Круговая наука: ПДД признали сложными и устаревшими
Существующие правила дорожного движения сложны для понимания и не учитывают современные реалии, считают эксперты. В ходе круглого стола, организованного Общественной палатой, одни заявляли, что нужен новый текст, другие — что хватит точечных изменений. К разработке обновленных правил планируют привлечь всех желающих. Что будет в новых ПДД, кроме электросамокатов, и что поможет сделать пешеходов более заметными — в материале «Известий».
Чтобы понял каждый
«C 1 января 2021 запрещено вносить какие-то поправки в ПДД. Можно только полностью опубликовать новый документ» — отметил заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Модератор круглого стола пояснил, что ПДД были приняты в 1994 году. Какие-то моменты устарели, какие-то несколько раз менялись. Как только документ становится слишком сложным, его пора менять.
«Изменения усложняют текст, и текст становится тяжелым, понятным для специалистов, появляются причастные и деепричастные обороты», — согласился консультант отдела организации дорожного движения Минтранса Владислав Коптев. Он допустил возможность создания отдельных редакций ПДД — например, для мотоциклистов или водителей грузовиков.
Впрочем, эксперты считают, что можно вносить точечные изменения. Главное, чтобы итоговый текст Правил был понятен не только автомобилистам, но и пешеходам, в особенности школьникам. Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков обратил внимание, что водители часто не знают, как правильно проезжать круговое движение, из-за того что в ПДД этот пункт сформулирован «сложно и мудрено».
Тест не пройден
По данным подмосковного Минтранса, 35% виновников ДТП, оправдывая свои действия, ссылаются на несуществующие нормы ПДД. Кроме того, далеко не все водители отслеживают изменения в Правилах дорожного движения. С 2013 года было внесено 39 пакетов поправок которые содержали чуть больше 120 нововведений, сообщила и.о. заместителя генерального директора ФАУ «РосДорНИИ» Екатерина Брязгина. По ее словам, 30% этих изменений позитивно повлияли на безопасность.
«С одной стороны, это подтверждает, что механизм гибкий, а с другой — большинство граждан изучают внимательно ПДД, когда готовятся к экзамену. Для многих эти изменения остаются вне зоны внимания», — отметила Брязгина.
Чем больше времени проходит с момента сдачи экзамена, тем хуже водитель помнит теорию. Это продемонстрировал областной тест «Я знаю ПДД», организованный при поддержке правительства Московской области, ГИБДД и «Союза безопасности дорожного движения» (РОО «СБДД»). Из 65 тыс. участников (64% — водители, 36% — пешеходы) только 21% успешно справился с заданием. Причем наибольший процент сдавших оказался среди водителей со стажем до четырех лет — 30%.
В связи с этим представитель «РосДорНИИ» предлагает вносить изменения пакетами, которые, в свою очередь, следует разделить на систематические и срочные.
Электросамокаты приравняют к мотоциклам
Что касается срочных вопросов, то эксперты проявили единодушие: это средства индивидуальной мобильности (СИМ), повторные ДТП, безопасность пешеходов, запрет пользования мобильными устройствами и регулирование беспилотников.
Самой важной и неоднократно упомянутой темой стали средства индивидуальной мобильности (СИМ). Фактически массовое появление электросамокатов, сегвеев и моноколес дало толчок и дискуссиями о необходимости изменения правил дорожного движения. Причем подход к их регулированию у экспертов разный.
Директор РОО «СБДД» Светлана Заболоцкая предлагает приравнивать СИМ с мощностью до 250 кВт к пешеходам. Электросамокаты, сегвеи и моноколеса мощностью до 4 кВт и способные разогнаться до 50 км/ч приравниваются к мопедами, а значит, для управления ими необходим возраст больше 16 лет, права с категорией М и шлем. Всё, что быстрее 50 км/ч, потребуют мотоциклетную категорию и возраст от 18 лет.
Научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Николай Залесский предлагает разделить СИМ по динамике: скорость пешехода, до 30 км/ч и свыше 30 км/ч и в связи с этим регулировать их передвижение по тротуару либо по проезжей части. Также он предложил включить в понятие СИМ велосипеды.
Без повторов
Еще одна важная тема — повторные ДТП. Чтобы сократить их количество, Светлана Заболоцкая предлагает разрешить использовать при самостоятельном оформлении аварий на скоростных магистралях данные видеорегистраторов.
«Граждане могут самостоятельно оформиться, но должны сделать фото и видеофиксацию. На скоростной магистрали, конечно, они не могут выйти из машины. Только на ЦКАД по этой причине за прошлый год погиб 21 человек», — отметила она.
Представитель НИУ ВШЭ предположил, что скорость в районе ДТП можно было бы регулировать с помощью установленных на автомагистралях электронных табло. Для соблюдения водителями временного скоростного режима необходимо, чтобы за ним следили дорожные камеры.
Андрей Мухортиков, в свою очередь, считает, что государство должно поработать со страховщиками, зачастую отказывающими в компенсации, если автомобиль был перемещен с места ДТП.
Пешеходы и гаджеты
В центре внимания оказалась и безопасность пешеходов. Снизить тяжесть ДТП с их участием, по мнению члена Общественной палаты Липецкой области Юлии Ризаевой, позволит отмена нештрафуемого порога в 20 км/ч в городах и населенных пунктах. Андрей Мухортиков считает возможным снизить базовый скоростной режим с 60 до 50 км/ч, как в большинстве стран.
Светлана Заболоцкая уточняет, что необходимо обязать пешеходов носить световозвращающие элементы в темное время суток и повысить штрафы за их отсутствие. Еще одно довольно радикальное предложение: запретить находящемуся за рулем водителю держать в руках любые электронные устройства, а не только мобильный телефон.
Каждый вопрос потребует более детальных обсуждений, отметил Александр Холодов по завершении круглого стола. Также он счел необходимым привлечь к обсуждению нового варианта ПДД широкие массы, а на только экспертов. Поэтому на сайте Общественной палаты создан специальный раздел с формой обратной связи, где любой гражданин сможет предложить самые смелые идеи по изменению правил дорожного движения.
Нашли лазейку
Предложения лягут в основу текста, который будет передан в Научный центр безопасного дорожного движения МВД. Его начальник Дмитрий Митрошин рассказал, что сбор данных по изменению ПДД давно ведется в «фоновом режиме», поэтому большинство предложений для Госавтоинспекции не станет новостью.
«На сегодняшний момент формальных оснований для переработки нового текста Правил дорожного движения, на мой взгляд, нет», — заявил Дмитрий Митрошин. При этом он признал, что ПДД живой документ, который приходится менять под разные внешние обстоятельства: от появления новых видов транспортных средств до изменений норм международного права.
«ПДД менялись много и часто, два года назад этот «ящик Пандоры» был прикрыт. Сейчас мы нашли лазейку, как можно было бы его приоткрыть. Определенные поводы для оптимизма есть. Если лазейка сработает, то объективной необходимости перерабатывать ПДД не возникнет», — отметил Митрошин.