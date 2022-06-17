Катись с опаской: как уменьшить риски от электроскутеров в городах

Демократичные и экологичные средства индивидуальной мобильности становятся всё более популярным способом перемещения горожан, но оборотной стороной прогресса стал резкий рост уровня травматизма на дорогах, а еще дискомфорт водителей и пешеходов. Изменить ситуацию можно лишь с помощью правового регулирования, ограничений и создания отдельной инфраструктуры для электроколесных средств. О проблеме и путях ее решения — в материале «Известий».

С ветерком, но колючим

Спецполосы на тротуарах для электросамокатов, моноколес и скутеров скоро появятся в нескольких городах Подмосковья, сообщили 14 июня в Минтранспорта и доринфраструктуре региона. Одна из причин создания специальных полос в пешеходной зоне — безопасность. Прогресс нельзя остановить, рано или поздно с электросамокатами и велогибридами придется считаться: так или иначе они окажутся в правовом поле и на них пересядет большое число людей. Но пока мельтешащие всюду ездоки вызывают массовое недовольство.

В последнее время число жалоб на пользователей электроколесами существенно возросло. Например, за ограничение или полный запрет езды на самокатах или велогибридах по тротуару регулярно создаются петиции на популярных порталах. Одна из актуальных — о «полном и окончательном запрете» самокатов в Москве — уже собрала на ресурсе 3527 подписей (на момент подготовки публикации). Но помимо пешеходов всё чаще слышны жалобы на представителей новой категории участников дорожного движения со стороны автомобилистов.

Катись с опаской Фото: агентство городских новостей «Москва»

Одна из базовых проблем — эта категория участников движения до сих пор не обрела свой правовой статус на дорогах. Не всё в порядке и с классификацией электроколесных устройств. Значимые вопросы, как то: нужны ли права на быстрые СИМ, какую максимальную скорость они должны развивать, остаются открытыми. Почти 5% ДТП с участием электросамокатов и прочих ТС «на батарейках» совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствуют данные ГИБДД.

Тонкости правового статуса

Отдельные пользователи электрических колесных средств пренебрегают не только личным пространством окружающих, законами физики, но и правилами дорожного движения. Впрочем конкретных норм поведения на дороге для самокатчиков до сих пор нет.

В действующем российском законодательстве не встречаются понятия «электросамокат» и «велогибрид», объясняет директор юридического института Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, член Ассоциации юристов России Любовь Ларина. Под ними обычно понимаются самокат или велосипед, на которых установлен аккумулятор и электродвигатель, приводящий эти средства передвижения в действие.

Катись с опаской Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Правила дорожного движения позволяют относить такие средства передвижения к двум категориям в зависимости от их технических характеристик. Если их максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, имеется электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, то они признаются мопедами (п.1.2 Правил дорожного движения). Право на управление мопедом (мопед относится к категории М) по общему правилу предоставляется только лицам, достигшим 16 лет (п. 1 ст. 25, п.п. 2, 5 ст. 26 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). Водители мопедов должны ехать в один ряд по правому краю проезжей части или по полосе, предназначенной для велосипедистов. Если водитель мопеда не создает помех для пешеходов, он может ехать по обочине (п. 24.7 Правил дорожного движения). Однако столь мощные электросамокаты и велогибриды встречаются достаточно редко, — объясняет она.

Парящий «пешеход»

Чаще всего лица, использующие для передвижения электросамокаты и велогибриды, признаются пешеходами или велосипедистами соответственно , говорит эксперт.

— Это происходит в тех случаях, когда эти средства передвижения ввиду их технических характеристик нельзя отнести к мопедам, — разъясняет Ларина. — Поэтому в большинстве случаев электросамокаты и велогибриды не нужно регистрировать и нет необходимости получать водительское удостоверение на управление ими. Это следует из техрегламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, законов «О безопасности дорожного движения», «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также примечания к ст. 12.1 КоАП РФ, — отмечает Любовь Ларина.

Согласно ПДД, к пешеходам приравниваются лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства .

Катись с опаской Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Поэтому лицо на электросамокате признается пешеходом. Из этого следует, что на электросамокате (не подпадающем под понятие мопеда) можно двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных и велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним на электросамокате можно передвигаться по велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части). Признание лица, управляющего электросамокатом, пешеходом, подтверждается судебной практикой, — уточняет юрист.

В случае нарушения Правил дорожного движения лицо, использующее электросамокат, может быть привлечено к административной ответственности, например, по ст. 12.29, 12.30 КоАП РФ.

Байкеры с квадратными сумками

Если велогибрид по своим техническим характеристикам не дотягивает до мопеда, то на него распространяются требования, предъявляемые к велосипедистам , объясняет юрист. Это правовое положение касается в том числе тех самых курьеров на колесах, доставляющих еду горожанам.

— В соответствии с п. 24.1 Правил дорожного движения велосипедисты старше 14 лет должны ехать по велопешеходной дорожке, специальной полосе для велосипедистов или по велосипедной дорожке. В исключительных случаях допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части и по обочине. По тротуару или пешеходной дорожке велосипедист может двигаться, только если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части или обочине, а также если велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

Катись с опаской Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Правила дорожного движения устанавливают целый ряд запретов для велосипедистов и водителей мопедов. В частности, им запрещено осуществлять движение по автомагистралям; перевозить груз длиной больше чем на 0,5 м длины или ширины велосипеда, а также груз, который мешает управлению; разворачиваться или поворачивать налево на дорогах с трамвайным движением или дорогах, где больше одной полосы в одном направлении (кроме случаев, когда поворот налево из правой полосы разрешен, и дорог, находящихся в велосипедных зонах); пересекать дорогу по пешеходному переходу.

Тонкости учета

Даже в научном центра БДД МВД России считают, что категоризация транспортных средств с электродвигателями затруднена.

«В случаях участия в ДТП СИМ, оснащенного электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, лицо, передвигающееся на нем, регистрируется как пешеход (...) В случае если участвующее в ДТП СИМ оснащено электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, оно может регистрироваться как мопед с электродвигателем мощностью менее 4 кВт или же как персональное электрическое средство передвижения малой мощности» , — говорится в аналитическом обзоре дорожно-транспортной аварийности за минувший год.

И тем не менее картина по имеющимся показателям видна предельно четко — наблюдается резкое ухудшение ситуации с травматизмом. Согласно полицейской статистике, в 2021 году зарегистрировано 672 (на 67,5% больше, чем в 2020-м) ДТП с участием всех типов СИМ, в результате которых погибли 20 (на 185,7% больше чем в 2020-м) человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Ранения получили 704 (+67,2%) человека, в числе которых 133 (+54,6%) ребенка в возрасте до 16 лет.

Аналитики подсчитали, что 98% всех аварий с СИМ приходятся на крупные города. Антирейтинг травматизма 2021 года по субъектам выглядел так: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Тюменская области.

Катись с опаской Фото: агентство городских новостей «Москва»

Выяснили госавтоинспекторы наиболее аварийные точки: это места пересечения проезжих частей (перекрестки, выезды с прилегающих территорий) — здесь происходят 43% аварий, еще 32% столкновений случаются на перегонах и тротуарах.

Конкретно на любимый транспорт курьеров (ТС, схожие с электромопедами), мощность которых, как правило, варьируется от 0,25 до 4 кВт, приходится 189 ДТП из общего числа и 9 летальных исходов.

«Большинство таких ДТП зарегистрировано как столкновение ТС (67%). Вторым по доле видом ДТП является наезд на пешехода (15%), третьим — опрокидывание (8%)» , — говорится в подробном полицейском отчете.

Самокатчики (которых подавляющее большинство) же в 94% случаев совершали наезд на пешеходов. С участием шеринговых СИМ произошли 10% ДТП, в результате которых один человек погиб.

Статистика говорит о том, что наезды по большей части происходят в светлое время суток, страдают чаще всего молодые люди возрастной категории 20–34 года (43% от всех столкновений). За ними идут люди более старшего возраста 35+ (почти 29% аварий).

Запрос на перемены

— На сегодняшний день признание лица, управляющего электросамокатом, пешеходом не соответствует потенциальной опасности, которую они создают, — считает член АЮР Любовь Ларина. — В результате использования электросамокатов может быть причинен как имущественный вред, так и вред жизни и здоровью. Широкое распространение средств индивидуальной мобильности, способных развивать опасные с точки зрения возможности причинения вреда скорости, ставит вопрос о необходимости совершенствования законодательства. Такие попытки предпринимались несколько раз, но из-за многочисленных недоработок и отсутствия единой концепции правового регулирования нормативно-правовой акт в этой сфере так и не был принят. Прежде всего узаконить электросамокаты нужно в Правилах дорожного движения. Но поскольку ответственность за нарушение этих правил регламентирована в КоАП РФ и УК РФ, то необходимы последующие изменения этих кодексов .

Катись с опаской Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Очередная попытка исправить ситуацию была предпринята Советом по правам человека при президенте России. Как ранее писали «Известия», в организации несколько дней назад вышли с инициативой признать СИМ источником повышенной опасности, вести их учет, установить возрастной ценз и условия для выдачи прав на управление такой техникой.

Угрозы, которые несут в себе электроколесные средства, нуждаются и в механизме компенсации возможных убытков пострадавшим .