Колесо с фортуной: число аварий с электросамокатами выросло на 35%

Число ДТП с электросамокатами за год выросло на 35%, следует из статистики МВД, предоставленной «Известиям». При этом она не учитывает инциденты вне зоны ответственности ГИБДД — например, в парках, скверах. Поправки в ПДД по электросамокатам подготовлены, но принять их мешает механизм «регуляторной гильотины», заявил представитель МВД на заседании Совета по правам человека при президенте России. В МВД настаивают и на обязательной сертификации мобильных средств передвижения. Что это за «гильотина» и какие меры влияния на электролихачей будут переданы в правительство по итогам обсуждения в СПЧ — в материале «Известий».

Не запретить, а организовать

За пять месяцев 2022 года в России зарегистрировано 158 ДТП с участием так называемых средств индивидуальной̆ мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколес, сигвеев и т.п., сообщили «Известиям» в МВД. В результате один человек погиб и 164 получили травмы. За тот же период прошлого года подобных ДТП случилось 117 (погибли два человека, травмированы 126). Таким образом, количество аварий возросло на 35%.

Очевидно, что летние месяцы существенно увеличат статистику этого года. В СМИ уже попали несколько трагических случаев. Так, 14 июня на улице Маршала Катукова в Москве погиб мужчина, управлявший электросамокатом. Ранее, 5 июня, после столкновения с этим популярным транспортным средством скончалась 83-летняя москвичка. А 11 июня всё по той же причине с территории ВДНХ с сотрясением, переломом лобной кости и ключицы госпитализировали пятилетнюю девочку. Похожие происшествия случаются и в других городах. Например, в Ижевске 24 июня пользователь электросамоката сбил семилетнего ребенка.

Тема использования средств индивидуальной мобильности, в первую очередь электросамокатов, вызывает некоторое напряжение в обществе , считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.

Колесо с фортуной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— По мере роста спроса на доставку всё больше курьеров перемещаются на этих средствах. И не только они. При этом возникают серьезные неудобства, на которые жалуются многие граждане. Есть жертвы. Решить эту проблему пока не удалось, — отметил глава СПЧ 27 июня в ходе расширенного заседания Совета, на котором обсуждалась тема использования средств индивидуальной мобильности.

По его словам, запретить людям перемещаться так, как им нравится, никто не собирается, решение проблемы лежит не в сфере запретов, а в правильной организации движения.

Валерий Фадеев обратил внимание, что многие прокатные электросамокаты имеют вес 14– 16 килограмм и мощность двигателя, сопоставимую с мопедом, которым запрещено двигаться по тротуарам.

Вопрос, как регулировать использование средств индивидуальной мобильности, обсуждается уже около двух лет, напомнил член СПЧ Кирилл Кабанов. Однако пока эта дискуссия вылилась лишь в рекомендации по ограничению скорости передвижения.

— Регулирование повлечет за собой ряд ограничений: по возрасту управления некоторыми средствами индивидуальной мобильности, по знанию ПДД, по страховке и так далее. Это, естественно, уменьшит приток денег бизнесу. Но в случае отсутствия правового регулирования неизбежен рост рисков. Мы должны признать, что СИМ уже являются участниками дорожного движения. Это транспортное средство по своим техническим показателям, — добавил член СПЧ.

Ранее он заявлял «Известиям», что следует запретить пользование электросамокатами лицам младше 18 лет.

Мощность и ГОСТ

Проект постановления о внесении изменений в правила дорожного движения (ПДД) по электросамокатам и остальным СИМ давно готов и согласован на межведомственном уровне , сообщил на заседании СПЧ начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Внести изменения, по его словам, мешает механизм «регуляторной гильотины»: с 1 января 2021 в ПДД запрещено вносить отдельные правки, единственным вариантом изменения документа осталось его принятие в новой редакции целиком. Но это вряд ли произойдет оперативно, подчеркнул представитель МВД.

— В прошлом году в ДТП с участием электросамокатов погибли 20 человек, а в 2020 году — семь. Почти трехкратный рост. Всего таких ДТП в прошлом году было 672, в них пострадали 704 человека, — привел данные Дмитрий Мирошин.

Колесо с фортуной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чаще всего, по его словам, такие аварии происходят на пешеходных переходах, перекрестках и на выездах с прилегающих территорий. То есть в местах, где пересекаются транспортные и пешеходные потоки.

— На арендованные СИМ, вопреки убеждениям, приходится только десятая часть ДТП. При этом три четверти происшествий случаются в светлое время суток. Подавляющее большинство, или 98% из них, происходят в населенных пунктах. Основная аудитория СИМ — это молодежь: порядка 43% пострадавших в ДТП с ними — это лица в возрасте от 20 до 34 лет, — подчеркнул Мирошин.

При каждом 20-м ДТП с участием СИМ его пользователь находился в состоянии алкогольного опьянения. Это больше, чем среди пешеходов и велосипедистов, но меньше, чем у мотоциклистов, добавил представитель МВД.

Однако статистика МВД отражает только те происшествия, которые происходят в пределах транспортно-дорожной сети. Тогда как электросамокаты чаще используются не как средство передвижения, а для развлечения, напомнил специалист. То есть на них часто катаются в парках, зеленых зонах.

— Такие происшествия не попадают в статистику. В этом случае рассчитывать на разработанный проект изменений ПДД как решение проблемы не приходится, поскольку парки и прочие участки инфраструктуры, не входящие в систему улично-дорожной сети, не входят в область регулирования ПДД. Обеспечение безопасности на таких территориях — это целиком и полностью прерогатива либо администрации парка, либо органа исполнительной власти субъекта, либо муниципальных властей, — рассказал он.

По его словам, две трети погибших в ДТП приходятся на СИМ с мощностью электродвигателя от 250 ватт до 4 киловатт. При этом одной только мощности недостаточно, чтобы приравнять их к мопедам.

— Вопрос в том, что считать мощностью и как ее узнавать, если СИМ не подлежат обязательной сертификации и получить информацию о реальных технических характеристиках невозможно, — отметил представитель МВД.

По его словам, важно заполнить правовой вакуум, касающийся порядка обращения СИМ на рынке, начиная от момента их ввоза и легализации до момента утилизации.

— Нужен хотя бы ГОСТ, техническое регулирование для СИМ. Объективный недостаток существующего проекта изменений в ПДД: тяжело регулировать то, про что не понимаем до конца, что это такое. Пока это некий компромисс, некий первый шаг. Если был бы ГОСТ для СИМ, нам было бы проще. Потому что тогда для каждой отдельной категории можно было бы вводить уникальные нормы и регламенты поведения на дорогах, — рассказал представитель МВД.

По его информации, соответствующий ГОСТ сейчас разрабатывает Минпромторг. Также он выразил надежду, что будет найден механизм внесения соответствующих изменений в ПДД.

Пешеходы в напряжении

Большая часть происшествий с участием ДТП происходит там, где пешеход не ожидает опасности, то есть на тротуаре, обратила внимание член СПЧ Марина Ахмедова.

— Миллионы людей в городах постоянно находятся из-за этого в панике и стрессе, это тоже имеет свои последствия, в том числе и медицинские, — считает она.

Чтобы средства индивидуальной мобильности были более безопасными для горожан, нужно создавать соответствующую инфраструктуру, уверен заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

Колесо с фортуной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Активно создается инфраструктура по их парковке и зарядке. Но не везде, где они используются, создается достаточная инфраструктура для их эксплуатации, — подчеркнул замминистра.

По его словам, речь идет о развитии сети велодорожек — на границах как проезжей части, так и тротуаров.

При этом пользователи электросамокатов часто сталкиваются с негативом со стороны велосипедистов, отметил Кирилл Кабанов.

— Потому что для велосипедистов определены правила, они являются участниками дорожного движения. Пока мы не определим место и роль электросамокатов, мы будем сталкиваться с проблемами, — заверил член СПЧ.

Придание СИМ статуса участников дорожного движения может привести к улучшению ситуации, считают эксперты. Так, по данным МВД, число ДТП с участием велосипедистов, которые имеют подобный статус, не растет. Более того, за первые пять месяцев этого года оно снизилось — 1161 против 1204 годом ранее.

Валерий Фадеев с сожалением констатировал, что обсуждение проблемы проигнорировал Минтранс России, и обещал направить соответствующее письмо министру. «Известия» направили в ведомство запрос относительно возможных мер, регулирующих использование СИМ, но на момент публикации не получили ответа.