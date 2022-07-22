Не пеший ход: на 40% выросло число прокатных электросамокатов в Москве

Число прокатных электросамокатов в Москве за год выросло на 40%, до 35 тыс., сообщили «Известиям» в департаменте транспорта столицы. В 70% случаев их арендуют не для развлечения, а как транспортное средство, отметили в ведомстве. Растет и число аварий с их участием. При этом в правила дорожного движения самокаты по-прежнему не включили — проект изменений тормозится из-за действующего моратория на точечные изменения ПДД. Чтобы обезопасить пешеходов, дептранс планирует увеличить число медленных зон. Но нужны более жесткие меры, говорят эксперты.

Пошли в рост

Сервисы аренды электросамокатов в Москве становятся популярнее с каждым годом. За последний год число этих транспортных средств в прокате увеличилось на 40% и достигло 35 тыс. штук, сообщили «Известиям» в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. В этом сезоне московским кикшерингом воспользовались более 1,5 млн человек. В совокупности они совершили свыше 12 млн поездок, отметили в ведомстве.

Не пеший ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Большая часть поездок на самокатах — свыше 70% — проходит по транспортному сценарию. Самокаты арендуют, чтобы доехать до метро, остановки и для коротких поездок внутри и между районами, — добавили там.

В 2018 году, в год запуска кикшеринга, для аренды было доступно всего 3150 электросамокатов. То есть за четыре года их число возросло более чем в 10 раз.

Но далеко не все самокаты на улицах города принадлежат прокатным сервисам. Их приобретают и для личного пользования. Причем с каждым годом всё больше. Так, согласно исследованию Mobile Research Group, в 2020 году в России купили 130 тыс. электросамокатов, в 2021 году — 355 тыс. Большая часть закупок была в розницу. Весной 2022 года, по данным маркетплейса Wildberries, спрос на них в России вырос на 235% в сравнении с весной 2021 года. Ранее «Известия» писали, что, по данным ресурса «Чек Индекс», в июне 2022 года россияне покупали электросамокаты на 144% больше по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

Опасное движение

Вместе с количеством электросамокатов растет и число аварий. Сообщения о ДТП с их участием появляются в СМИ чуть ли не ежедневно.

Как рассказала «Известиям» жительница Москвы Анна, 21 июля неосторожный самокатчик наехал на нее у метро «Павелецкая».

— Я сделала шаг в сторону, чтобы обойти человека, как вдруг мне на ногу наехал самокат. Хорошо, что он ехал не очень быстро. Я не сильно пострадала, но след остался. Я сама управляю электросамокатом. И в толпе всегда снижаю скорость либо вообще иду с ним рядом, — поделилась она.

Не пеший ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По ее мнению, для самокатчиков следует создать правила, аналогичные тем, что действуют для автомобилистов: виноват тот, кто не соблюдает дистанцию.

Также 21 июля сообщалось, что двое подростков на самокате попали под машину в Челябинске. Парень с девушкой пересекали дорожную часть на одном самокате на красный свет, водитель автомобиля не успел среагировать и сбил их. В итоге девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. В Москве с начала года произошло шесть подобных ДТП. В авариях пострадали шестеро человек, в том числе двое детей, сообщили в четверг в Госавтоинспекции города.

По данным МВД, в России количество ДТП со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатами, моноколесами, сегвеями — за год выросло на 35% и достигло 158 случаев. В результате аварий в 2022 году один человек погиб и 164 получили травмы, ранее писали «Известия».

Но и незарегистрированных случаев наездов на людей хватает. Так, за два месяца работы сервиса «Самокаты в СПб» петербуржцы подали около 500 жалоб, связанных с нарушением правил пользования электросамокатами, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 21 июля.

Сам себе водитель

Несмотря на участившиеся случаи травматизма и даже смертей, использование самокатов регулируется законом лишь частично. Как отметили в дептрансе Москвы, для обеспечения безопасности в столице оборудованы специальные медленные зоны. Это участки на самых оживленных улицах и в парках, где самокаты могут ехать не быстрее 5–15 км/ч.

— Сейчас в городе больше 110 медленных зон, и мы планируем увеличивать их количество, — добавили в департаменте.

Кроме того, за езду на самокате вдвоем, в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил парковки предусмотрены сервисные штрафы. Также арендовать самокат могут только лица старше 18 лет, для этого перед первой арендой самоката нужно пройти регистрацию в приложении, уточнили там.

Не пеший ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эти нормы, однако, зачастую нарушаются, отметил в беседе с «Известиями» глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов.

— Люди до сих пор считают, что самокаты не транспорт, а значит, они могут как угодно и в каком угодно состоянии взять самокат и поехать. От этого страдают как автомобилисты, так и пешеходы. Парадоксально, но наезд на пешехода самокатчиком приравнивается к столкновению двух пешеходов. А значит, и в статистику ДТП не попадает. То есть и наказать некого. Это совершенно расхолаживает самокатчиков, — считает он.

И ныне там

По словам эксперта, решить проблему можно было бы двумя способами: выделением под самокаты отдельных дорожек или повсеместным снижением скорости таких средств до 30 км/ч. Но первый вариант сложно и дорого реализовывать, второй же требует внесения поправок в ПДД.

В марте 2022 года Верховный суд России признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. То есть обязанностей у электросамокатчиков столько же, сколько и у водителей, к примеру, мопедов, добавил Владимир Соколов.

— Вот только сами пользователи самокатов об этом не знают, поэтому и продолжают ездить в пьяном виде или вдвоем, а то и втроем на одном электросамокате, — отметил эксперт.

Не пеший ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В 2021 году Минтрансом был анонсирован проект поправок в ПДД, регламентирующий использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Однако пока он так и не реализован из-за действующего моратория на точечные изменения ПДД. «Известия» направили запрос в Минтранс с просьбой уточнить, на какой стадии находится законопроект.

— Существующие правила не предполагают частичного изменения правил дорожного движения, — пояснил «Известиям» депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. — Новый документ можно утвердить только целиком, тогда туда можно будет внести электросамокаты.