Выехали из тени: статус электросамокатов закрепили в ПДД
7 октября правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД). В документе впервые выделили электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и аналогичные устройства в особую группу — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них теперь можно со скоростью не более 25 км/ч. Что это значит на практике и что еще поменялось в ПДД — в материале «Известий».
Как изменились ПДД для электросамокатов
Правовой статус электросамокатов и похожих электрических устройств активно обсуждают в России последние несколько лет, а конкретные правила разработали в МВД и Минтрансе сначала в 2019 году, а затем 2021-м. Предполагалось, что их закрепят этим летом, но решение в итоге сдвинулось.
Законодателей торопили все участники дорожного движения: количество электросамокатов в городах растет, а с ними учащаются и ДТП. Активно расширяются сервисы кикшеринга: по данным «Известий», в 2023 году прокатных самокатов в России станет больше в полтора раза — примерно 330 тыс. штук. При этом число аварий с такими транспортными средствами за прошлый год выросло на 35%, и статистика учитывает не все случаи, обходя вниманием, например, происшествия в парках и скверах.
По новым правилам электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса получили статус «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Их скорость ограничат до 25 км/ч, а масса такого транспорта не должна превышать 35 кг. Речь идет только об электроустройствах. Люди на обычных самокатах и роликовых коньках по-прежнему считаются пешеходами.
Где можно ездить на электросамокате
Водители электросамокатов теперь могут вместе с велосипедистами ездить по правому краю проезжей части, велополосам и велодорожкам. Есть и определенные условия: это позволено только людям старше 14 лет, при этом участок дороги должен быть разрешен для движения велосипедистов, а для машин ограничен по скорости до 60 км/ч. Если самокатчик намерен съехать на проезжую часть, на его СИМе обязательно должны быть исправные тормоза, фара и красные габаритные огни.
Движение электросамокатов и других СИМов будет регулироваться специальными дорожными знаками. Они обозначат разрешение, ограничение или запрет перемещения в тех или иных зонах. Где поставить знаки, в каждом городе будут решать самостоятельно в зависимости от места и дорожной инфраструктуры.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, правительство пошло по самому простому пути, не вводя для самокатчиков особых ограничений.
— Совершенно непонятно, кто и как будет контролировать соблюдение установленных ограничений скоростного режима водителями электросамокатов. Комплексы фотовидеофиксации использовать не получится, а сотрудников ГИБДД недостаточно. Контроль будет только у прокатных самокатов, где скорость жестко ограничена, — пояснил он «Известиям».
Эксперт добавил, что проблему могла бы решить регистрация СИМов: в этом случае самокатчики, как и автомобилисты, попадут под контроль дорожных камер. Кроме того, отметил Шапарин, остался нерешенным вопрос компенсаций, если авария произошла по вине водителя СИМа.
— Страховки у них нет, поэтому все вопросы с возмещением вреда в случае ДТП придется решать в суде, и то если получится догнать самокатчика, — подчеркнул Шапарин. Он добавил, что водителям СИМов следовало бы предписать обязательно носить шлем.
Как передвигаться на электросамокатах по тротуарам
Приоритет на тротуаре установлен за пешеходами, самокатчикам придется рассчитывать скорость исходя из этого. На пешеходном переходе всем водителям таких электроустройств предписано спешиваться.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что нужно было полностью запретить использование СИМов на тротуарах и пешеходных зонах, а не просто устанавливать для них ограничение скорости. Кроме того, для этого вида транспорта стоит предусмотреть отдельные полосы.
— Электросамокаты гораздо быстрее велосипедов, зачатую их маневры становятся неожиданностью для водителей. Появление специальных полос для движения такой техники будет более логичным: автомобилисты будут четко понимать, где на дороге могут ехать СИМы, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».
Какие новые дорожные знаки появились в ПДД
В ПДД внесли и еще несколько изменений, которые касаются дорожных знаков и парковок. Одно из них — полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. «Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения», — отмечается на сайте правительства.
В правилах прописали два новых дорожных знака: первый обозначает зарядку для электромобилей, второй информирует о запрете движения автобусов. Значок автобуса в красном круге впервые появился в России во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, но временно — его вводили только на две недели. Отмечается, что постоянный знак не будет ограничивать общественный транспорт и школьные автобусы.
Дорожный знак «Движение автобусов запрещено»
Как изменятся обозначения парковок
Изменятся и парковочные обозначения: у знака платной парковки к букве Р добавят изображение монет, а у знака парковки для инвалидов — стилизованную фигуру инвалида-колясочника. Такие указатели установили в нескольких российских городах еще в 2017 году в качестве эксперимента. Их могли увидеть жители Москвы, Петербурга, Саратова, Владимира, Краснодара и Воронежа. Теперь знаки введут по всей стране.
Кроме того, чтобы водители быстрее ориентировались, зоны платной и бесплатной парковки разделят визуально: первые — синими линиями, вторые — белыми.
По словам Виктора Похмелкина, цветные обозначения должны быть дополнительным средством информирования водителей.
— Какое-то время, например полгода или год, такая разметка должна применяться только вместе со знаками, чтобы водители привыкли к ней. Только после этого разметку можно будет использовать самостоятельно. В противном случае есть большая вероятность возникновения конфликтных ситуаций, связанных с оплатой парковки, из-то того что автомобилист просто не понял, что находится в платной зоне, — пояснил он «Известиям».
Полный документ новых ПДД правительство опубликует позднее.