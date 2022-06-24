Круговая наука: ПДД признали сложными и устаревшими

Существующие правила дорожного движения сложны для понимания и не учитывают современные реалии, считают эксперты. В ходе круглого стола, организованного Общественной палатой, одни заявляли, что нужен новый текст, другие — что хватит точечных изменений. К разработке обновленных правил планируют привлечь всех желающих. Что будет в новых ПДД, кроме электросамокатов, и что поможет сделать пешеходов более заметными — в материале «Известий».

Чтобы понял каждый

«C 1 января 2021 запрещено вносить какие-то поправки в ПДД. Можно только полностью опубликовать новый документ» — отметил заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Модератор круглого стола пояснил, что ПДД были приняты в 1994 году. Какие-то моменты устарели, какие-то несколько раз менялись. Как только документ становится слишком сложным, его пора менять.

«Изменения усложняют текст, и текст становится тяжелым, понятным для специалистов, появляются причастные и деепричастные обороты», — согласился консультант отдела организации дорожного движения Минтранса Владислав Коптев. Он допустил возможность создания отдельных редакций ПДД — например, для мотоциклистов или водителей грузовиков.

Круговая наука Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Впрочем, эксперты считают, что можно вносить точечные изменения. Главное, чтобы итоговый текст Правил был понятен не только автомобилистам, но и пешеходам, в особенности школьникам. Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков обратил внимание, что водители часто не знают, как правильно проезжать круговое движение, из-за того что в ПДД этот пункт сформулирован «сложно и мудрено».

Тест не пройден

По данным подмосковного Минтранса, 35% виновников ДТП, оправдывая свои действия, ссылаются на несуществующие нормы ПДД. Кроме того, далеко не все водители отслеживают изменения в Правилах дорожного движения. С 2013 года было внесено 39 пакетов поправок которые содержали чуть больше 120 нововведений, сообщила и.о. заместителя генерального директора ФАУ «РосДорНИИ» Екатерина Брязгина. По ее словам, 30% этих изменений позитивно повлияли на безопасность.

«С одной стороны, это подтверждает, что механизм гибкий, а с другой — большинство граждан изучают внимательно ПДД, когда готовятся к экзамену. Для многих эти изменения остаются вне зоны внимания», — отметила Брязгина.

Чем больше времени проходит с момента сдачи экзамена, тем хуже водитель помнит теорию. Это продемонстрировал областной тест «Я знаю ПДД», организованный при поддержке правительства Московской области, ГИБДД и «Союза безопасности дорожного движения» (РОО «СБДД»). Из 65 тыс. участников (64% — водители, 36% — пешеходы) только 21% успешно справился с заданием. Причем наибольший процент сдавших оказался среди водителей со стажем до четырех лет — 30%.

В связи с этим представитель «РосДорНИИ» предлагает вносить изменения пакетами, которые, в свою очередь, следует разделить на систематические и срочные.

Круговая наука1 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Электросамокаты приравняют к мотоциклам

Что касается срочных вопросов, то эксперты проявили единодушие: это средства индивидуальной мобильности (СИМ), повторные ДТП, безопасность пешеходов, запрет пользования мобильными устройствами и регулирование беспилотников.

Самой важной и неоднократно упомянутой темой стали средства индивидуальной мобильности (СИМ). Фактически массовое появление электросамокатов, сегвеев и моноколес дало толчок и дискуссиями о необходимости изменения правил дорожного движения. Причем подход к их регулированию у экспертов разный.

Директор РОО «СБДД» Светлана Заболоцкая предлагает приравнивать СИМ с мощностью до 250 кВт к пешеходам. Электросамокаты, сегвеи и моноколеса мощностью до 4 кВт и способные разогнаться до 50 км/ч приравниваются к мопедами, а значит, для управления ими необходим возраст больше 16 лет, права с категорией М и шлем. Всё, что быстрее 50 км/ч, потребуют мотоциклетную категорию и возраст от 18 лет.

Научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Николай Залесский предлагает разделить СИМ по динамике: скорость пешехода, до 30 км/ч и свыше 30 км/ч и в связи с этим регулировать их передвижение по тротуару либо по проезжей части. Также он предложил включить в понятие СИМ велосипеды.

Без повторов

Еще одна важная тема — повторные ДТП. Чтобы сократить их количество, Светлана Заболоцкая предлагает разрешить использовать при самостоятельном оформлении аварий на скоростных магистралях данные видеорегистраторов.

Круговая наука2 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Граждане могут самостоятельно оформиться, но должны сделать фото и видеофиксацию. На скоростной магистрали, конечно, они не могут выйти из машины. Только на ЦКАД по этой причине за прошлый год погиб 21 человек», — отметила она.

Представитель НИУ ВШЭ предположил, что скорость в районе ДТП можно было бы регулировать с помощью установленных на автомагистралях электронных табло. Для соблюдения водителями временного скоростного режима необходимо, чтобы за ним следили дорожные камеры.

Андрей Мухортиков, в свою очередь, считает, что государство должно поработать со страховщиками, зачастую отказывающими в компенсации, если автомобиль был перемещен с места ДТП.

Пешеходы и гаджеты

В центре внимания оказалась и безопасность пешеходов. Снизить тяжесть ДТП с их участием, по мнению члена Общественной палаты Липецкой области Юлии Ризаевой, позволит отмена нештрафуемого порога в 20 км/ч в городах и населенных пунктах. Андрей Мухортиков считает возможным снизить базовый скоростной режим с 60 до 50 км/ч, как в большинстве стран.

Светлана Заболоцкая уточняет, что необходимо обязать пешеходов носить световозвращающие элементы в темное время суток и повысить штрафы за их отсутствие. Еще одно довольно радикальное предложение: запретить находящемуся за рулем водителю держать в руках любые электронные устройства, а не только мобильный телефон.

Круговая наука3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Каждый вопрос потребует более детальных обсуждений, отметил Александр Холодов по завершении круглого стола. Также он счел необходимым привлечь к обсуждению нового варианта ПДД широкие массы, а на только экспертов. Поэтому на сайте Общественной палаты создан специальный раздел с формой обратной связи, где любой гражданин сможет предложить самые смелые идеи по изменению правил дорожного движения.

Нашли лазейку

Предложения лягут в основу текста, который будет передан в Научный центр безопасного дорожного движения МВД. Его начальник Дмитрий Митрошин рассказал, что сбор данных по изменению ПДД давно ведется в «фоновом режиме», поэтому большинство предложений для Госавтоинспекции не станет новостью.

«На сегодняшний момент формальных оснований для переработки нового текста Правил дорожного движения, на мой взгляд, нет», — заявил Дмитрий Митрошин. При этом он признал, что ПДД живой документ, который приходится менять под разные внешние обстоятельства: от появления новых видов транспортных средств до изменений норм международного права.