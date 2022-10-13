Осужденная крепость: как Москва объясняет итог голосования в ГА ООН
Москва объясняет итоги голосования в Генассамблее ООН относительно недавних референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях давлением на отдельные государства. Как заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, «многие хотели бы проголосовать против, но они понимают, что западные страны их изничтожат, если они встанут на сторону России». По его словам, показательна ситуация с теми, кто воздерживается или отказывается голосовать, — этим они показывают свое отношение к инициативе. Западные страны прямо говорят: чтобы убедить членов ГА поддержать документ и преодолеть отметку в 140 стран, «было проделано много работы». Правда, как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его беспокоит число воздержавшихся, и здесь Евросоюз намерен продолжать дипломатическую работу.
«Демократия под дулом пистолета»
12 октября Генассамблея ООН на 11-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. В ней ГА осудила организацию Российской Федерацией референдумов на подконтрольных ей территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. «За» высказались 143 страны, воздержались 35, «против» проголосовали пять государств — Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.
В документе Генассамблея подтвердила свою приверженность территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Проведенные с 23 по 27 сентября референдумы и решение о присоединении этих территорий к РФ она назвала незаконными и не имеющими юридической силы. ГА потребовала от Москвы изменить свои решения от 21 февраля (о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик) и 29 сентября (о присоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей к РФ) и вывести с этих территорий ее вооруженные силы.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на двухдневных дебатах, которые предшествовали голосованию, утверждал, что референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права. На них, аргументировал российский представитель, присутствовало более 100 международных наблюдателей, которые признали итоги легитимными.
«Генассамблее сегодня, однако, представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты, но и содержатся конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины, — сказал Василий Небензя 12 октября. — Несмотря на свое название, он не имеет никакого отношения к защите международного права и принципов Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как «массовку».
Это не первая резолюция с осуждением действий Москвы на Украине, которую Генассамблея приняла после 24 февраля 2022 года. В марте она одобрила два документа, которые поддержали 141 и 140 стран соответственно; против же выступили только пять делегаций (Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея). Такие результаты Москва объясняет давлением западных стран во главе с США. Это касается и нынешнего голосования.
«Проблема для наших оппонентов состоит в том, какими методами был достигнут этот результат. Такого откровенного шантажа и наперсточничества, наверное, в истории ООН еще не было, — написал в своем аккаунте в Telegram первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. — <…> Стоит отметить, что не поддалось на давление много влиятельных и населенных стран. Китай, Индия, ЮАР, Судан, Пакистан, Эфиопия, Иран, Алжир, Монголия и ряд других, а также наши партнеры по СНГ антироссийский проект не поддержали. За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него».
Исход голосования представитель РФ назвал «торжеством в ГА ООН «демократии под дулом пистолета». В беседе с «Известиями» Дмитрий Полянский заявил: «Многие хотели бы проголосовать против, но они понимают, что западные страны их изничтожат, если они встанут на сторону России». По его оценке, показательна ситуация с теми, кто не голосует, — «их отказ поддержать документ отражает их отношение».
— Что такое сто стран [высказывающихся в поддержку]? Из этого числа можно вычеркнуть 70 — это западники и их союзники, которые будут голосовать, что называется, строем. Остается фактически 30 стран, которые им надо обработать, — рассказал Дмитрий Полянский. — Среди них малые островные государства, у которых здесь и дипломатов толком нет: в лучшем случае у них есть постпред, а в худшем они делегируют свое право принимать решение нанятым здесь американцам. Также есть страны, которые действуют в «серой зоне»: к примеру, Мьянма, чей представитель, с точки зрения нынешнего правительства, не имеет легитимности, поскольку действует в интересах свергнутых властей. Есть представитель Афганистана, который тоже представляет не талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), а предыдущий режим.
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель
Представители западных стран не скрывают, что довольны результатом голосования. Об этом 13 октября заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он прямо сказал: для того, чтобы перейти порог в 140 стран, высказавшихся «за», «было проделано много работы, общения с людьми».
«Но также я должен сказать, что очень обеспокоен, потому что было слишком много воздержавшихся, — сказал представитель ЕС. — Двадцать или около того процентов мирового сообщества решили не поддерживать или не отвергать российскую аннексию. Для меня это очень много».
С этими странами — в том числе в Африке и Азии — надо продолжать вести дипломатическую работу по этому вопросу, резюмировал Жозеп Баррель.
Вопрос инструментария
В экспертном сообществе исход голосования называют успехом западной дипломатии.
— Это результат последовательного настойчивого давления США и европейских союзников на колеблющиеся страны глобального Юга, — отметил в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Не последнюю роль сыграло то, что голосование было открытым (Россия настаивала на том, чтобы страны высказывались в закрытом режиме. — «Известия»). Результат демонстрирует некоторую устойчивость антироссийского большинства. Хотя, как мы видим, оно не абсолютно — целый ряд крупных стран воздержались.
По оценке экспертов, у западных государств есть много рычагов влияния: кто-то получает от них экономическую помощь, кто-то — вооружения. У России тоже есть свои инструменты, но совокупный Запад ее в этом превосходит — в том числе и по многим параметрам мягкой силы, отметил Андрей Кортунов, и это надо учитывать в дальнейшей работе.
— Картина ясна: есть блок тех, кто мобилизован Соединенными Штатами, есть блок стран, которые считают, что поддержка таких процессов — силовой пересмотр границ — может прилететь бумерангом и по ним. Довольно внушительная по влиянию группа стран считает, что это не их дело и никого поддерживать или осуждать они не будут. Ну и наши «верные падаваны», которые всегда с нами, — пояснил «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
В числе 143 стран, осудивших российские референдумы, привлекает внимание Сербия. С ней у России очень близкие отношения, и можно было ждать, что она воздержится.
— Россия предпринимает шаги брутального характера с точки зрения будущих принципов мирового общежития и по своим причинам делает это сознательно, считая их необходимыми, — отмечает Федор Лукьянов. — Но у других стран считать так же оснований нет, потому что это не их проблема. Как та же Сербия может поддерживать силовое изменение границы, если сама стала его жертвой? Тут надо относиться с пониманием. Ну а то, что ряд влиятельных стран дистанцируется от осуждения России, говорит, что, по крайней мере, против они играть не будут.
История с нынешней резолюцией началась 30 сентября. Тогда США и Албания внесли в Совбез ООН документ, осуждающий российские референдумы. Его поддержало 10 стран, четыре государства — Бразилия, Габон, Индия, Китай — воздержались, Россия наложила на него вето.
— В Совбезе нам предлагали поддержать резолюцию, в которой мы осудили бы сами себя. Это нонсенс, и ясно, что это была чистой воды провокация, чтобы показать: в Совете Безопасности любые возможности для продвижения резолюции заблокированы, — сказал «Известиям» Дмитрий Полянский.
10 октября EUobserver сообщил, что Евросоюз включил в проект резолюции призыв к международным организациям и странам ООН «поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мер». По словам Дмитрия Полянского, изначально, в Совбезе, такие уточнения предложила именно Москва.
— Когда документ обсуждали в Совбезе, мы внесли правки, среди которых был призыв ко всем сторонам содействовать дипломатическому решению конфликта. Его в изначальном проекте не было, — рассказал представитель РФ. — В Генассамблею западные государства принесли свой первоначальный проект, однако после консультаций с рядом стран они документ смягчили. Он стал сдержаннее, но всё равно в нем много одиозных антироссийских вещей.
Вошел ли пункт о мирном урегулировании в итоговый документ, неизвестно: он пока не опубликован, а в сообщении ООН информации на эту тему нет.
В апреле 2022 года ГА ООН одобрила механизм, при котором Генассамблея может голосовать по резолюции, заблокированной в Совбезе: если кто-то из постоянных членов СБ (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) воспользуется правом вето и заблокирует какое-либо решение Совета, председатель Генассамблеи в течение 10 дней должен созвать заседание, чтобы обсудить вопрос, по которому применили вето. ГА может принять свой документ по этой теме, не имея при этом возможности отменить вето в Совбезе. В рамках этого механизма и проходило голосование по нынешней резолюции.