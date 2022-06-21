Кто на новенького: проблемы начинающего водителя

C каждым годом новичков на российских дорогах прибавляется. Достаточно сказать, что только в прошлом году свое первое водительское удостоверение получило около 1,55 млн человек. Притом что экзамены в Госавтоинспекции сдают круглый год, большинство водителей-новичков всё же предпочитают дождаться тепла и закреплять полученные навыки уже на сухом покрытии, при хорошей погоде. Так им кажется безопаснее. Стратегия по некоторым основаниям спорная, однако Госавтоинспекцию больше заботит тактика. А именно то, как неопытные водители отрабатывают навыки вождения, как ведут себя в еще непривычных для них условиях интенсивного движения. О типичных ошибках новичков на дорогах, мерах предупреждения, способах поощрения и о том, как экзаменационная реформа сказалась на статистике аварийности, — в материале «Извес­тий».

Опасная категория

Для начала напомним, что, согласно правилам дорожного движения, начинающий водитель — тот, чей стаж управления автомобилем менее двух лет. Полагается, этого срока достаточно для того, чтобы довести приобретенные в автошколе знания до уровня уверенного навыка. Однако эволюционный рост популяции водителей не обходится без жертв. И это не объективные условия процесса, а всего лишь следствие чьих-то амбиций, правового нигилизма или обычной неосторожности. То, что в иных обстоятельствах определяется как извинительный недостаток, личностная характеристика, на дороге может стать причиной гибели.

По данным официальной статистики Госавтоинспекции, в 2021 году в России зарегистрировано 8217 ДТП с участием водителей, чей стаж вождения меньше двух лет. В них погибли 769 и получил травмы 11 491 человек. Динамика относительно предыдущего года демонстрирует снижение всех основных показателей аварийности на 7,1%, 1,4% и 8,3% соответственно. А если учесть, что число тех, кто получил водительское удостоверение в 2021 году, в сравнении с предыдущим годом выросло на 17%, то достижения в области обеспечения дорожной безопасности представляются еще более значимыми.

Во многом такая оптимистическая динамика — следствие экзаменационной реформы, считают в Госавтоинспекции. Практический экзамен в реальных дорожных условиях и по неизвестному маршруту более объективно показывает уровень подготовки кандидата в водители. Те, кто пока не готов к движению по дорогам общего пользования, его просто не сдают. Однако и те, кто успешно сдал экзамены в Госавтоинспекции и получил водительское удостоверение, в первые годы за рулем допускают немало ошибок.

Встречный вопрос

Недостаток опыта зачастую не позволяет начинающим водителям грамотно оценить риски при совершении опасного маневра. Одним из таких маневров считается обгон, связанный с выездом на полосу встречного движения. Именно лобовые столкновения на «встречке» характеризуются самой высокой тяжестью последствий. И две трети таких ДТП происходят там, где обгон с выездом на встречную полосу разрешен. Важно понимать, что сама по себе допустимость маневра еще не гарантирует его безопасности — предусмотреть все риски на дороге нельзя. Поэтому Госавтоинспекция призывает водителей по возможности избегать выезда на встречную полосу даже в разрешенных местах. «Особенно опасен этот маневр для начинающих. Там, где опытный водитель способен с достаточной долей вероятности просчитать успешность маневра и в случае чего быстро среагировать на изменение ситуации, новички теряются. Решаясь на обгон по встречной полосе движения, они зачастую просто неадекватно оценивают свои возможности», — заметили в Госавтоинспекции.

Давай расстанемся без слез

Еще одна распространенная причина ДТП с участием начинающих водителей — нарушение очередности при проезде перекрестков. Тут даже водители со стажем нередко допускают ошибки. А для новичка ситуация осложняется еще и тем, что у него пока нет навыка пропорционально распределять внимание между автомобилями слева, справа, спереди и сзади, одновременно отслеживая сигналы светофора. Со временем этот процесс будет доведен до автоматизма. Но до этого времени еще надо дожить. У дисциплинированных и бдительных шансов больше. Поэтому следуйте правилам, внимательно следите за происходящим вокруг и не слишком полагайтесь на то, что соседи по движению понимают, что вы едете по главной дороге. Но вот понимать, что рядом новичок, они точно должны. Вернее, вы обязаны предупредить об этом с помощью опознавательного знака «Начинающий водитель». Формально это их ни к чему не обязывает. Знак не дает новичкам преимуществ на дороге. Но дает надежду на то, что другие водители будут совершать маневры осторожнее.

Со скоростью мысли

Какова бы ни была ошибка, допущенная водителем, ее последствия напрямую зависят от скоростного режима. Чем выше скорость, тем тяжелее последствия. По ПДД водитель обязан выбирать скоростной режим в пределах установленных ограничений и с учетом реальных условий движения. Госавтоинспекция напоминает, что в том же пункте 10.1 ПДД сказано: скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. А это значит, что водитель должен объективно оценивать свою способность считывать и обрабатывать дорожную информацию, поступающую по ходу движения, и выбирать скоростной режим с учетом этой оценки. У новичков в силу малого опыта эта способность еще невысока, стало быть, и скорость надо выбирать соответственно. Ездить быстрее, чем думаешь, смертельно опасно.

Отсюда следует рекомендация Госавтоинспекции отказаться от пользования телефоном во время движения. Даже при наличии гарнитуры hands free или устройства громкой связи. Да, по ПДД это не запрещено. Но для начинающего водителя, которому и без того трудно распределять внимание между процессом управления и контролем за дорожной ситуацией, любой дополнительный фактор отвлечения критичен, поэтому для обеспечения своей безопасности и безопасности окружающих вас участников дорожного движения лучше отложить разговор до конца поездки.

Права и обязанности

— Ответственное вождение — это важнейший фактор безопасности на дорогах, — считает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. — Такая модель поведения должна прививаться кандидатам в водители еще на этапе обучения.

По мнению Сергея Ефремова, культуре вождения новичков будет способствовать и повышение коэффициента бонус-малус. Это один из параметров расчета стоимости ОСАГО — чем аккуратнее водитель ездит, чем реже попадает в ДТП, тем дешевле страховка. С 1 апреля 2022 года базовый коэффициент, который присваивается начинающим водителям, увеличился с 1 до 1,17, напомнил эксперт. ОСАГО теперь обходится чуть дороже, но сильнее стал и стимул не допускать аварий и снизить этот коэффициент.

Да, в любом деле важен опыт. Но при всем уважении к классику, «опыт, сын ошибок трудных» — не универсальная метафора. Цена ошибки на дороге может оказаться слишком высокой. Поэтому будьте внимательны и соблюдайте ПДД. Только при этом условии можно рассчитывать на то, что ваш водительский опыт будет долгим. И вот еще хорошая новость для тех, кто пока только подумывает о том, чтобы сесть за руль: с 1 сентября по новой учебной программе для автошкол на отработку навыков вождения выделяются дополнительные шесть часов.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».