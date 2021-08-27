По ненакатанной: электросамокаты стали втрое чаще попадать в ДТП

Электросамокаты чаще других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадают в аварии. За январь-июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число ДТП с их участием, рассказали «Известиям» в Госавтоинспеции. Всего за этот срок в РФ произошло 180 аварий с электросамокатами, погибли пять человек и 188 пострадали. Больше всего таких дорожных происшествий зарегистрировано в Москве , причем 80% из них — на пешеходных переходах, во дворах жилых домов или при выезде из них. Правовой статус подобных транспортных средств как участников дорожного движения до сих пор не регламентирован, поэтому при разборе происшествий электросамокатчики приравниваются к пешеходам , отмечают эксперты. Проект изменений в правила дорожного движения уже согласован с МВД, сообщили «Известиям» в Минтрансе.

Двухколесные наезды

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Госавтоинспекции, электросамокаты чаще любых других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадают в аварии. За первые шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 ДТП, в которых погибли пять человек и 188 получили травмы , сказали в ведомстве. Там уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число аварий с участием электросамокатов.

Больше всего таких ДТП произошло в Москве, подчеркнули в Госавтоинспекции. По данным МВД, за семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан на электросамокатах. Два человека в результате аварий погибли, 57 получили травмы .

— Почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них , — сообщила 24 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДТП с электросамокатами случаются практически каждый день . Так, 24 августа в районе Волгоградского проспекта в Москве таксист сбил женщину на самокате, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. От удара об капот женщину отбросило на несколько метров, сейчас она в больнице. По факту аварии проводится проверка. Еще один трагический инцидент произошел в столице 18 июня. 25-летний молодой человек на самокате, ехавший по проезжей части, врезался в открытую дверь припаркованного автомобиля и скончался от полученных травм. Теперь водителю машины грозит уголовная ответственность.

Нередки и наезды самокатчиков на пешеходов . Так, 23 августа в Сочи мужчина на таком СИМ сбил девочку, которой еще не исполнилось и двух лет. По словам прохожих, нарушитель пытался скрыться с места происшествия, но его помогли задержать отец девочки и местные жители. Ребенок получил переломы костей черепа и был госпитализирован. Теперь делом занимается местный Следком.

Езда без правил

В обществе давно назрел запрос на регулирование двухколесных средств передвижения. Сейчас при разборе ДТП электросамокат приравнивается к пешеходу . При этом некоторые модели могут разгоняться до 80 км/ч.

— Признаком транспортного средства является сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а поскольку ни один самокат такой сертификат не получает, его можно причислить только к пешеходу. Юридически — как вид передвижения — самокат пока что в принципе не существует, — объяснил «Известиям» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Из-за отсутствия правовой нормы способы разрешения конфликтов между автомобилистами и самокатчиками порой кажутся абсурдными, отметил руководитель юридического отдела Межрегиональной общественной организации потребителей «Общество защиты прав автомобилистов» Равиль Ахметжанов.

— В Москве был случай, когда несовершеннолетний на электросамокате повредил зеркало автобуса, а после поцарапал другой автомобиль. В итоге сотрудники ГИБДД квалифицировали это происшествие как наезд на пешехода. А все потому, что отсутствует регулирующая норма, — сказал эксперт.

Несмотря на большое количество происшествий с СИМ и с электросамокатами в частности, правовой статус подобных средств передвижения до сих пор не регламентирован, подчеркнули в Госавтоинспекции. Однако в настоящее время Минтранс разрабатывает проект изменений в ПДД , он «согласован МВД России и проходит дальнейшие регламентные процедуры», сообщили в ответ на запрос «Известий» в пресс-службе транспортного министерства.

В Минтрансе пояснили, что в проекте будет сказано: основной инфраструктурой для передвижения СИМ станут велосипедные и велопешеходные дорожки, а также велосипедные полосы на проезжей части. В отдельных случаях будет разрешено движение по правому краю проезжей части . Но при определенных условиях: если лицо, использующее СИМ, старше 14 лет, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним, если на дороге разрешено движение ТС со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов. Но даже в этих случаях выезжать на дорогу сможет не каждый «самокат»: у него должен быть двигатель, тормозная система, звуковой сигнал, белые светоотражатели спереди, оранжевые или красные по бокам, красные сзади, а также фара белого цвета спереди, ранее выяснили «Известия».

Петр Шкуматов считает, что маломощные электросамокаты, до 250 Вт, должны ездить по велосипедным правилам, а более мощные модели (свыше 250 Вт) следует приравнять к мопедам.

Пока же, в отсутствие общих требований, каждый регион решает проблему по-своему . К примеру, в Санкт-Петербурге запретили самокаты в парках; также такими СИМ теперь нельзя управлять несовершеннолетним. Запрещено и кататься вдвоем на одной такой машине одновременно. Московские власти заявили, что использование самокатов на проезжей части будет регулировать ГИБДД, а в пешеходных зонах они должны двигаться со скоростью потока людей. В обеих столицах созданы специальные «медленные зоны», где скорость самоката автоматически снижается до 15 км/ч . На арендованном самокате не получится разогнаться в парке, вблизи некоторых станций метро и на людных улицах — благодаря настройке программного обеспечения.

Не главная дорога

По данным Госавтоинспекции, кроме аварий с участием электросамокатов с января по июнь 2021 года произошло 508 ДТП с участием велосипедистов. 37 из них погибли, 472 — получили тяжелые травмы . Число детей на велосипеде, попавших в ДТП, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросло с 75 до 127. Из них четверо погибли (в соответствующий период прошлого года — только один ребенок) , уточнили в ведомстве.

— Безграмотность некоторых велосипедистов приводит к тому, что они считают тротуар главной дорогой и, съезжая на проезжую часть, не спешиваются и даже не притормаживают . Именно так и происходит большая часть наездов автомобилей на велосипедистов. Кроме того, развитие сервисов доставки привело к тому, что на дорогах их стало значительно больше . Курьеры всегда спешат, потому что от этого зависит их заработок. Они крайне редко соблюдают ПДД, — отметил Равиль Ахметжанов.



А дети, не чувствуя опасности, с разгона выскакивают на проезжую часть, что и становится причиной большинства ДТП с их участием , заключил эксперт.