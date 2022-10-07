Выехали из тени: статус электросамокатов закрепили в ПДД

7 октября правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД). В документе впервые выделили электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и аналогичные устройства в особую группу — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них теперь можно со скоростью не более 25 км/ч. Что это значит на практике и что еще поменялось в ПДД — в материале «Известий».

Как изменились ПДД для электросамокатов

Правовой статус электросамокатов и похожих электрических устройств активно обсуждают в России последние несколько лет, а конкретные правила разработали в МВД и Минтрансе сначала в 2019 году, а затем 2021-м. Предполагалось, что их закрепят этим летом, но решение в итоге сдвинулось.

Законодателей торопили все участники дорожного движения: количество электросамокатов в городах растет, а с ними учащаются и ДТП. Активно расширяются сервисы кикшеринга: по данным «Известий», в 2023 году прокатных самокатов в России станет больше в полтора раза — примерно 330 тыс. штук. При этом число аварий с такими транспортными средствами за прошлый год выросло на 35%, и статистика учитывает не все случаи, обходя вниманием, например, происшествия в парках и скверах.

Выехали из тени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По новым правилам электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса получили статус «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Их скорость ограничат до 25 км/ч, а масса такого транспорта не должна превышать 35 кг. Речь идет только об электроустройствах. Люди на обычных самокатах и роликовых коньках по-прежнему считаются пешеходами.

Где можно ездить на электросамокате

Водители электросамокатов теперь могут вместе с велосипедистами ездить по правому краю проезжей части, велополосам и велодорожкам. Есть и определенные условия: это позволено только людям старше 14 лет, при этом участок дороги должен быть разрешен для движения велосипедистов, а для машин ограничен по скорости до 60 км/ч. Если самокатчик намерен съехать на проезжую часть, на его СИМе обязательно должны быть исправные тормоза, фара и красные габаритные огни.

Движение электросамокатов и других СИМов будет регулироваться специальными дорожными знаками. Они обозначат разрешение, ограничение или запрет перемещения в тех или иных зонах. Где поставить знаки, в каждом городе будут решать самостоятельно в зависимости от места и дорожной инфраструктуры.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, правительство пошло по самому простому пути, не вводя для самокатчиков особых ограничений.

Выехали из тени1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Совершенно непонятно, кто и как будет контролировать соблюдение установленных ограничений скоростного режима водителями электросамокатов. Комплексы фотовидеофиксации использовать не получится, а сотрудников ГИБДД недостаточно. Контроль будет только у прокатных самокатов, где скорость жестко ограничена, — пояснил он «Известиям».

Эксперт добавил, что проблему могла бы решить регистрация СИМов: в этом случае самокатчики, как и автомобилисты, попадут под контроль дорожных камер. Кроме того, отметил Шапарин, остался нерешенным вопрос компенсаций, если авария произошла по вине водителя СИМа.

— Страховки у них нет, поэтому все вопросы с возмещением вреда в случае ДТП придется решать в суде, и то если получится догнать самокатчика, — подчеркнул Шапарин. Он добавил, что водителям СИМов следовало бы предписать обязательно носить шлем.

Как передвигаться на электросамокатах по тротуарам

Приоритет на тротуаре установлен за пешеходами , самокатчикам придется рассчитывать скорость исходя из этого. На пешеходном переходе всем водителям таких электроустройств предписано спешиваться.

Выехали из тени2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что нужно было полностью запретить использование СИМов на тротуарах и пешеходных зонах, а не просто устанавливать для них ограничение скорости. Кроме того, для этого вида транспорта стоит предусмотреть отдельные полосы.

— Электросамокаты гораздо быстрее велосипедов, зачатую их маневры становятся неожиданностью для водителей. Появление специальных полос для движения такой техники будет более логичным: автомобилисты будут четко понимать, где на дороге могут ехать СИМы, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Какие новые дорожные знаки появились в ПДД

В ПДД внесли и еще несколько изменений, которые касаются дорожных знаков и парковок. Одно из них — полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. «Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения», — отмечается на сайте правительства.

В правилах прописали два новых дорожных знака: первый обозначает зарядку для электромобилей, второй информирует о запрете движения автобусов. Значок автобуса в красном круге впервые появился в России во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, но временно — его вводили только на две недели. Отмечается, что постоянный знак не будет ограничивать общественный транспорт и школьные автобусы.

Выехали из тени3 Дорожный знак «Движение автобусов запрещено» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Как изменятся обозначения парковок

Изменятся и парковочные обозначения: у знака платной парковки к букве Р добавят изображение монет, а у знака парковки для инвалидов — стилизованную фигуру инвалида-колясочника. Такие указатели установили в нескольких российских городах еще в 2017 году в качестве эксперимента. Их могли увидеть жители Москвы, Петербурга, Саратова, Владимира, Краснодара и Воронежа. Теперь знаки введут по всей стране.

Кроме того, чтобы водители быстрее ориентировались, зоны платной и бесплатной парковки разделят визуально: первые — синими линиями, вторые — белыми.

По словам Виктора Похмелкина, цветные обозначения должны быть дополнительным средством информирования водителей.

— Какое-то время, например полгода или год, такая разметка должна применяться только вместе со знаками, чтобы водители привыкли к ней. Только после этого разметку можно будет использовать самостоятельно. В противном случае есть большая вероятность возникновения конфликтных ситуаций, связанных с оплатой парковки, из-то того что автомобилист просто не понял, что находится в платной зоне, — пояснил он «Известиям».