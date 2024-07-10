Мобильное положение: в РФ хотят ввести учет электросамокатов

В РФ планируется ввести цифровой учет электросамокатов — такой закон в настоящее время в Госдуме готовят совместно с профильными ведомствами. По мнению авторов документа, мера облегчит поиск владельца средства индивидуальной мобильности (СИМ), пренебрегающего ПДД. Размещение на них специальных кодов может иметь позитивный побочный эффект — сократится их контрабандный ввоз, считают импортеры.

Код скорости

Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он рассчитывает, что закон может быть внесен в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию.

По словам депутата, новые нормы могут предусматривать наличие у всех реализуемых в РФ самокатов, в том числе в розницу, специальных идентификационных номеров в формате DataMatrix-кодов (двухмерный матричный штрихкод, который может содержать большой объем информации). Покупатели СИМ должны будут регистрировать эти номера в специальной системе, сказал «Известиям» Павел Федяев.

— Не думаю, что этим должно заниматься ГАИ. Это значительно усилит нагрузку на ее структуры. Это должна быть дистанционная, удобная и доступная процедура, — считает он.

Некоторые зарубежные производители СИМ уже проставляют на своих девайсах уникальные номера и требуют дистанционной регистрации их покупателей: в противном случае самокат не может разогнаться до более чем 10 км/ч, рассказал законодатель.

Также, по мнению Павла Федяева, подлежащие регистрации самокаты могут маркироваться уникальными кодами для контроля их перемещений. Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость, и привлекать их владельцев к ответственности, считает депутат.

О планах ввести осенью этого года маркировки электросамокатов рассказал и один из их крупных импортеров. По его словам, наличие на этих девайсах, пересекающих таможенную границу РФ, специальных штрихкодов, будет способствовать не только улучшению информированности госорганов о том, кому принадлежат СИМ и привлечению их владельцев к ответственности в случае ДТП, но и к сокращению объемов их контрабанды.

— Было бы целесообразным, чтобы маркировка на самокат наносилась еще до прохождения таможни и продажа девайса на территории России без наличия такого штрихкода в таможенной базе была бы невозможной, — считает собеседник «Известий».

Он полагает, что такая мера позитивно повлияет на бизнес законопослушных продавцов самокатов.

«Известия» направили запросы в МВД, курирующее деятельность ГАИ, и в Минтранс.

На своих двоих

Количество ДТП с участием электросамокатов и других СИМ в 2023-м выросло в три раза, сообщал ранее начальник научного центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) МВД России Дмитрий Митрошин. По его данным, в прошлом году в РФ произошло 3,1 тыс. дорожных происшествий, в которых погибли 43 человека, в 2022-м — чуть более 940 ДТП с участием таких СИМ.

Как сообщили «Известиям» в «Яндекс Go», сервис внедряет технологии безопасных поездок: максимальная скорость уже ограничивается в «медленных» и запретных для катания зонах с помощью IoT-трекеров. Они определяют геопозицию самоката и дают сигнал, если транспорт заехал в зону с ограничениями, сказал представитель компании.

«МТС Юрент» поддерживает создание системы учета электросамокатов для контроля рынка и этих устройств на дорогах. В организации считают, что уместнее использовать цифровую маркировку. Эта инициатива упростит жизнь как пользователю, бизнесу, так и надзорным органам. При этом сам проект закона пока в разработке, и на реализацию этой инициативы потребуется время, вероятно не один год, отметили в сервисе.

— У операторов кикшеринга, в том числе у «МТС Юрент», уже есть внутренние системы учета и номера, которые присваиваются и наносятся на каждое устройство и позволяют его отслеживать, в том числе устанавливать факт поездки того или иного пользователя в случае нарушения ПДД или участия в ДТП. В то же время рынок частных СИМ остается диким с точки зрения учета электросамокатов, поэтому необходимо более пристальное внимание к отслеживанию именно частных устройств, — отмечают в компании.

Использование маркировки для контроля на дорогах будет возможно только в перспективе нескольких лет, поскольку на данный момент нет ни технического оснащения для считывания номеров или меток для отслеживания СИМ, ни протокола для привлечения к ответственности пользователей, отметили в пресс-службе «МТС Юрент».

В Woosh сказали «Известиям», что самокаты сервиса имеют идентификационный номер, у каждого он свой и уникальный.

— К этой мере, как и к другим, упорядочивающим эту сферу (маркировку. — «Известия»), мы относимся хорошо. Общий учет всех СИМ будет полезен. Компания знает имя, возраст, контактные данные пользователей. Кроме того, она может отследить скорость, траекторию движения и даже стиль вождения, — отметили в сервисе.

Там добавили, что это помогает контролировать ситуацию в случае инцидента и разбираться в произошедшем.

— Регистрация средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, полностью оправданная мера, — считает координатор движения «Синие ведерки» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Для этого требуется только уникальный номер устройства, он уже давно есть у каждого девайса, поэтому реализация этой идеи технически осуществима, добавил эксперт. Это будет способствовать увеличению безопасности дорожного движения, указывает Петр Шкуматов.

Законопослушные производители будут соблюдать новые нормы, если их закрепят законодательно. Очень многое будет зависеть от жесткости вводимых требований и санкций за их нарушение, отметили в компании «Марвел-Дистрибуция». Так как самокаты — это товар сезонный, то, как правило, уже в сентябре-октябре известно, какие модели будут закупаться и поставляться на рынок начиная с марта-апреля. Это значит, что принять решение нужно как можно раньше и уже сейчас вносить изменения, иначе весной придут модели без специальных кодов и меток, которые позволят их регистрировать, отмечает ее представитель.