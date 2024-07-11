Рублем по СИМ: Госдума одобрила штрафы для электросамокатчиков

Государственная дума одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушения ПДД водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Им будут грозить серьезные штрафы — до 30 тыс. рублей. Парламентарии считают, что эти меры позволят навести порядок на дорогах и тротуарах. Эксперты согласны, что санкции для водителей СИМ нуждаются в корректировке, но отмечают, что с реализацией предложенных норм закона возникнут сложности. Подробности — в материале «Известий».

Наказать самокатчиков

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушения ПДД, допущенные водителями СИМ . Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте нижней палаты парламента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно предложенным поправкам, управление СИМ или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования будет грозить нарушителю штрафом в размере 20–30 тыс. рублей. Превышение скорости в зависимости от величины, на которую превышен установленный лимит, обойдется лихачам на электросамокатах от 500 до 5 тыс. рублей. За перевозку пассажиров на СИМ предполагается установить штраф в размере 2–3 тыс. рублей, а за оставление места ДТП водителем такой техники штраф составит 4–5 тыс. рублей. За «невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке средства индивидуальной мобильности или велосипеда» водителя этой техники оштрафуют на 500–800 рублей.

Если в аварии, которая произошла по вине водителя СИМ, будет причинен легкий вред здоровью другим участникам происшествия, самокатчика оштрафуют на 2–5 тыс. рублей, а в случае причинения вреда средней тяжести штраф составит уже 10–15 тыс. рублей. В 2–2,5 тыс. рублей обойдутся пересечение проезжей части дороги на СИМ или велосипеде, а также создание водителями этой техники помех пешеходам. От 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей придется заплатить водителям СИМ массой более 35 кг за движение по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам.

«Обеспечит безопасность граждан»

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД), в прошлом году по сравнению с 2022-м число ДТП с участием СИМ выросло на 229%. Всего в России произошло 3,1 тыс. таких аварий, в которых 43 человека погибли, а 3177 получили травмы. При этом, как ранее сообщал руководитель НЦ БДД Дмитрий Митрошин, в большей степени водители СИМ представляют опасность сами для себя. По статистке МВД, 42 из 43 погибших в прошлом году в ДТП с участим СИМ сами и управляли этой техникой.

Тем не менее в парламент поступают многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах, отметил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей. Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведен порядок. Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность наших граждан, — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Дополнить и доработать

Законопроект будет доработан с учетом предложений, поступивших ко второму чтению, рассказал «Известиям» один из авторов поправок, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

— Есть вопросы, на которые стоит обратить внимание. В частности, наделить органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по рассмотрению дел о правонарушениях, связанных с движением на СИМ или велосипеде по автомагистрали. Кроме того, увеличить штраф за оставление места ДТП для водителей СИМ и велосипедистов. Предложенный в законопроекте штраф в размере 4–5 тыс. рублей не соответствует степени опасности такого правонарушения, — отметил сенатор в беседе с «Известиями».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он рассказал, что ко второму чтению законопроекта штраф за данное правонарушение предлагается увеличить до 20–30 тыс. рублей . Ранее Артем Шейкин заявлял, что в проекте поправок в КоАП также могут появиться санкции за использование телефона при управлении СИМ .

Воплотить в жизнь

Опрошенные «Известиями» эксперты признают необходимость законодательного регулирования ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ. Однако с реализацией предложенных инициатив могут возникнуть определенные трудности, считают они.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, данные статистики показывают, что львиная доля штрафов за нарушения ПДД выписывается на основании данных с комплексов фотовидеофиксации. В случае с СИМ этот способ оформления штрафов не сработает, считает он.

— На автомобиле или мотоцикле есть регистрационные знаки, которые распознаются камерами, и владелец транспортного средства получает штраф. Электросамокаты, в отличие от машин или мототехники, регистрации не подлежат, номеров на них нет, а значит, и камеры перед ними бессильны. А силами Госавтоинспекции всех лихачей, гоняющих на СИМ по паркам и тротуарам, наказать не получиться — банально сотрудников на всех не хватит, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает нежизнеспособными в нынешних условиях предложенные штрафы за превышение скорости.

— Совершенно непонятно, как будут фиксировать это нарушение: камерами СИМ не «бьются», а использовать ручные радары автоинспекторам запретили несколько лет назад, — подчеркнул он.

Впрочем, как ранее сообщали «Известия», и без помощи камер Госавтоинспекция активно штрафует водителей СИМ, нарушающих ПДД. Так, с начала года только в Восточном округе Москвы сотрудники полиции оформили на них более 10,5 тыс. административных материалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У экспертов есть вопросы и к размерам предложенных штрафов. Член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто считает их завышенными.