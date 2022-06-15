Лихая беда: детям до 18 хотят запретить управлять электросамокатами

Электросамокаты могут признать источником повышенной опасности, снабдить номерными знаками, ввести возрастные ограничения и особую категорию прав на управление ими. Все эти предложения разрабатываются в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России, вскоре их направят в правительство, сообщил «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов. Поддержать инициативу на законодательном уровне готовы в Госдуме. Обсуждение проблемы активизировалось на фоне резонансных происшествий, в которых минимум два человека погибли и несколько получили серьезные травмы. Эксперты отмечают, что скорому принятию поправок может помешать действующий мораторий на точечные изменения ПДД.

Пешеходы в зоне риска

Мужчина, управлявший электросамокатом, погиб 14 июня на улице Маршала Катукова в Москве, сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах. Ранее, 5 июня, после столкновения с этим популярным транспортным средством скончалась 83-летняя москвичка. А 11 июня всё по той же причине с территории ВДНХ с сотрясением, переломом лобной кости и ключицы госпитализировали пятилетнюю девочку. Похожие происшествия случаются и в других городах.

На фоне участившихся инцидентов Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) намерен предложить изменения в правила дорожного движения и направить их в правительство, сообщил «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов. 27 июня этот вопрос обсудит постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы.

Кирилл Кабанов напомнил, что в прошлом году в ряде регионов ввели ограничения для электросамокатов, в частности по скорости передвижения. Однако нельзя сказать, что это серьезно повлияло на ситуацию.

Лихая беда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Система контроля отсутствует, система дорожных знаков отсутствует, статус участника дорожного движения не определен. Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись — мы это видим по последним происшествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди. Не соблюдают правила дорожного движения. ГИБДД не может это контролировать, ведь на каждом перекрестке не поставишь сотрудника, а по камерам нарушителей тоже отследить сложно, — пояснил член СПЧ.

На федеральном уровне статус средств индивидуальной мобильности (к ним помимо электросамокатов относятся электровелосипеды, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и т.п.) четко не определен. Есть прецедентное решение Верховного суда РФ по одному из происшествий, из которого следует, что электросамокаты с мощностью двигателя больше 250 Ватт необходимо относить к мопедам со всеми вытекающими последствиями — необходимостью передвигаться по проезжей части, иметь права категории М и т.д. Однако в правилах дорожного движения подобные нормы не закреплены.

Застраховать и зафиксировать

В СПЧ предлагают зафиксировать в ПДД понятие об электрическом транспортном средстве и определить правила его использования.

— Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону, — отметил Кирилл Кабанов.

Он добавил, что в СПЧ также считают необходимым ввести для электрических самокатов, велосипедов, сегвеев и других подобных транспортных средств обязательное страхование ответственности, а на служебные и арендуемые транспортные средства установить номерные знаки. Также важно признать их источником повышенной опасности, чтобы владельцы при причинении кому-либо вреда несли за это должную ответственность.

Лихая беда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Необходимо, считает член СПЧ, разрешать управлять электросамокатами и похожим транспортом только с 18 лет. Можно подумать и о получении для этого прав особой категории, добавил он.

— Мы будем настаивать на принятии соответствующих поправок в закон. Если нужно, будем выходить на президента с этой позицией. Потому что правительство нас, к сожалению, до сих пор не слышит. В прошлом году мы уже выступали с подобной инициативой, нас не услышали ни на уровне дептранса Москвы, ни на уровне Минтранса России, — заявил Кирилл Кабанов.

Со стороны законодателей к этой работе готова подключиться депутат Госдумы Яна Лантратова. Она согласна, что прежде всего надо обозначить статус электросамокатов в ПДД.

— Также необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения. Сейчас это никак не регулируется и зачастую приводит к печальным и даже трагическим последствиям. Одно дело — детский самокат, где ребенок ногой отталкивается, чтобы набрать скорость, и совсем другое — механически управляемое средство передвижения. Имеет ли оно право передвигаться по тротуару или должно ехать по проезжей части? А может быть, следует создать для него специальную полосу? Все эти вопросы надо уточнить документально, чтобы и ездоки, и пешеходы понимали, у кого какие права на дороге, — уверена она.

Парламентарий сообщила «Известиям», что намерена проработать эти вопросы с СПЧ, а затем выйти на конкретные законодательные инициативы.

Ограничить, но не запрещать

На данный момент уже существует два варианта поправок в ПДД, регламентирующих использование электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, отметил член Общественной палаты (ОП) Александр Холодов. Один из них был подготовлен в Минтрансе, а второй — в самой ОП РФ. Оба были анонсированы в 2021 году, но ни один из них так и не был реализован.

Поправки, подготовленные Минтрансом, предполагают ограничение скорости в 25 км/ч, обязательную маркировку всех средств передвижения, разрешают движение по правой стороне проезжей части при наличии тормозов, звуковых сигналов, светоотражателей и фонарей. Масса транспортного средства при движении в пешеходной зоне не должна превышать 35 кг.

По словам Александра Холодова, Минтранс в своем варианте частично учел предложения Общественной палаты.

— Однако сейчас действует мораторий на внесение поправок в правила дорожного движения, их можно только полностью переиздать. Поэтому пока и варианты, подготовленные Минтрансом, и варианты Общественной палаты находятся в стадии черновиков, — пояснил он. — Тем не менее вполне возможно, Минтранс всё же найдет способ обойти этот мораторий и внести поправки.

Лихая беда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в Минтранс с просьбой разъяснить процедуру, по которой будут вноситься правки в ПДД. На момент публикации материала ответ не поступил.

Прийти к единому знаменателю в регулировании использования электросамокатов мешает то, что это относительно новое транспортное средство, считает председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

— Даже в мировой практике до конца не определились, с чем и как нужно работать. Наиболее успешный опыт — это Юго-Восточная Азия. Когда появились электросамокаты, они их сразу приравняли к транспортным средствам повышенной опасности. Там их следует ставить на обязательный учет. В нашей стране каждое подобное средство передвижения может быть чипировано. Важно идентифицировать, кто управляет самокатом, и с точки зрения нарушения правил дорожного движения, и с точки зрения уже случившегося ДТП, — рассказал он.

Также, по мнению автоэксперта, важно определить правила движения электросамокатов, чтобы все, кто ими пользуется, четко знали свои права и обязанности. Возможно, стоит использовать опыт Германии, где введено обязательное тестирование на право управления такими устройствами, добавил Сергей Канаев.

А вот ограничение возраста для использования электросамокатов, по его мнению, может привести к обратному эффекту.

— Это как с планшетами, с телефонами: если запрещать их ребенку, он всё равно будет пользоваться, но когда никто не видит. Лучше пусть всё же делают это под контролем взрослых , — подчеркнул Сергей Канаев.

Ограничить, считает он, можно мощность электросамокатов, которыми пользуются несовершеннолетние.