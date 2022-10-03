«Решение принято единогласно — в России 89 субъектов»

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей считаются гражданами России с 30 сентября . Это следует из проектов конституционных законов о вхождении четырех территорий в состав РФ, которые единогласно утвердили депутаты Госдумы на заседании 3 октября. Новые российские регионы ждет более чем трехлетняя интеграция в экономическую, правовую и социальную системы страны . Однако на все социальные гарантии новоиспеченные россияне могут рассчитывать уже с момента ратификации договоров Совфедом 4 октября , пояснили «Известиям» в комитете по конституционному законодательству. Как уточнили в верхней палате парламента и в Центризбиркоме РФ, сенаторы от новых регионов должны появиться до конца года, а депутаты Госдумы — только в 2026-м, в новом думском созыве .

Полное единодушие

Путь вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России подходит к концу. Позади пятидневный референдум, подписание договоров главой государства с четырьмя регионами, одобрение Конституционным судом, а теперь — их ратификация Госдумой . Впереди осталось лишь принятие документов о вхождении в состав России новых территорий Советом Федерации и их итоговое подписание Владимиром Путиным.

3 октября еще в начале заседания нижней палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул: повестка посвящена исключительно ратификации международных договоров и поправкам в конституционные законы . Работа по их принятию началась с выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства назвал процесс интеграции логическим продолжением воссоединения русских земель, которое началось с возвращения республики Крым и города Севастополь. По его словам, сегодня « наступил момент истины ».

Решение принято единогласно Спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Особенность этого исторического заседания Госдумы — не только в принятии геополитически значимых документов, но и в абсолютном единодушии парламентариев. Зал думской «пленарки» взрывался синхронными аплодисментами депутатов, которые, вставая со своих мест, единогласно поддержали принятие каждого из четырех международных договоров. Такое же единодушие депутаты проявили и в отношении проектов конституционных законов о вхождении территорий в состав России, которые приняли в первом чтении и сразу в целом. Согласно законам, жители новых субъектов признаются российскими гражданами со дня принятия регионов в состав РФ, то есть с 30 сентября, когда были подписаны договоры между главами четырех регионов и Владимиром Путиным .







«Решение принято единогласно. В Российской Федерации — 89 субъектов», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Дальнейшие действия

Переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, правовую и социальную системы России продлится до 1 января 2026 года . Как рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы, жители новых территорий могут рассчитывать на все социальные выплаты, медицинскую помощь и другие нормы, положенные в соответствии с законодательством России. При этом в РФ также будут признаваться ранее выданные документы присоединяемых территорий об образовании, уточнил он.

— Лица, проживающие в ЛНР и ДНР, Запорожье и Херсоне, приобретают гражданство РФ при условии принесения присяги гражданина РФ. Получение российского гражданства гарантируется их несовершеннолетним детям. Право на получение гражданства будет и у тех лиц, кто ранее проживал на территории указанных регионов, но выехал из нее, — сказал Павел Крашенинников.

Решение принято единогласно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Процедура адаптации также потребует новых региональных законов , пояснил «Известиям» член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. Все системы управления и бюджетного планирования будут привязаны к федеральной системе. При этом на уровне муниципалитетов также будет проведен перечень аналогичных работ, пояснил парламентарий.

В Совет Федерации от Донецкой и Луганской народных республик войдут по два сенатора, а от Запорожской и Херсонской областей — пока только по одному от исполнительных органов власти, пояснил Павел Крашенинников. От законодательных — представителей в палату регионов определят после формирования самого регионального парламента. Согласно договорам о принятии в состав РФ новых субъектов, выборы парламентов пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года . Причем, по словам Олега Цепкина, сенаторы должны появиться до конца этого года.

Накануне пленарного заседания Совет Госдумы уже утвердил депутатов, которые будут работать в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине . Так, в ЛНР Госдуму будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин, в Запорожской области — Андрей Красов, а в Херсонской области — Глеб Хор. Парламентарии должны открыть на территориях свои приемные и работать с местными жителями.

При этом, как пояснили «Известиям» в Центризбиркоме, депутаты от новых территорий будут выбраны в парламент во время следующей думской кампании в 2026 году . Более того, по словам представителя комиссии, накануне выборов в ГД будет проводиться новая «нарезка» 225 округов.

Решение принято единогласно Депутат Госдумы, координатор межпарламентских связей с ДНР Дмитрий Саблин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Справка «Известий» Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы была утверждена в 2015 году сроком на 10 лет. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Личные границы

Перед российскими властями вновь встал насущный вопрос об определении границ новых регионов . Так, Луганская и Донецкая народные республики вошли в состав России в границах 2014 года, а вот по территории Херсонской и Запорожской областей Кремль «продолжит советоваться с жителями».

К примеру, референдум коснулся только 73% освобожденной территории Запорожья. Как считают местные власти, в части области, включая ее центр — город Запорожье, после освобождения также намерены провести референдум. При этом пока, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые референдумы не планируются .

Решение принято единогласно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Павел Крашенинников, в свою очередь, также уточнил, что Запорожская область войдет в РФ в своих административных границах, а в границы Херсонской будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа.

Бюджетный план

Параллельно процессу ратификации Госдумой международных договоров в верхней палате парламента также обсуждалась интеграция новых регионов. Так, в Совфеде прошли парламентские слушания по принятию бюджета на следующую трехлетку . Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что присоединение четырех новых территорий станет одной из целей нового бюджета наравне с выполнением социальных обязательств перед россиянами, технологическим развитием и расширением инфраструктуры страны, а также обеспечением безопасности России и боеготовности Вооруженных сил.



Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что подготовка бюджета проходит в условиях жесточайшего давления на Россию со стороны коллективного Запада. Однако общими усилиями удалось сохранить социально-экономическую устойчивость и стабильность.



— Он (бюджет. — «Известия») должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми. При этом нужно учитывать образование в составе РФ четырех новых субъектов , в которых проживают миллионы людей — граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты, — заявила Валентина Матвиенко.

Решение принято единогласно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына