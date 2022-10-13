Осужденная крепость: как Москва объясняет итог голосования в ГА ООН

Москва объясняет итоги голосования в Генассамблее ООН относительно недавних референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях давлением на отдельные государства . Как заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, « многие хотели бы проголосовать против, но они понимают, что западные страны их изничтожат, если они встанут на сторону России ». По его словам, показательна ситуация с теми, кто воздерживается или отказывается голосовать, — этим они показывают свое отношение к инициативе. Западные страны прямо говорят: чтобы убедить членов ГА поддержать документ и преодолеть отметку в 140 стран, «было проделано много работы». Правда, как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его беспокоит число воздержавшихся, и здесь Евросоюз намерен продолжать дипломатическую работу .

«Демократия под дулом пистолета»

12 октября Генассамблея ООН на 11-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию о территориальной целостности Украины . В ней ГА осудила организацию Российской Федерацией референдумов на подконтрольных ей территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. «За» высказались 143 страны, воздержались 35, «против» проголосовали пять государств — Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Осужденная крепость Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

В документе Генассамблея подтвердила свою приверженность территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ . Проведенные с 23 по 27 сентября референдумы и решение о присоединении этих территорий к РФ она назвала незаконными и не имеющими юридической силы. ГА потребовала от Москвы изменить свои решения от 21 февраля (о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик) и 29 сентября (о присоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей к РФ) и вывести с этих территорий ее вооруженные силы.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на двухдневных дебатах, которые предшествовали голосованию, утверждал, что референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права . На них, аргументировал российский представитель, присутствовало более 100 международных наблюдателей, которые признали итоги легитимными.

« Генассамблее сегодня, однако, представлен политизированный и откровенно провокационный документ , в котором не только игнорируются все эти факты, но и содержатся конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины, — сказал Василий Небензя 12 октября. — Несмотря на свое название, он не имеет никакого отношения к защите международного права и принципов Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как «массовку».

Это не первая резолюция с осуждением действий Москвы на Украине, которую Генассамблея приняла после 24 февраля 2022 года. В марте она одобрила два документа, которые поддержали 141 и 140 стран соответственно; против же выступили только пять делегаций (Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея). Такие результаты Москва объясняет давлением западных стран во главе с США . Это касается и нынешнего голосования.

Осужденная крепость Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

«Проблема для наших оппонентов состоит в том, какими методами был достигнут этот результат. Такого откровенного шантажа и наперсточничества, наверное, в истории ООН еще не было , — написал в своем аккаунте в Telegram первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. — <…> Стоит отметить, что не поддалось на давление много влиятельных и населенных стран. Китай, Индия, ЮАР, Судан, Пакистан, Эфиопия, Иран, Алжир, Монголия и ряд других, а также наши партнеры по СНГ антироссийский проект не поддержали. За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него ».

Исход голосования представитель РФ назвал «торжеством в ГА ООН «демократии под дулом пистолета» . В беседе с «Известиями» Дмитрий Полянский заявил: « Многие хотели бы проголосовать против, но они понимают, что западные страны их изничтожат, если они встанут на сторону России ». По его оценке, показательна ситуация с теми, кто не голосует, — «их отказ поддержать документ отражает их отношение».

— Что такое сто стран [высказывающихся в поддержку]? Из этого числа можно вычеркнуть 70 — это западники и их союзники, которые будут голосовать, что называется, строем. Остается фактически 30 стран, которые им надо обработать, — рассказал Дмитрий Полянский. — Среди них малые островные государства, у которых здесь и дипломатов толком нет: в лучшем случае у них есть постпред, а в худшем они делегируют свое право принимать решение нанятым здесь американцам. Также есть страны, которые действуют в «серой зоне»: к примеру, Мьянма, чей представитель, с точки зрения нынешнего правительства, не имеет легитимности, поскольку действует в интересах свергнутых властей. Есть представитель Афганистана, который тоже представляет не талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), а предыдущий режим.

Осужденная крепость Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель Фото: REUTERS/David W Cerny

Представители западных стран не скрывают, что довольны результатом голосования. Об этом 13 октября заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он прямо сказал: для того, чтобы перейти порог в 140 стран, высказавшихся «за», «было проделано много работы, общения с людьми» .

«Но также я должен сказать, что очень обеспокоен, потому что было слишком много воздержавшихся, — сказал представитель ЕС. — Двадцать или около того процентов мирового сообщества решили не поддерживать или не отвергать российскую аннексию. Для меня это очень много».

С этими странами — в том числе в Африке и Азии — надо продолжать вести дипломатическую работу по этому вопросу, резюмировал Жозеп Баррель.

Вопрос инструментария

В экспертном сообществе исход голосования называют успехом западной дипломатии.

— Это результат последовательного настойчивого давления США и европейских союзников на колеблющиеся страны глобального Юга , — отметил в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Не последнюю роль сыграло то, что голосование было открытым (Россия настаивала на том, чтобы страны высказывались в закрытом режиме. — «Известия»). Результат демонстрирует некоторую устойчивость антироссийского большинства. Хотя, как мы видим, оно не абсолютно — целый ряд крупных стран воздержались.

По оценке экспертов, у западных государств есть много рычагов влияния: кто-то получает от них экономическую помощь, кто-то — вооружения. У России тоже есть свои инструменты, но совокупный Запад ее в этом превосходит — в том числе и по многим параметрам мягкой силы, отметил Андрей Кортунов, и это надо учитывать в дальнейшей работе.

Осужденная крепость Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

— Картина ясна: есть блок тех, кто мобилизован Соединенными Штатами, есть блок стран, которые считают, что поддержка таких процессов — силовой пересмотр границ — может прилететь бумерангом и по ним. Довольно внушительная по влиянию группа стран считает, что это не их дело и никого поддерживать или осуждать они не будут . Ну и наши «верные падаваны», которые всегда с нами, — пояснил «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

В числе 143 стран, осудивших российские референдумы, привлекает внимание Сербия. С ней у России очень близкие отношения, и можно было ждать, что она воздержится.

— Россия предпринимает шаги брутального характера с точки зрения будущих принципов мирового общежития и по своим причинам делает это сознательно, считая их необходимыми, — отмечает Федор Лукьянов. — Но у других стран считать так же оснований нет, потому что это не их проблема. Как та же Сербия может поддерживать силовое изменение границы, если сама стала его жертвой? Тут надо относиться с пониманием . Ну а то, что ряд влиятельных стран дистанцируется от осуждения России, говорит, что, по крайней мере, против они играть не будут.

История с нынешней резолюцией началась 30 сентября. Тогда США и Албания внесли в Совбез ООН документ, осуждающий российские референдумы. Его поддержало 10 стран, четыре государства — Бразилия, Габон, Индия, Китай — воздержались, Россия наложила на него вето.

— В Совбезе нам предлагали поддержать резолюцию, в которой мы осудили бы сами себя. Это нонсенс, и ясно, что это была чистой воды провокация, чтобы показать: в Совете Безопасности любые возможности для продвижения резолюции заблокированы, — сказал «Известиям» Дмитрий Полянский.

Осужденная крепость Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

10 октября EUobserver сообщил, что Евросоюз включил в проект резолюции призыв к международным организациям и странам ООН «поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мер» . По словам Дмитрия Полянского, изначально, в Совбезе, такие уточнения предложила именно Москва.

— Когда документ обсуждали в Совбезе, мы внесли правки, среди которых был призыв ко всем сторонам содействовать дипломатическому решению конфликта. Его в изначальном проекте не было, — рассказал представитель РФ. — В Генассамблею западные государства принесли свой первоначальный проект, однако после консультаций с рядом стран они документ смягчили . Он стал сдержаннее, но всё равно в нем много одиозных антироссийских вещей.

Вошел ли пункт о мирном урегулировании в итоговый документ, неизвестно: он пока не опубликован, а в сообщении ООН информации на эту тему нет.

В апреле 2022 года ГА ООН одобрила механизм, при котором Генассамблея может голосовать по резолюции, заблокированной в Совбезе: если кто-то из постоянных членов СБ (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) воспользуется правом вето и заблокирует какое-либо решение Совета, председатель Генассамблеи в течение 10 дней должен созвать заседание, чтобы обсудить вопрос, по которому применили вето. ГА может принять свой документ по этой теме, не имея при этом возможности отменить вето в Совбезе. В рамках этого механизма и проходило голосование по нынешней резолюции.