«Очень много всего сказал, но не успел всего сделать»
Владимир Жириновский говорил то, что думал, чем вызывал симпатии и признательность многих людей. Такую оценку усопшему политику дал патриарх Кирилл на отпевании в храме Христа Спасителя 8 апреля. После прошла гражданская панихида в Доме союзов, где память покойного почтил Владимир Путин, возложив к гробу букет красных роз. Глава государства всегда с большим вниманием выслушивал мнение Жириновского, рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По завершении траурных процедур политика похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Опрошенные «Известиями» россияне запомнят ВВЖ за «сильные слова» и патриотическую позицию. В сердцах людей Владимир Вольфович навсегда останется человеком, с которым «ушла целая эпоха».
Погасшая звезда
Владимир Вольфович Жириновский, который навсегда останется одним из самых ярких политиков демократической России, скончался 6 апреля после двух месяцев пребывания в больнице. Прощание с ВВЖ, как многие партийцы в переписках называли своего лидера, прошло 8 апреля. Ранним утром гроб с усопшим политиком доставили в храм Христа Спасителя (ХХС). Именно там прошло отпевание, на которое прибыли родственники, ближайшее окружение и коллеги. Несмотря на ранее утро, проститься пришли и обычные люди. В здание храма их не пускали, поскольку там собрались только самые близкие. Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей речи перед собравшимися он назвал основателя ЛДПР выдающимся политическим деятелем современной России.
«Хотя он был дипломатом по образованию, на трибуне он не был дипломатом. Он говорил то, что думал, без всяких компромиссов. И именно эта честная позиция и вызывала симпатии и признательность многих людей», — напомнил патриарх собравшимся.
С исключительной теплотой о своем учителе и наставнике вспоминают однопартийцы. Они пообещали, что ЛДПР, которая была делом жизни Жириновского, будет жить и дальше.
— Мы это гарантируем, я это гарантирую. Для меня это исторический шанс быть рядом с человеком такого масштаба. Он беззаветно любил Россию, людей. Он был открытым, только селфи сделал несколько миллионов за последние годы, — пообещал «Известиям» губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, прибывший на церемонию прощания в храм.
Скорбят и рядовые граждане России, вышедшие в это утро на улицы. «Ушла целая эпоха. Россия осиротела. Скорбим. Не забудем никогда», — поделилась с «Известиями» своими эмоциями Маргарита. Согласился с ней и Алексей, который тоже пришел проститься с Владимиром Вольфовичем. «Хороший был человек. Очень много всего сказал, но не успел всего сделать. Он запомнился сильными словами. Он всегда был за Россию», — сказал он в разговоре с «Известиями».
После богослужения прошла гражданская панихида по усопшему. Она состоялась в Колонном зале Дома союзов. Из-за этого с самого утра на Большой Дмитровке было перекрыто движение. Мероприятие началось в 11 утра, однако попасть на него смогли не все желающие. Накануне, к слову, было ограничено и число журналистов, которые хотели лично поприсутствовать на прощании с основателем ЛДПР.
Похоронное шествие
Гроб с телом покойного от храма в Дом союзов перевезли на ритуальном автомобиле российского производства Aurus Lafet. В Колонном зале Дома союзов всё было уже готово к проводам политика в последний путь — там стояло бесчисленное множество венков от коллег, губернаторов, региональных отделений партии, федеральных ведомств, коммерческих организаций и предприятий.
На церемонию прощания в Колонный зал Дома союзов прибыл и Владимир Путин. Глава государства возложил букет красных роз к гробу покойного, после чего недолго постоял около тела Владимира Вольфовича. Президент, к слову, приехал пораньше. Дмитрий Песков объяснил, что это было сделано для того, чтобы не прерывать поток людей. Пресс-секретарь также сообщил «Известиям», что у Путина с Жириновским «были очень доверительные отношения».
— Они часто встречались, регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского, — высказался Песков.
Память Владимира Жириновского почтили глава кабмина Михаил Мишустин и экс-президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Простились с ним и спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, депутаты, сенаторы, а также многие другие известные лица страны. Гроб был покрыт российским триколором, напоминая всем присутствующим о том, каким патриотом демократической России был Жириновский. Рядом лежали его ордена.
Посетил церемонию и давний оппонент усопшего — лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что, несмотря на разногласия между партиями, совместная работа политических сил принесла пользу российскому государству. Дань памяти также выразили лидеры справороссов Сергей Миронов и «Новых людей» Алексей Нечаев. Желающих проститься тем временем становилось всё больше — на улице перед Домом союзов выстроилась огромная очередь людей. После траурных процедур политика похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. В церемонии участвовали почетный караул и оркестр. На кладбище были только родные и близкие усопшего. Для всех желающих вход на Новодевичье будет открыт в субботу.
Такого человека, как Жириновский, будет не хватить, полагают эксперты. Обычный избиратель нуждается в харизматичном политике, но фигур, подобных Владимиру Вольфовичу, сейчас нет, отметил политолог Дмитрий Фетисов.
— Система будет вынуждена столкнуться с поиском политика, который будет способен на яркие харизматичные заявления. Но этот человек должен оставаться в рамках системы, то есть не звать на протестные акции, а призывать к выражению недовольства через голосование, как это делал Жириновский, — подчеркнул эксперт.
Память о нем, несомненно, не только будет жить в сердцах людей, но и останется в нашей реальной жизни. Накануне зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщал, что инициатива увековечивания памяти о Владимире Вольфовиче в названии топонимов обсуждается уже в нескольких городах.