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Друзья — в полосочку: в регионах России занялись электросамокатчиками

Средства индивидуальной мобильности привлекли внимание местных властей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Друзья — в полосочку: в регионах России занялись электросамокатчиками
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2021-07-28 19:54:38
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За шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 ДТП с электросамокатами, в которых погибли пять человек и 188 пострадали, сообщили в пресс-центре МВД России. Аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) становятся всё более резонансными. В июле жертвами электросамокатов стали ученый Иван Пигарев и дочь бывшего министра энергетики Татарстана Алсу Фардиева. Как выходят из положения в различных регионах России и когда примут первые правила, регулирующие электросамокаты, разбирались «Известия».

«Электросамокат — это не игрушка»

Недавно в Сети появился видеоролик с мужчиной на электросамокате, движущимся в левом ряду на скоростной трассе. Судя по спидометру автомобиля, из которого велась съемка, скорость самоката была не менее 80 км/ч. Случаем уже занялась ГИБДД. Герой еще одного видеоролика ехал по проезжей части на моноколесе с ребенком на руках. В городской больнице № 26 Санкт-Петербурга пожаловались на дефицит ниток для косметических швов. Большую их часть потратили на самокатчиков — ежедневно накладывают швы не менее чем двум пострадавшим.

Друзья — в полосочку
Мужчина на самокате движется по скоростной трассе 

Мужчина на самокате движется по скоростной трассе

Фото: IZ.ru
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«Электросамокат — это не игрушка и не развлечение. Их позиционирование как средства передвижения, доступного для всех и простого в управлении, очень опасно. Люди должны понимать, что это такой же транспорт, как мотоцикл, мопед, и им можно не только поранить, но и убить человека. Очень важно определить понятие «средства индивидуальной мобильности» в Правилах дорожного движения и обозначить статус людей, которые передвигаются на них. И объяснить этим людям, где они должны находиться: на тротуаре, велодорожке или проезжей части. В какой ситуации и сколько должно быть лет человеку, который использует подобное транспортное средство. Этого всего сейчас в ПДД нет, разные участники движения понимают правила по-своему» — отмечает депутат Госдумы Александр Васильев.

По словам политика, также важен возрастной ценз на использование СИМ. Если ребенок до 14 лет будет выезжать на проезжую часть, это очень опасно как для него самого, так и для окружающих. Поэтому обязательно нужно вводить определенный возрастной ценз, когда подросток на электросамокате или моноколесе может кататься уже без родителей, а когда — обязательно под наблюдением взрослых.

Отделят от бесколесных

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В ряде регионов появились специальные дорожки, которые отводятся специально под СИМ. Пока они оформлены как велополосы на территории тротуара, но именно по ним и планируется пустить поток малого электротранспорта. Их уже можно встретить в городах Подмосковья (Химки, Красногорск, Балашиха).

«В зависимости от спроса со стороны жителей, в том числе на основе анализа треков маршрутов передвижения, мы стараемся повышать комфорт и безопасность пользователей. Так, в ряде городов выделили в специальные велополосы на тротуарах, которые рассчитаны на велотранспорт, электросамокаты и другие подобные средства передвижения. Поскольку в правовом поле пока не существует понятия «средство индивидуальной мобильности», мы нашли вот такой выход, чтобы обезопасить как пешеходов, так и самих водителей СИМ. На такой визуально отделенной полосе приоритет в первую очередь у колесного транспорта. Пешеходы понимают, что идти по ней может быть опасно, а люди на СИМ не выезжают на территорию бесколесных участников движения». — отмечает начальник управления организации и безопасности дорожного движения минтранса Подмосковья Виктор Щулепников.

Друзья — в полосочку
Велодорожка в центре Москвы

Велодорожка в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Подобное разделение тротуара на зоны можно встретить и в Пскове. Там пути следования СИМ активисты вычисляли с помощью фитнес-сервисов.

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«Совместно с велосообществами Пскова мы составили схему потенциальных велосипедных дорожек, проходящих по тротуарам и дорогам, основанную на результатах опроса велосипедистов. Для анализа данных использовали фитнес-сервис Strava (на карту наносятся треки его пользователей), создали опросник, где просили всех желающих ответить на ряд вопросов. На базе всего этого мы получили массив данных и выявили самые популярные места, где эти маршруты накладываются друг на друга, тем самым получили карту спроса на велодорожки». — сообщает активист общественной организации «Убитые дороги» Максим Пушкин.

Энтузиасты отмечают, что подобное решение очень дисциплинирует водителей СИМ и пешеходов, сводя к минимуму ДТП.

«Любая разметка дисциплинирует участника дорожного движения. На тротуарах данная разметка снимет конфликты между пешеходами, велосипедистами, самокатчиками и другими СИМ. Согласно п. 24 ПДД, при наличии велодорожки велосипедист обязан двигаться именно по ней. Таким образом, хаотичное движение СИМ по тротуарам стремимся направить в выделенные полосы. Далее будут установлены знаки, которые будут сообщать пешеходам, велосипедистам и СИМ правила движения по тротуарам и где у кого приоритет», — комментирует Пушкин.

Ни одного ДТП c арендными самокатами

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Помимо специальных дорожек, власти некоторых регионов строго следят за компаниями по аренде самокатов и контролируют их работу.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с сервисами аренды и городскими округами, где работают прокаты. Они договариваются между собой о зонах парковки или запрете движения, зонах снижения скорости. Так, еще перед открытием проката в этом сезоне вместе с сервисами шеринга мы ограничили скорость прокатных самокатов на пешеходных зонах и в парках до 15 км/ч. Также все арендные самокаты на территории области забрендированы логотипом «Транспорт Подмосковья». Что касается более жестких регулировок типа смены АКБ, в настоящий момент для нас они неактуальны. Наша задача — сделать поездки безопасными и комфортными для наших жителей и гостей, которые приезжают отдыхать в Подмосковье», — рассказывает Виктор Щулепников.

Друзья — в полосочку
минтранс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Согласно данным минтранса Московской области, в июне зафиксировано 311 тыс. поездок на арендованных электросамокатах. При этом за первое полугодие ни один из них не попал в ДТП (притом что было зарегистрировано девять происшествий с участием частных СИМ).

Свою статистику огласил и дептранс Москвы. Так, за последние пять месяцев в столице произошло 58 аварий с СИМ. Чаще всего ДТП случались во дворах жилых домов. В 90% случаев в происшествия попадают СИМ, принадлежащие частным лицам.

Личная безответственность

Учитывая рост популярности СИМ во всех возрастных группах, регулирование остается одной из главных проблем и в каждом регионе предпринимаются кардинально разные попытки сделать движение СИМ наиболее безопасным. Например, в Татарстане, где с начала года пострадало более 900 самокатчиков, ГИБДД требует ввести водительские удостоверения для управления подобным транспортом.

Друзья — в полосочку
Друзья — в полосочку: в регионах России занялись электросамокатчиками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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«На лиц, использующих данные устройства, распространяются требования как на водителей транспортных средств. Соответственно, для управления ими необходимо наличие права на управление транспортными средствами. С начала года за такие нарушения к ответственности привлекли восемь водителей электросамокатов», — подчеркнул начальник отдела исполнения административного законодательства УГИБДД МВД по Республике Татарстан Андрей Куртмин.

Что касается федеральных правил, по данным источника в ГИБДД, сейчас идет процесс работы над поправками в ПДД. Пока что единого регламента нет и в разных регионах — разная степень закручивания гаек. Тем не менее окончательная редакция документа уже находится на согласовании и в скором времени отправится в Минтранс.

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