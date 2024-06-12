Покажут и накажут: москвичам рассказали о правилах использования СИМ

Средства индивидуальной мобильности (СИМ), по сути, стали отдельным видом транспорта. Чтобы безопасно ездить на них, не мешая другим участникам движения, водителям СИМ необходимо соблюдать несколько нехитрых правил. О них представители общественных организаций, автоинспекторы, инструкторы мотошколы и сотрудники кикшеринговых компаний рассказали пользователям СИМ в рамках акции «Дружелюбный самокат», прошедшей в парке «Сокольники» . Подробности — в материале «Известий».

Сила знаний

Статистика неумолима: в прошлом году, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, количество ДТП с участием СИМ увеличилось на 229%. Всего зарегистрировано 3,1 тыс. таких происшествий, жертвами которых стали 43 человека (+126%) и почти 3,2 тыс. человек получили различные травмы.

По мнению экспертов, значительная часть таких происшествий происходит из-за того, что водители средств индивидуальной мобильности просто не знают о правилах пользования этими устройствами. Чтобы рассказать пользователям СИМ основные правила безопасной эксплуатации, а также дать навыки правильного управления, по инициативе общественной организации «Центр добрых дел» в Москве прошла акция «Дружелюбный самокат», в которой приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, инструкторы мотошкол, а также представители кикшеринговых компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам руководителя «Центра добрых дел» Сабины Цветковой, широкое распространение СИМ заметно изменило транспортную инфраструктуру столицы. Одновременно с этим появление на улицах города большого количества электрических самокатов, мопедов и велосипедов заметно повысило риски для здоровья и безопасности горожан, особенно детей, считает она. Неопытность, недостаточное знание ПДД, а в случае с несовершеннолетними — отсутствие должного контроля со стороны взрослых чаще всего и становятся основными причинами инцидентов, отметила руководитель «Центра добрых дел».

— Проблема детского травматизма и аварий на самокатах требует комплексного подхода и совместных усилий всех участников дорожного движения, родителей и образовательных учреждений. Только так можно создать безопасные условия для подрастающего поколения и снизить уровень травматизма на дорогах, — подчеркнула Сабина Цветкова.

И стар, и млад

Несмотря на то что прошедшая перед главным входом в парк «Сокольники» акция была рассчитана в первую очередь на детей и подростков (внимание первых привлекали ростовые куклы, а вторые с любопытством изучали выставку спортивных мотоциклов, организованную мотошколой «Мосгортранса»), интерес к электросамокатам активно проявляли и люди старшего возраста.

— Давно хотела попробовать прокатиться на этой штуке: молодежь-то вон как гоняет! Но что-то боязно, — призналась женщина, заинтересовавшаяся прокатными самокатами.

— Тут нет ничего страшного. Это как на велосипеде: один раз научился — и потом этот навык уже не забудется. Давайте попробуем! Сначала научимся держать равновесие на электросамокате, маневрировать на нем, а потом попробуем пройти небольшую трассу, — представитель оператора кикшеринга пригласил ее пройти мастер-класс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Первые метры дались с трудом: инструктору кикшеринга проходилось бежать рядом с самокатом, поддерживая «наездницу» и страхуя ее от падения. Но уже через несколько минут женщина с довольной улыбкой на лице лихо маневрировала между конусами без посторонней помощи. А спустя какое-то время она уже скачивала приложение и активировала аккаунт для аренды электросамоката.

— Настоятельно рекомендуем вам приобрести шлем, наколенники и налокотники и пользоваться этой экипировкой во время поездок. Она защитит от серьезных травм в случае падения, — напутствовали представители кикшеринга нового клиента.

Техника 18+

А вот на многочисленные просьбы подростков о помощи в активации аккаунта для аренды электросамоката представители прокатной компании отвечали вежливым, но жестким отказом.

— Простите, но тут мы вам ничем помочь не можем. По правилам, арендовать самокат могут только лица не моложе 18 лет, — отвечали они обступившим их тинейджерам.

Зато в мотошколе подростков ждали с распростертыми объятиями. Как рассказал «Известиям» заместитель директора центра автомотоподготовки ФГУП «Мосгортранс» Виктор Курбатов, в нее могут записаться дети от пяти лет. Главное, чтобы ребенок умел уверенно ездить на двухколесном велосипеде, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Кроссовый мотоцикл и электросамокат в чем-то похожи: и там, и там водители управляет ими стоя. Здесь важна тренировка вестибулярного аппарата. Для его развития у нас есть простые, но эффективные тренажеры, — показал он на конструкцию с массивной пружиной, подножками и мотоциклетным рулем.

А для самых маленьких велосипедистов и самокатчиков была подготовлена отдельная площадка, на которой автоинспекторы и сотрудники ЦОДД рассказывали и показывали детям, почему перед пешеходным переходом необходимо слезть с велосипеда или самоката и перейти дорогу пешком.

— На самокате ты едешь гораздо быстрее, чем идешь пешком. И водитель может просто вовремя не заметить тебя. И ты не сможешь быстро остановиться перед приближающейся машиной. Именно поэтому в правилах дорожного движения и написано, что по «зебре» надо переходить только пешком. И, конечно, ни в коем случае нельзя пересекать дорогу в неположенном месте, — напомнил сотрудник Госавтоинспекции младшеклассникам правила безопасного поведения на улице.

Воспитать будущих водителей

Как признаются дорожные полицейские, лето для них — самая горячая пора. В другие сезоны значительную часть времени дети и подростки заняты в школе или подготовкой к урокам. В каникулы же они практически каждую свободную минутку проводят на улице. Именно поэтому автоинспекторы пользуются любой возможностью, чтобы еще раз напомнить детям о правилах безопасности на дороге.

Толпа школьников облепила сверкающие проблесковыми маячками служебные автомобили ДПС, а с патрульного мотоцикла дети буквально свисали гроздьями. Некоторые, особо смелые, даже пробовали «покрякать» и погудеть спецсигналами. Автоинспекторы лишь с улыбкой глядели на это. Подобные вольности прививают доверие будущего водителя к полицейским. Когда он подрастет и сам сядет за руль, он уже на подсознательном уровне будет видеть в автоинспекторе не злого дядю, а помощника, отмечают сотрудники полиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Сотрудниками Госавтоинспекции постоянно проводится разъяснительная работа с различными группами населения и участниками дорожного движения. Особое внимание уделяется детям и подросткам: занятия и беседы с несовершеннолетними направлены на формирование у них навыков безопасного нахождения улице, в том числе при использовании средств индивидуальной мобильности, — отметил начальник Госавтоинспекции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Максим Сушков.

Когда беседы недостаточно

С марта прошлого года в ПДД четко прописаны требования, которые должны выполнять водители СИМ, напоминают в Госавтоинспекции. Они достаточно просты. В частности, на СИМ можно передвигаться по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Также на этой технике разрешено движение по тротуарам и пешеходным зонам (если не установлены запрещающие знаки), однако тут преимуществом всегда пользуются пешеходы. Если рядом нет ни тротуара, ни велосипедной дорожки, ПДД разрешают передвигаться на СИМ по проезжей части — только по правому краю и не быстрее 60 км/ч. На автомагистралях, а также на трассах, обозначенных дорожным знаком 5.3 «Дорога для автомобилей», движение СИМ запрещено. Также водители СИМ обязаны пересекать проезжую часть только по пешеходному переходу и обязательно спешиваться. Кроме того, на электросамокате запрещено перевозить пассажиров, напоминают в Госавтоинспекции.

К сожалению, эти несложные правила выполняют далеко не все пользователи СИМ. Например, на наших глазах водитель прокатного самоката лихо промчался на нем по «зебре», за что и был остановлен автоинспектором и получил штраф в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).

— Мы готовы постоянно разъяснять водителям СИМ, как им следует вести себя на дороге, чтобы не нарушать ПДД. Но многие всё равно игнорируют эти требования, приходится наказывать их рублем. Других вариантов нет, — подчеркнул сотрудник полиции, оформляя протокол на самокатчика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нарушения ПДД водителями СИМ, увы, явление распространенное. Как сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции УВД по ВАО, с начала года на территории Восточного округа они пренебрегли правилами дорожного движения почти 10,5 тыс. раз. Эти нарушения стали причиной 52 ДТП с участим СИМ, зафиксированных в округе с начала года, отметили в ведомстве.

Как сообщила Сабина Цветкова, в ближайшее время в Москве пройдет еще несколько аналогичных мероприятий по обучению правилам безопасного использования СИМ.