России начало: чем встречает гостей Камчатка

Программа по развитию внутреннего туризма постепенно охватывает самые удаленные уголки нашей страны. Подключилась к ней и Камчатка. Еще совсем недавно попасть в этот удивительный край с его первозданной природой, вулканами и гейзерами было непросто – территория стратегически важная, вдобавок пограничная, и свободно путешествовать получалось далеко не везде. Свою роль играли также неразвитость туристической инфраструктуры и довольно высокие цены на перелет и проживание. Однако положение дел постепенно меняется. Подробности – в материале «Известий».

Припасть к истокам

Когда в Москве три часа дня, в Петропавловске-Камчатском уже полночь. Пожалуй, именно в этой смене часовых поясов особенно остро ощущаются истинные масштабы страны. «Здесь начинается Россия» - эта гордая надпись вовсе неслучайно красуется на самом, пожалуй, известном камчатском памятнике возле Елизово, куда прилетают самолеты с большой земли. Осознание, что ты находишься у истоков родины, сразу задает какой-то особый настрой на путешествие.

России начало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На Камчатку едут прежде всего за первозданной природой, благо она здесь практически повсюду. Несмотря на внушительные размеры, регион населен слабо и вдобавок неравномерно. Здесь насчитывается около 300 тыс. жителей, причем 200 тыс. проживает непосредственно в Петропавловске, а еще по 30 тыс. – в Елизово и Вилючинске. Все остальное пространство – естественный природный парк с редкими деревнями и поселками. Впрочем, самостоятельно путешествовать по нему не рекомендуется – все-таки речь идет о настоящей дикой природе, где ничего не стоит встретиться, например, с медведем. Смешной, неуклюжий и добродушный он только в мультфильмах, а в жизни – умный, быстрый и опасный хищник.

Фото: РИА Новости/Андрей Зима

Медведей на Камчатке уважают. «Мы у них в гостях», - не устают напоминать приезжим местные жители. И все равно каждый год, нет-нет, да и приключится с неосмотрительным туристом несчастный случай. Поэтому первый и самый важный совет – путешествовать лучше организованной группой и непременно в сопровождении грамотного гида. Тогда удовольствие о поездки будет максимальным.

В путь-дорогу

Самые известные достопримечательности в регионе – вулканы, горячие источники, да изломанное, а потому невероятно живописное побережье океана, с обрывистыми скалами да пляжами с черным песком . Напротив, организованного на постоянной основе культурного досуга маловато, хотя местные власти прикладывают немало усилий для организации различных фестивалей и праздников. Поэтому камчадалы и сами охотно проводят время на природе. На выходных в иных далеко не самых доступных локациях порой не протолкнуться. Это стоит учитывать при планировании поездки .

России начало Фото: Global Look Press/Russian Look/Sergey Malkov

Большой популярностью пользуется и активный отдых – пешие походы, свободное катание на горных склонах, сплавы по рекам, морская рыбалка. Последняя вообще на редкость азартная вещь – когда тянешь здоровенного морского окуня или дородного палтуса с глубины в несколько сотен метров, эмоции прорываются даже у бывалых рыбаков.

Отдыхать на Камчатке не дешево . Это связано с обстоятельствами вполне объективными. Регион все еще остается оторванным от большой земли – добраться сюда можно только по воздуху или морем, завезти продукты, товары и топливо – тоже. Впрочем, власти активно занимаются поиском решений этой проблемы и кое-какие важные меры уже приняты .

Так, по поручению президента России в 2022 году программу туристического кэшбека, запущенную два года назад, существенно скорректировали в отношении Дальнего Востока . Туристы, которые отправляются в путешествие на Камчатку, в Приморье, Хабаровский край, на Сахалин и Курилы, теперь могут вернуть до 40% стоимости тура, но не больше 40 тыс. рублей, что в два раза больше по сравнению с другими регионами. Такую сумму россияне могут получить уже в августе, когда стартует осенний этап акции. Об этом 17 июня сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках Петербургского международного экономического форума.

России начало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Вдобавок «Аэрофлот» установил так называемый плоский тариф – фиксированную стоимость за билет в эконом-классе. По ней перелет из Москвы до Петропавловска-Камчатского и обратно обойдется всего в 20 тыс. рублей. Существенно расширена и летняя чартерная программа. Эти меры призваны серьезно стимулировать турпоток в, пожалуй, самую малодоступную часть страны. Окончательные результаты станут известны осенью, но уже сейчас понятно, что количество туристов в текущем году заметно увеличилось.

Вторая серьезная проблема – неразвитость туристической инфраструктуры. Дорог мало, большей частью они грунтовые и доступны в основном для специально тюнингованных автомобилей – мощных внедорожников с усиленной подвеской, могучих «Уралов» или неутомимых «Северов». Ради того, чтобы полюбоваться роскошными видами, придется несколько часов трястись в кабине. Единственная доступная альтернатива – вертолет, но перелет из Петропавловска, например, в знаменитую Долину гейзеров или облет кратера одного из близлежащих вулканов обойдется в весьма кругленькую сумму.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Создание сети качественных дорог, которые соединяли бы между собой основные достопримечательности региона – ключевая задача на ближайшие три года . Об этом «Известиям» рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Мы делаем ставку на развитие туризма, хотим, чтобы к нам приезжало как можно больше людей. Но без хороших дорог, без транспортной доступности этого не добиться. Вторая задача – строительство новых отелей, гостевых домов и баз отдыха», - сказал Солодов.

России начало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Работа в этом направлении уже ведется. Расширена трасса между Петропавловском и Елизово, активизировалось строительство нового аэропорта, который планируют сдать во второй половине 2024 года, продолжается реализация амбициозного туристического проекта «Три вулкана», появляются новые турбазы, глэмпинги и загородные отели .

Земные радости

Один из таких проектов недавно реализован и успешно функционирует. Речь идет об отеле «Лагуна» в 40 минутах от аэропорта. Отель расположился на берегу горного озера Микижа с видом на Вилючинский вулкан. В светские времена здесь был пионерский лагерь, но в нулевые территория оказалась заброшена, все пришло в упадок. Сегодня в это место снова вернулась жизнь, причем в прямом смысле слова – сюда круглогодично приезжает огромное количество не только туристов, но и местных жителей. К услугам гостей несколько десятков современных гостевых домиков с автономными зонами для барбекю, спа-центр, бассейн с термальной водой и два ресторана. Один – «Лось-Лосось» - заточен под добротную и понятную еду на каждый день. Второй – Mishka – гастрономический.

За его концепцию отвечает Виктор Белей, многоопытный мастер, в активе которого победа в национальном туре международного кулинарного конкурса Bocuse d’Or и звание «шеф-повар года» по версии национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». В меню – кальмар под шубой, борщ с красной рыбой, говяжьи щечки с яйцом пашот, угольная рыба с мисо и картофельным гратеном, папоротник жареный с кедровыми орешками и сыром, шоколадный флан с красникой и многие другие блюда, созданные с опорой на локальные продукты.

С гастрономией на Камчатке дела обстоят пока не очень хорошо. Сфера общепита только начитает развиваться, но первые ростки нового уже появились . Так, в Петропавловске вполне можно заглянуть в «Наше место», «Камчатку» и «Два моря, океан». Все эти проекты курируются шеф-поварами с большой земли.

Серьезным стимулом к развитию гастрономической составляющей в регионе стал приход на Дальний Восток национальной ресторанной премии Where to eat. «Мы возлагаем большие надежды на этот проект. Рассчитываем, что он привлечет внимание к региону ведущих игроков отрасли. Камчатка ставится своими продуктами, нам есть, чем удивить гостей. Вкусная еда – это всегда радость и положительные эмоции. Это то, что заставляет туристов возвращаться», - сказал Владимир Солодов.

России начало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров