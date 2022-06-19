Походный набор: продажи товаров для активного отдыха выросли вдвое

Спрос на товары для спорта и активного отдыха в первой половине июня вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» в «Чек Индексе». Россияне намного активнее покупают палатки, спальники, туристические наборы для выживания, велосипеды и самокаты. А вот чемоданов купили на 4% меньше — курортный отдых у россиян стал менее популярен. Часть клиентов туроператоров действительно переориентировалась на приключенческие туры: их продажи выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом, отмечают эксперты. А школьники всё активнее вовлекаются в пешие походы, рассказал путешественник Матвей Шпаро.

Проголосовали рублем

Россияне всё активнее покупают товары для активного отдыха и туризма. В частности, в первой половине июня туристических наборов для выживания — комплектов из ножа, спичек и других предметов — приобрели почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в «Чек Индексе» (ресурс анализирует фискальные данные «Платформы ОФД» с более 1,1 млн онлайн-касс в России). Средний чек на эту покупку вырос на 70%, до 1,2 тыс. рублей.

Продажи спальных мешков выросли на 93%, раскладных походных столов — на 55%, надувных лодок — на 36%, туристических палаток — на 25%. Средний чек в этих категориях вырос на 26–41%.

Значительно увеличился спрос и на средства передвижения. В частности, электросамокаты у покупателей стали популярнее на 144%, обычные механические самокаты — на 69%, велосипеды — на 61%. При этом средний чек на эти товары даже упал, отметили в «Чек Индексе». На электросамокаты стали тратить меньше в среднем на 1% (17,4 тыс. рублей), на велосипед — на 5% (15,3 тыс. рублей).

Походный набор Фото: РИА Новости/Оксана Джадан

Нельзя сказать, что россияне совсем забыли о пляжном отдыхе. Так, купальников они приобрели на 35% больше, чем годом ранее. В то же время спрос на чемоданы снизился на 4%.

— Высокий потребительский спрос на товары для активного туризма наблюдался еще весной. Судя по всему, люди попробовали новую концепцию отдыха, и им она понравилась. Многие стали чаще рассматривать для себя походный и дачный варианты отдыха вместо курортов , — считают в «Чек Индексе».

Происходит общее изменение структуры потребления в сторону рационализации и экономии, добавили там.

Активный интерес

По сравнению с прошлым годом продажи активно-приключенческих туров выросли на 40–50%, сообщил «Известиям» гендиректор туроператора Russia Discovery Вадим Мамонтов. Больше всего увеличилась популярность путешествий на Алтай, в Дагестан, на Камчатку, Кольский полуостров, в Карелию.

— Отличие организованного туризма от обычных походов в том, что путешественники живут с комфортом — в отелях и гостевых домах, — рассказал он. — При этом на Алтае и в Карелии может встречаться и кемпинговое размещение — но, как правило, речь о глэмпингах. Это комфортный кемпинг с мебелью и полноценным питанием, которое готовят повара, — пояснил Вадим Мамонтов.

Продолжительность такой поездки составляет от 3–5 до 7–10 дней в зависимости от удаленности региона: на Кавказе, в Карелии и на Кольском полуострове туристы проводят меньше дней, на Алтае и Камчатке — больше.

Походный набор1 Тентхаусы на территории глэмпинга «Чепош парка» в Республике Алтай Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Простимулировать поездки на Дальний Восток может и повышенный кешбэк в размере до 40% от стоимости тура. Получить его россияне смогут уже в рамках осеннего этапа акции, который стартует в августе , сообщила 17 июня на Петербургском международном экономическом форума (ПМЭФ) глава Ростуризма Зарина Догузова.

К 2024 году в России появится и сеть национальных туристических маршрутов, в которые смогут отправиться активные путешественники. Пять из них Ростуризм уже назвал: это «Сибирские каникулы» в Хакасии, Тыве и Красноярском крае, «Государева дорога» между Москвой и Санкт-Петербургом, «Жигулевские выходные» на Волге в Самарской области, «Кузбасс — огонь в сердце» в Горной Шории, «Здесь начинается день» по острову Сахалин.

За последний год в туристические походы стали чаще ходить школьники, рассказал «Известиям» полярник, руководитель центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.

— В школьных кружках детей сейчас могут научить ставить палатки, вязать узлы и разводить костры, но, на мой взгляд, потенциал детского туризма — намного выше. Сейчас мы стараемся возродить культуру турпоходов школьников, в рамках которой в том числе происходит воспитание их личности, — отметил он.

Походный набор2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам путешественника, на данный момент удалось увлечь культурой походов около 50–60 директоров школ, которые, в свою очередь, передают интерес преподавателям и ученикам. В результате с сентября прошлого по март нынешнего года в походы выходного дня сходили уже порядка 10 тыс. школьников , рассказал Матвей Шпаро.

— Группы детей водят учителя, которых мы обучаем. Для этого не нужно быть кем-то особенным: обычный преподаватель математики 40–45 лет берет семиклашек и идет с ними в поход выходного дня — сначала весной, а потом осенью, чтобы поучаствовать могли разные дети, — сказал он.

Так школьники и вовлекаются в активный туризм, заключил путешественник.