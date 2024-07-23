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Кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В самокатном сезоне 2024 года кикшеринговые компании начали привлекать внештатных сотрудников, выписывающих клиентам штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами и ПДД. Об этом «Известиям» сообщили их представители.

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С весны в «МТС Юрент» этим занимаются 2,5 тыс. человек в 30 городах России, отметили в прокатной компании. Они работают в самых популярных местах: в парках, на набережных, возле станций метро.

«Консультанты выявляют распространенные нарушения ПДД и правила сервиса: езду вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах и неправильную парковку. Всего с начала сезона 2024 года по всей России было выписано порядка 150 тыс. штрафов. При этом треть из них оформлена с помощью консультантов по безопасности», — говорят в компании.

О начале патрулирования улиц Москвы и Петербурга сотрудниками, штрафующими за нарушения ПДД и правил сервиса, на прошлой неделе сообщил и «Яндекс Go».

Компания Whoosh придерживается принципа нулевой терпимости к нарушениям, подчеркнул ее представитель. Информацию передают и собственные сотрудники сервисных служб, которые заряжают и переставляют самокаты в городе. Whoosh также использует данные с городских камер в Москве, которые с начала сезона определяют некоторые нарушения (например, когда пользователь не спешился на пешеходном переходе), добавили в компании.

У общественности, государственных и муниципальных структур возникает всё больше вопросов, связанных с ростом числа ДТП с электросамокатами, — привлечение специальных контролеров, штрафующих их пользователей за нарушение элементарных правил поездок, позволит поднять дисциплину и снизить количество аварий, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Это может избавить кикшеринговый бизнес от претензий и чрезмерно жесткого регулирования со стороны государства и муниципалитетов, полагает он. Привлечение корпоративных контролеров действительно может привести к снижению количества ДТП, заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Продвижение и наказание: кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ

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