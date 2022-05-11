Пойдем копать картошку: сельский туризм в России набирает обороты

Спрос на услуги сельского туризма в России будет стремительно расти из года в год, но пока что эта сравнительно молодая отрасль требует существенного внимания со стороны властей — как в плане грантовой поддержки, так и с точки зрения корректировки отдельных законов. Собеседники «Известий» уверены, что в обозримой перспективе, если все проблемы будут решены, сельский туризм перетянет на себя значительную долю отдыхающих с кошельками любой толщины.

Не только про ягоды

Сельский туризм в России начал активно развиваться еще в пандемию на фоне закрытых границ и отсутствия возможности съездить отдохнуть в страны, к которым россияне давно привыкли. Примерно то же происходило и в 2021 году — как рассказали «Известиям» в Россельхозбанке, на основе анализа данных по размещению граждан РФ в гостиницах, хостелах, мотелях и гостевых домах, можно говорить о внутреннем туристско-рекреационном потоке на уровне 50 млн человек по итогам 2021 года, что почти на 30% превышает показатель 2020 года.

Под возможные варианты сельского туризма, согласно соответствующему закону, вступившему в силу в начале этого года, попадают не только деревни и села, но еще и малые города с населением не более 30 тыс. человек. Как отмечает профессор кафедры государственного и муниципального управления и туризма Тимирязевской академии Александр Оришев, это разрушает стереотип о том, что сельский туризм — история исключительно про сбор ягод, грибов и прочие подобные вещи.

— Специалисты видят различные направления сельского туризма. Это и гастрономический, этнографический, экологический туризм, событийные мероприятия, — объясняет собеседник «Известий».

Пойдем копать картошку Экологический туризм в лесу Суоярвского района Карелии Фото: РИА Новости/Илья Тимин

При этом среди вариантов он особенно выделяет агротуризм, когда горожанин не только созерцает сельские виды, но и сам принимает непосредственное участие в сельхозработах. По его словам, именно у такой формы поездок есть шанс стать одной из самых востребованных: люди могут не просто отдохнуть, а вместе с тем принять активное участие в варении сыра, научиться управлять конным экипажем, жарить стейки, рыбу и делать многое другое.

По словам члена комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадима Петрова, в целом самым популярным форматом сейчас остаются гастрономические туры, предназначенные для тех, кто хочет попробовать традиционные блюда и напитки, характерные для различных регионов и народов, населяющих нашу страну. В наибольшей степени этот вид туризма широко представлен в южных регионах — Краснодарском крае, Астраханской области и Ставропольском крае, где в том числе ударными темпами развиваются и туры на предприятия винодельческой отрасли.

Конечно, есть и другие интересные форматы вроде этнографического направления, в рамках которого люди знакомятся с уникальными традициями и обычаями — за этим сейчас часто едут в северные регионы страны, в том числе в Арктическую зону России. А некоторые виды и вовсе напрямую связаны с пользой для окружающей среды и дают возможность сэкономить на отдыхе.

Пойдем копать картошку1 Гости гастрономического фестиваля на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи дегустируют приготовленные блюда Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

— Сельский туризм — это, конечно, и своеобразная форма экологического туризма, многие путешествия связаны с акциями по очистке местности от мусора и помощи сохранению исчезающих растений и животных, — говорит Вадим Петров. — Такой вид сельского туризма, когда отдых совмещается с работой, не так сильно развит в России. Смысл этого направления в том, что часть дня туристы занимаются сельхозработами, а в обмен на это получают проживание, еду или скидки на размещение.

Но в целом, даже несмотря на довольно высокий спрос на сельские туристические услуги, их доля в общем объеме рынка составляет, по разным оценкам, 2–5% в структуре внутристранового досуга граждан. И прирост этого показателя сейчас зависит не только от пожеланий самих туристов.

Буква закона

Как объясняет в беседе с «Известиями» руководитель секции по развитию сельского, аграрного и эногастрономического туризма Экспертного совета комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Елена Порман, привлечь туристов можно, только имея качественную инфраструктуру, высокий уровень сервиса и контент, то есть то, чем наполнена территория и в чем заключается ее идентичность.

— Здесь мы сталкиваемся с проблемой понятийного аппарата в отношении того, что называется сельским туризмом в 318-м ФЗ. Деятельность по оказанию услуг сельского туризма в законе закреплена за сельхозтоваропроизводителями (СХТП). Этот критерий сильно ограничивает перечень субъектов, которые могут оказывать услуги в сфере сельского туризма. В то же время, согласно закону о сельском хозяйстве, СХТП могут только в пределах до 30% от своего оборота заниматься непрофильной деятельностью, — говорит Порман.

Пойдем копать картошку2 Конные прогулки — отличный вариант времяпровождения на отдыхе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для того чтобы сделать туризм на селе качественным и доступным, продолжает собеседница «Известий», нужно дать возможность более широкому кругу лиц и компаний оказывать эти услуги — сельским предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают на сельских территориях, а не только производителям сельхозпродукции.

Сейчас, по ее словам, готовится постановление, которое наделит СХТП правом размещать туристов в своем жилом доме, сдавать внаем комнаты. Но этого недостаточно для того, чтобы развивать массовый туризм на селе: под массовые потоки туристов нужны более емкие средства размещения, предоставить которые только за счет СХТП невозможно. Тем более на землях сельхозназначения, то есть в непосредственной близости к фермам и агрохозяйствам, нельзя строить объекты для приема туристов и отдельные средства размещения.

Кейтеринг тоже является важным элементом цепочки создания турпродукта. Не каждый фермер может и хочет заниматься такой деятельностью, как и организацией транспортных, экскурсионных услуг, организацией мероприятий, прокатом оборудования и так далее. То есть при создании сельского туристического продукта формируется настолько большая цепочка участников, что ограничивать ее только по признаку принадлежности к СХТП просто нецелесообразно, объясняет Елена Порман.

Пойдем копать картошку3 Отдых на природе — один из видов экологического туризма Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

С другой стороны, открытым остается вопрос о способе финансовой поддержки агротуристических ферм, сказали «Известиям» в Россельхозбанке. Дело в том, что сельский туризм сегодня, несмотря на более чем 10-летнюю историю предоставления туристических услуг рядом ферм, все-таки находится на начальном этапе развития, а для него наиболее благоприятна грантовая поддержка, при которой фермер отвечает только за исполнение проектных обязательств без дополнительной кредитной нагрузки на туризм, который пока для большинства малых форм хозяйствования (МФХ) является второстепенным видом деятельности.

— Большинство экономических агентов, занимающихся сельским туризмом, также занимаются сельскохозяйственной деятельностью и, как правило, уже получают льготные кредиты на развитие сельского хозяйства по линии субсидирования процентной ставки Минсельхозом России, — говорят в Россельхозбанке. — В новых условиях высокого санкционного давления на малый и микробизнес АО «Корпорация МСП» также оказывает поддержку в развитии и кредитовании малого и среднего бизнеса, финансировании перспективных проектов. В прочих случаях компаниям рассчитывать на привычные адекватные ставки стоит после прогнозируемого снижения ключевой ставки Банком России.

Такой год

Вадим Петров из РСТ считает, что дополнительный стимул развитию отрасли даст решение президента Владимира Путина объявить 2022 год годом культурного наследия народов России, которое направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, ремесел и искусств народов России.

— Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных регионов страны в рамках мероприятий объявленного года сработает как своеобразный маркетинговый инструмент , — говорит собеседник «Известий».

Пойдем копать картошку4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В свою очередь Елена Порман добавляет, что развитие сельского туризма важно и для экономики территорий, расположенных за пределами крупных российских городов. Она отмечает, что это направление важно для диверсификации сельской экономики, что необходимо учитывать при формировании полноценных стратегий устойчивого развития этих территорий.

— В числе ключевых мер развития сельского туризма указывается создание агротуристических кластеров как одного из форматов комплексного развития территории. Всё это приводит нас к тому, что сельские территории и туризм на них будут развиваться синхронно: оба процесса взаимно влияют друг на друга. В этой связке туристическая привлекательность территории растет вместе с комфортом и удобством, и в том числе качественными рабочими местами, для местного населения, — говорит собеседница «Известий».

Наконец, с точки зрения потребителя таких услуг сельский туризм по сути является своеобразной страховкой от инфляции в секторе туристических услуг и закрытия многих маршрутов из-за геополитической напряженности, что и происходит сейчас. Как отмечают в Россельхозбанке, в целом внутренний туризм сегодня — это возможность предложить доступный для всех доходных и возрастных категорий туристов отдых. С представителями организации соглашается и Александр Оришев из Тимирязевской академии.