена столкнуться с поиском политика, который будет способен на яркие харизматичные заявления. Но этот человек должен оставаться в рамках системы, то есть не звать на протестные акции, а призывать к выражению недовольства через голосование, как это делал Жириновский, — подчеркнул эксперт.

Память о нем, несомненно, не только будет жить в сердцах людей, но и останется в нашей реальной жизни. Накануне зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщал, что инициатива увековечивания памяти о Владимире Вольфовиче в названии топонимов обсуждается уже в нескольких городах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022