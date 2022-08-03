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Средства и передвижение: россияне стали тратить на аренду самокатов втрое больше

Почему растет популярность этого вида транспорта и как власти намерены регулировать рынок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне увеличили траты на аренду электросамокатов, зафиксировали банки. Например, расходы клиентов Почта Банка по этой статье в июне выросли втрое по сравнению прошлым годом, держателей карт МКБ — на 27%. Чаще всего самокаты берут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Горожане предпочитают использовать их не для развлекательных поездок, а для коротких маршрутов до метро или до магазина, средняя дистанция в этом году составляет 1,5–2,5 км. При этом активно растущий рынок всё еще остается в «серой зоне» с точки зрения законодательного регулирования. Соответствующие поправки в ПДД всё еще проходят процедуры согласования, отметили в Минтрансе. Региональным властям приходится регулировать безопасность электросамокатов на дорогах самостоятельно: в Москве для этого используют специальные «медленные зоны», а в Санкт-Петербурге и Казани заключают соглашения с сервисами проката.

Поездки короче

В июне этого года владельцы карт Почта Банка втрое чаще оплачивали аренду электросамокатов и потратили на услугу в три раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известиям» в финансовом учреждении. Расходы клиентов банка по этой статье составили 2 млн рублей против 643 тыс. год назад. Рост трат на аренду электросамокатов в июне этого года зафиксировали и в Московском кредитном банке (МКБ). Правда, не такой значительный: по сравнению с июнем 2021 года он составил 27%.

Среди регионов, где чаще всего брали в аренду электросамокаты, — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Ессентуки.

Рутина в колесе
самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Парк прокатных электросамокатов в этом году значительно вырос. Например, в Москве и Санкт-Петербурге прибавилось по 10 тыс. устройств — и общее число увеличилось до 35 тыс. и 25 тыс. соответственно. В Казани в этом сезоне арендных электросамокатов стало больше на 950 штук, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Увеличение парка подтверждает и бизнес. Сервис проката «Юрент» увеличил в этом сезоне парк на 30% — до 80 тыс. самокатов. Флот сервиса Whoosh увеличился с 40 тыс. устройств в 2021 году до 85 тыс. в этом.

По данным банков, средний чек за поездку на электросамокате составляет от 165 до 361 рубля. За последний год показатель уменьшился более чем на 30%, сказал представитель Whoosh.

— Это связано с тем, что поездки стали короче, а также выросла доля поездок по подписке. Для нас это означает, что горожане не катаются для развлечения, а едут по своим делам, экономят время на дорогу, — пояснили «Известиям» в пресс-службе компании.

Аренда электросамокатов сейчас воспринимается не как развлечение, а как способ быстро доехать до нужной точки, подтвердила «Известиям» москвичка Елизавета Симонова.

Рутина в колесе
самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Я иногда беру самокат, если мне нужно быстро добраться до метро или доехать до магазина, который находится в 1–2 км от дома. Обычно еду не больше 10 минут, — рассказала девушка.

Жители городов пересаживаются на электросамокаты для решения рутинных задач: поехать по делам, до работы или домой — к такому выводу пришли в сервисах после анализа карт микромобильности, которые создают на основе данных, полученных с каждого самоката.

— В первом полугодии 2022-го по сравнению с тем же периодом 2021-го средняя продолжительность поездки сократилась: сейчас она составляет около 15–20 минут. Доля поездок, в которых самокат используется как транспортное средство, выросла с 65–70% в 2021 году до 77–80% в 2022-м. Доля же прогулочных поездок снизилась, — рассказали в пресс-службе Whoosh.

По данным «Юрент» средняя продолжительность поездки снизилась до 15–20 минут, средняя дистанция в этом году составляет 1,5–2,5 км.

Рост без правил

Рынок арендных электросамокатов продолжает расти, отмечают представители бизнеса.

Рутина в колесе
самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В июле в нашем сервисе уже было больше поездок, чем за весь сезон 2021 года. Если в прошлом году мы оценивали совокупно рынок кикшеринга в 10 млн, из которых около 7 млн были новыми пользователями, в этом году все они уже активно используют самокаты для повседневных поездок. Кроме того, в этом сезоне порядка 8 млн новых пользователей совершат свою первую поездку на самокате, то есть совокупная аудитория кикшеринга практически удвоится, — прогнозируют в «Юрент».

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Растущему рынку не хватает регулирования — об этом говорят и в отрасли, и во власти.

Мы ожидаем рост спроса в будущем сезоне, поэтому с нетерпением ждем принятия поправок к ПДД: это поможет снизить аварийность с участием электросамокатов и развить культуру этичного вождения. С ростом спроса должна развиваться и культура управления самокатов в городской среде, — подчеркнули в пресс-службе Whoosh.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга также призвали законодательно опередить статус электросамокатов на дорогах.

— Его нужно приравнять либо к скутеру или мопеду, либо к велосипеду. Если самокат приравняют к скутеру, значит, его водитель будет обязан иметь документ, разрешающий вождение, а также защитный шлем. В дальнейшем необходимо, чтобы при регистрации аккаунта в кикшеринговой компании пользователь вводил не только данные номера мобильного телефона и банковской карты, но и данные водительского удостоверения или паспорта, как, например, это происходит при регистрации аккаунта в каршеринговых компаниях, — пояснили в департаменте.

Рутина в колесе
самокат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Таким образом можно исключить аренду самокатов несовершеннолетними, считают там. А если это произойдет, то привлекать к ответственности тех, по чьим документам они смогли зарегистрировать аккаунт.

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Проект поправок ПДД, регламентирующий использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, Минтранс анонсировал еще в 2021 году. Однако пока он так и не принят из-за действующего моратория на точечные изменения ПДД.

Проект поправок проходит установленные процедуры согласования. В ходе работы над документом поступило значительное количество замечаний и предложений, большинство из которых учтены в тексте поправок, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

При этом по итогам шести месяцев 2022 года только в Москве было зарегистрировано 79 ДТП с электросамокатами. В таких авариях пострадали 82 человека, погибших нет. По данным МВД, в России количество ДТП со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатами, моноколесами, сегвеями — за год выросло на 35% и достигло 158 случаев. В результате аварий в 2022 году один человек погиб и 164 получили травмы, ранее писали «Известия».

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Пока что региональные власти пытаются самостоятельно урегулировать использование электросамокатов на улицах. Например, в столице оборудованы специальные медленные зоны. Это участки на самых оживленных улицах и в парках, где самокаты могут ехать не быстрее 5–15 км/ч. Всего в Москве более 130 таких зон.

В Санкт-Петербурге с июня прошлого года действует соглашение между властями города и ключевыми кикшеринговыми компаниями. Оно содержит рекомендации по эксплуатации электросамокатов, которые касаются скоростных, возрастных и территориальных ограничений, правил использования и технического оснащения.

По пути соглашения о взаимодействии между городом и ключевыми игроками рынка пошли и в Казани. Там документ подписали в апреле этого года. Он предусматривает, что в мобильном приложении на программном уровне должна быть ограничена скорость движения электросамокатов на определенных участках.

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