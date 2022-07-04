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Исключение и правила: косметику просят запретить для серого импорта

Кому помешали параллельные схемы ввоза и что это значит для потребителей
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Косметику и бытовую химию просят исключить из параллельного импорта. Ассоциация крупных международных производителей «Русбренд» обратилась с такой инициативой в Минпромторг. «Известия» ознакомились с письмом организации в министерство. Речь идет о таких марках, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos и других. Дело в том, что некоторые иностранные компании по-прежнему производят товары этих категорий в РФ. Это значит, что теперь они сталкиваются с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран.

Заменить прямым

Крупные иностранные производители предложили исключить из списка товаров, для которых легализован параллельный импорт, косметику и парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе. Об этом сказано в письме «Русбренда», которое организация направила в Минпромторг. Бренды продолжают производство этих товаров в РФ либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту, сказано в письме.

Речь идет о части названий. Например, в категории косметических или туалетных средств это Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и другие. В группе мыла и моющих средств параллельный импорт стоит ограничить для Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret. Аналогичные изменения нужны в категории кофеварок и приспособлений для кофе (это Nescafe и Nespresso).

Исключение и правила
производство
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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— Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей, — сказал «Известиям» исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. — Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий.

Эксперт пояснил, что в случае прямого импорта таможня оценивает степень оригинальности товара, то есть ФТС проверяет, перед ней официальный представитель бренда или речь идет о неавторизованном дистрибьюторе. Если же продукция попала в список Минпромторга с товарами, которые можно ввезти в страну по параллельному импорту, то степень ее оригинальности оценить сложнее. Таможня не может на границе глубоко анализировать особенности продукции: это неэффективный подход, который будет задерживать всю работу системы.

На защите интересов

Есть и другая причина, по которой следует ограничить параллельный импорт для части брендов, которые официально работают на территории России, уточнил Алексей Поповичев. Дело в том, что даже если в РФ поступит оригинальная продукция из других стран, можно получить товар с неожиданным качеством. Производитель ориентируется на потребности людей в каждой отдельной стране, заводы учитывают много характеристик: жесткость воды на локальном рынке, типы кожи местных покупателей и другие, отметил эксперт. Поэтому даже настоящий товар, произведенный для другой страны, могут воспринять как продукцию со сниженным качеством. Компании в РФ уже неоднократно сталкивались с жалобами покупателей на их оригинальный бренд, который изготовили в другой стране.

Исключение и правила2
полка магазина
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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— При контроле таможенники ориентированы на получение сведений о визуально определяемых признаках контрафактного производства и упаковки товаров, — подчеркнули «Известиям» в пресс-службе ФТС. — Например, это могут быть некачественное или неаккуратное исполнение товарных знаков и их нанесение на продукцию и упаковку.

Информацию о признаках контрафактной продукции интегрируют в систему ФТС по управлению рисками, затем их используют в качестве дополнительных форм контроля. Среди них ФТС упомянула экспертизу, по ее результатам таможня может подтвердить подозрения — товар контрафактный. Если это так, то его выпуск не допускают в РФ.

При подготовке изменений в приказ о параллельном импорте Минпромторг рассмотрит предложения «Русбренда», сказали «Известиям» в ведомстве.

— Одним из оснований для включения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, было прекращение не только производства, но и отгрузок продукции в Россию, — добавили в министерстве. — Продолжение производства какой-либо продукции на территории РФ необязательно означает продолжение поставок этих товаров в российский ритейл.

Только часть онлайн-продавцов, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие розничные сети), поддерживают такой подход, сказал «Известиям» ее президент Артем Соколов. Всего в ней более 70 компаний, у каждой из них своя бизнес-модель, добавил он.

Исключение и правила3
импорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Площадки, работающие по агентской модели, стремятся подключать как можно больше продавцов, их главная цель — предложить самый широкий ассортимент клиентам. Поэтому они полностью поддерживают открытый подход, — сказал эксперт. — Классические интернет-магазины, работающие со своим товаром, выступают в защиту своих партнеров-производителей. Это даст им возможность сохранить баланс в ценовом сегменте, товарной нише, а также выстроенные отношения, которые позволяют создавать производства, инвестировать в торговую и логистическую инфраструктуру.

Параллельный импорт стимулирует конкуренцию, в такой системе зарубежные правообладатели уже не могут диктовать импортерам и продавцам условия реализации, цены и другое, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Он напомнил, что в начале 2000-х власти призывали мировые бренды локализовать свои производства в РФ, тогда компании настояли на отказе от параллельного импорта.

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