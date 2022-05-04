Байкеры в погонах: как ловят нарушителей на двух колесах

С приходом теплой погоды мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов на столичных улицах заметно прибавилось. Для контроля за соблюдением ПДД водителями двухколесной техники ежедневно стали выезжать автоинспекторы на мотоциклах. В патрулировании улиц сотрудниками специализированного мотовзвода ДПС ГИБДД Восточного округа принял участие корреспондент «Известий».

«Мне так комфортнее»

Большая Черкизовская улица, традиционная пробка перед светофором. Вдоль металлического разделительного барьера движутся двое мотоциклистов, старающихся объехать слева скопившиеся на светофоре машины... Увидев автоинспекторов, байкеры попытались затеряться в потоке, спрятавшись за автобусами и фургонами. Тщетно. Инспекторы ДПС встали между рядами, перекрыв проезжую часть. Под взмахи жезлов мотоциклисты паркуются на «островке безопасности».

Отпираться от очевидного нарушения они не стали, встав с отрешенным видом в ожидании протоколов. Каждый из них получил штраф в размере 1,5 тыс. рублей, согласно ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги». ПДД прямо запрещают движение по разделительным полосам, байкеры прекрасно об этом знают. Однако находят оправдания своим нарушениям.

«Это очень странный запрет: места от отбойника гораздо больше, чем между машинами. Мне гораздо комфортнее ехать в пробке между барьером и левым рядом, чем сновать между стоящими автомобилями», — заявил «Известиям» один из нарушителей, который представился Андреем.

Байкеры в погонах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Не успевают инспекторы ДПС оформить протоколы, как на горизонте вновь появляется мотоциклист, летящий по разделительной полосе. Свой поступок он объясняет тем, что опаздывает на встречу и поэтому решил обогнать стоящие на светофоре машине слева. Через несколько минут другой байкер также решил объехать пробку вдоль разделительного барьера.

Сильно рискуют

По словам инспекторов мотовзвода ДПС ГИБДД Восточного округа, движение по разделительной полосе — одно из самых распространенных нарушений среди мотоциклистов. Ощущение большего простора и большей безопасности при езде между металлическим барьером и потоком автомобилей обманчиво.

— Эта часть дороги всегда грязнее, чем остальная проезжая часть, здесь больше пыли и песка. Даже несмотря на то, что в пробке мотоциклисты здесь едут небыстро, любая нестандартная ситуация вроде машины, которая сместилась ближе к отбойнику, или неожиданно открывшейся двери автомобиля может привести к непоправимым последствиям. Водитель резко тормозит, теряет управление, байк начинает «разбалтывать». В итоге — столкновение либо с машиной, либо с металлическим барьером, — рассказал «Известиям» старший инспектор мотовзвода ДПС ГИБДД ВАО Александр Галанов.

Не только мотоциклы

Бурное развитие сервисов доставки и использование курьерами двухколесной техники заметно прибавило работы сотрудникам ГИБДД и инспекторам мотовзвода в частности. По их словам, многие доставщики имеют слабое представление о ПДД, хотя являются полноценными участниками дорожного движения.

Байкеры в погонах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Согласно 24-й главе ПДД, велосипедистам запрещено передвигаться по тротуарам: они должны двигаться по правому краю проезжей части. Пересекать дорогу они могут только по пешеходному переходу и только спешившись. На велосипеде нельзя поворачивать налево и разворачиваться на дорогах трамвайными путями, а также на дорогах, где более одной полосы для движения в данном направлении», — напомнил автоинспектор.

С пиццей по тротуару

Не успел он закончить мини-лекцию о ПДД для велосипедистов, как в поле зрения автоинспекторов попал лавирующий на электросамокате между пешеходами на тротуаре курьер одного из сервисов по доставке еды. Взмаха жезла сотрудника полиции он, кажется, даже не заметил и был искренне удивлен, что его остановил инспектор ДПС.

— Зачем меня остановили? Что я сделал? Мне пиццу надо привести, пока не остыла! — возмутился курьер, когда сотрудник ГИБДД потребовал документы для составления протокола. Пока полицейские не показали ему соответствующий пункт ПДД, он был уверен в своей правоте, возмущенно заявляя о полицейском беспределе.

Выписав штраф в размере 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, сотрудники мотовзвода объяснили курьеру, что он должен оплатить его в течение двух месяцев. А если сделать это в течение 20 суток, то ему будет положена скидка в 50% и заплатить придется только 400 рублей. Не успел горе-доставщик пиццы скрыться за поворотом, как его коллега лихо промчался на велосипеде по «зебре». Этот курьер оказался более «продвинутым» в знании ПДД.

Байкеры в погонах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Я знаю, что по переходу на велосипеде нельзя, но торопился и забыл, — признался он.

Следом внимание автоинспекторов привлекла девушка, катившая по тротуару на прокатном велосипеде. Затем за аналогичные правонарушение штрафы получили еще несколько курьеров.

Пьяный мотоциклист — большая редкость

За несколько часов, что мы провели вместе с инспекторами мотовзвода ДПС ГИБДД ВАО, они остановили пару десятков мотоциклистов и водителей мопедов. Четверо из них получили штрафы за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части. У всех водителей были при себе права с соответствующей категорией, документы на мотоцикл и полис ОСАГО.

По словам Александра Галанова, в последнее время стало меньше байкеров, которые садятся в седло без прав или страховки, управляют мототехникой без номеров. Совсем большая редкость — нетрезвые мотоциклисты. Автомобилисты встречаются гораздо чаще, подчеркнул он.

— Скорее всего срабатывает инстинкт самосохранения. Люди понимают, что на мотоцикле любое неверное движение может привести к падению. А дальше — как повезет. И хорошо если дело закончится только повреждениями самого мотоцикла. Однако подобные ДТП редко обходятся без участия скорой помощи, — подчеркнул Галанов.

Байкеры в погонах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Москве за прошлый сезон было зарегистрировано 679 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 32 человека и еще 727 получили различные ранения. С января по октябрь 2021 года инспекторы дорожно-патрульной службы выявили более 95 тыс. правонарушений со стороны водителей мотоциклов.